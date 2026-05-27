    జూన్‌లో రాజయోగాలు.. ఈ 7 రాశుల వారి జీవితాలు మారతాయ్, శుభ సమయం!

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం జూన్ 2026 మాసం చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ నెలలో గ్రహాల అరుదైన సంయోగాల కారణంగా నాలుగు ప్రధాన రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ శుభ యోగాల ఫలితంగా, కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో అదృష్టం, ఆర్థిక పురోగతి, వృత్తి విజయం, గౌరవం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    Published on: May 27, 2026 7:43 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    గ్రహ , నక్షత్రాల అరుదైన అమరిక కారణంగా 2026 జూన్ నెల జ్యోతిష్యపరంగా చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ నెలలో అనేక ముఖ్యమైన రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి, ఇవి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో అదృష్టం, విజయం, శ్రేయస్సుకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. జూన్ 2న, గురు గ్రహం కర్కాటకంలోకి ప్రవేశిస్తుంది, అక్కడ ఇప్పటికే శుక్రుడు ఉన్నాడు. ఈ రెండు శుభ గ్రహాల కలయిక శక్తివంతమైన గజ లక్ష్మీ రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. గురు గ్రహం ఉచ్ఛ రాశిలో ఉన్నందున, హంస రాజ్యయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. మరోవైపు మిథున రాశిలో శుక్ర, బుధ గ్రహాల కలయిక లక్ష్మీ నారాయణ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. చంద్రుడు కారణంగా గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ అరుదైన గ్రహ సంయోగాలు ముఖ్యంగా 7 రాశులపై చాలా శుభ ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది.

    జూన్ రాజయోగాలు
    మేష రాశి

    మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి జూన్ నెల చాలా శుభప్రదంగా, ప్రగతిశీలంగా ఉంటుంది . ఈ కాలంలో మీ కఠోర శ్రమ, అంకితభావం, నిరంతర ప్రయత్నాలకు ప్రతిఫలం లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న పని పూర్తి కావడం ప్రారంభం కావచ్చు. మీ వృత్తిలో గణనీయమైన పురోగతి ఉండవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులు, కొత్త బాధ్యతలు లేదా మంచి అవకాశాలు మీ ముందుకు రావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, జీతం పెంపు లేదా పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి జూన్ నెల సంతోషం, పురోగతి, శాంతిని తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరగవచ్చు. ప్రజలలో మీ మాటతీరు, వ్యక్తిత్వం మరింత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటాయని సూచనలు ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న కొన్ని సమస్యలు నెమ్మదిగా పరిష్కారం కావడం ప్రారంభం కావచ్చు. ఇది మనశ్శాంతిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. మీ వృత్తిలో సానుకూల పరిణామాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. మీ పై అధికారులు మీ పనిని, కష్టాన్ని మెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి జూన్ నెల చాలా ప్రభావవంతంగా, మార్పులతో నిండి ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు, కొత్త అనుభవాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ మేధో సామర్థ్యం, ఆలోచనా శక్తి పెరగవచ్చు. విద్యా రంగంలో రాణించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు విజయం చేకూరే సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తిపరంగా ఈ నెల చాలా శుభప్రదమైనది. మీరు రూపొందించిన ప్రణాళికలు, వ్యూహాలు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

    సింహ రాశి

    సింహరాశిలో జన్మించిన వారికి జూన్ నెల గొప్ప సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం, విజయాలకు నెలగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీ ప్రతిభ, సామర్థ్యాలు, నాయకత్వ లక్షణాలు స్పష్టంగా బయటపడే అవకాశం ఉంది. మీ నైపుణ్యాలను సమర్థవంతంగా ప్రదర్శించడానికి మీకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. దీనివల్ల పనిలోనూ, సామాజిక వర్గంలోనూ మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరగవచ్చు, ఇది మరింత ధైర్యంతో ముందుకు సాగడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది.

    తులారాశి

    తులారాశిలో జన్మించిన వారికి జూన్ 2026 ఆనందం, సమతుల్యత, సానుకూల పరిణామాలతో కూడిన నెల కావచ్చు. ఈ కాలంలో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంట్లో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. సంబంధాలలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. సామాజికంగా మీ గౌరవం, కీర్తి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రజలతో మీ అనుకూలత, మీ సౌమ్య స్వభావం మీకు గొప్ప ప్రశంసలను సంపాదించిపెట్టవచ్చు. భవిష్యత్తులో కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి, ఈ కాలంలో మీ వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ అంతర్గత బలం, ఆత్మవిశ్వాసం, సంకల్పం పెరుగుతాయి. మీరు సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని విజయం సాధించగలరు. మీరు చాలా కాలంగా సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న పనులు పూర్తవుతాయని సూచనలు ఉన్నాయి. మీరు మీ కెరీర్‌లో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. మీ కృషి, పనితీరు ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. మీకు కొత్త అవకాశాలు లేదా బాధ్యతలు రావచ్చు. ఇవి భవిష్యత్తులో మంచి అభివృద్ధికి దారితీస్తాయి.

    మీన రాశి

    మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి జూన్ నెల కొత్త అవకాశాలతో నిండిన శుభప్రదమైన నెలగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీరు మీ వ్యక్తిత్వంలో గణనీయమైన అభివృద్ధిని చూస్తారు. మీ సామర్థ్యాలను మరింత ప్రభావవంతంగా ప్రదర్శించగలుగుతారు. మీ ప్రతిభ, సృజనాత్మకతకు సరైన ప్రశంసలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది మీ కెరీర్‌లో మంచి అవకాశాలకు, కొత్త విజయాలకు దారితీస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/జూన్‌లో రాజయోగాలు.. ఈ 7 రాశుల వారి జీవితాలు మారతాయ్, శుభ సమయం!
