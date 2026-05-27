    జూన్ తొలి వారంలో గ్రహాల అనుకూలతతో ఈ 6 రాశులకు భారీ లాభాలు.. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది!

    June 1-7 2026 Lucky Zodiac Signs Horoscope: జూన్ మొదటి వారంలో గ్రహాల గమనం భారీగా మారబోతోంది. 12 ఏళ్ల తర్వాత బృహస్పతి తన ఉచ్ఛ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండటంతో మేషం, సింహం సహా 6 రాశుల వారి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరగనుంది. 

    Published on: May 27, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    June 1-7 2026 Lucky Zodiac Signs Horoscope: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మన జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. 2026 జూన్ మొదటి వారం గ్రహ గతుల రీత్యా ఒక అరుదైన ఘట్టానికి వేదిక కాబోతోంది. సుమారు 12 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత దేవగురువైన బృహస్పతి తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన కర్కాటకంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. జూన్ 2వ తేదీన జరిగే ఈ గురు గోచారంతో పాటు అదే రోజున బుధ గ్రహం కూడా నక్షత్ర పరివర్తనం చెందుతోంది. దీనికి తోడు చంద్రుడి రాశి మార్పు కూడా తోడవడంతో ఈ వారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి.

    జూన్ తొలి వారంలో గ్రహాల అనుకూలతతో ఈ 6 రాశులకు భారీ లాభాలు.. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది! (gemini ai)

    జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం.. జూన్ 2న జరిగే ఈ గ్రహ మార్పుల వల్ల మేషం నుంచి మకరం వరకు మొత్తం 6 రాశుల వారికి తిరుగులేని కాలం మొదలవుతుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    జూన్ మొదటి వారం అదృష్టాన్ని పొందే 6 రాశులు ఇవే

    మేష రాశి

    మేష రాశి జాతకులకు జూన్ మొదటి వారం అద్భుతంగా గడవనుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. మీరు చేసే పనికి అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఎప్పటి నుంచో రావాల్సిన బాకీలు వసూలు అవుతాయి. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి ఈ వారం శుభవార్తలు అందుతాయి.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారిలో ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి కావడంతో మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు భారీ డీల్స్ కుదిరే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో లాభాలు ఘనంగా ఉంటాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్నవారికి ఈ వారం చాలా బాగుంటుంది. పెళ్లి కాని వారికి తగిన తోడు దొరికే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    తులా రాశి

    భాగ్యం మీ వెంటే ఉండి నడిపిస్తుంది. తులారాశి వారికి ఈ వారం అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ వారం ఏదైనా మంచి సమాచారం అందుతుంది. కుటుంబంలో పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    కుంభ రాశి

    ఆర్థిక లాభాల విషయంలో కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం తిరుగుండదు. ఆదాయ మార్గాలు పెరగడంతో పాటు కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మంచి అవకాశాలు దక్కుతాయి. ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగవుతుంది. మీలో కొత్త ఉత్సాహం నిండుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. సామాజికంగా మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు జూన్ మొదటి వారంలో వేగవంతం అవుతాయి. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కుతారు. కుటుంబంలో గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు సమసిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి జూన్ 1 నుంచి 7వ తేదీ వరకు అంతా విజయమే కనిపిస్తోంది. మీరు వేసే ప్రతి అడుగు సక్సెస్ అవుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయ వనరులు పెరగడమే కాకుండా, ఉద్యోగస్తులకు జీతాల పెంపు లేదా ఇన్సెంటివ్‌లు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.

    మిగిలిన రాశుల వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

    గ్రహాల కదలికల వల్ల వృషభ రాశి వారు ఈ వారం ఖర్చుల విషయంలో కాస్త నియంత్రణ పాటించాలి. మిథున రాశి వారికి పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. కర్కాటక రాశి వారు భావోద్వేగాలకు లోనై తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. కన్యా రాశి వారు కార్యాలయంలో పనుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ధనుస్సు రాశి వారు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి. మీన రాశి వారు అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

