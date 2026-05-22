Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఇంటిపై హనుమాన్ జెండా పెట్టచ్చా, ఏమైనా నియమాలు పాటించాలా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

    ఇంటిపై హనుమాన్ జెండా పెడుతున్నారా? ఇంటి పైకప్పుపై హనుమాన్ ధ్వజం కట్టడం కేవలం ఆచారం మాత్రమే కాదు, గొప్ప వాస్తు పరిష్కారం కూడా. ఇది ప్రతికూల శక్తులను పారద్రోలి, ఇంట్లో సానుకూలతను నింపుతుంది. ఆ దిశ, నియమాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి. 

    Published on: May 22, 2026 11:31 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సనాతన ధర్మంలో ఆంజనేయస్వామిని సంకట మోచనుడిగా, భయాలను తొలగించి భక్తులను రక్షించే దైవంగా కొలుస్తాం. చాలా మంది తమ ఇంటి పైకప్పుపై హనుమంతుడి జెండాను ఎగురవేస్తుంటారు. ఇది కేవలం ఒక సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు, ఒక శక్తివంతమైన వాస్తు మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ. ఇంటి మీద హనుమాన్ ధ్వజం ఉండటం వల్ల ఆ ప్రాంగణంలో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది, దుష్ట శక్తులు దరిచేరవు.

    ఇంటిపై హనుమాన్ జెండా పెట్టచ్చా, ఏమైనా నియమాలు పాటించాలా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
    ఇంటిపై హనుమాన్ జెండా పెట్టచ్చా, ఏమైనా నియమాలు పాటించాలా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

    ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత

    హనుమాన్ జెండాను ఇంటిపై ప్రతిష్ఠించడం అంటే ఆ స్వామిని మన ఇంటికి ఆహ్వానించినట్టే లెక్క. ఈ జెండా ఎక్కడైతే రెపరెపలాడుతుందో, అక్కడ దుష్ట శక్తులు, కంటి దిష్టి లేదా ప్రతికూల శక్తులు ప్రవేశించలేవు," అని ఆధ్యాత్మిక పండితులు వివరిస్తున్నారు. రామ భక్తుడైన హనుమంతుడి జెండాను పెట్టడం వల్ల అటు శ్రీరాముడి అనుగ్రహం, ఇటు ఆంజనేయుడి రక్షణ రెండూ లభిస్తాయి. ఇది కుటుంబ సభ్యులలో ధైర్యాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతుంది.

    ఇంటిపై ఈ జెండా వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

    • ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తి నిరంతరం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది.
    • దుష్ట శక్తులు, భూత ప్రేత బాధల నుంచి కుటుంబానికి రక్షణ లభిస్తుంది.
    • కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మానసిక ప్రశాంతత, సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
    • పిల్లలు, యువతలో భయం పోయి మనోధైర్యం పెరుగుతుంది.
    • ఆర్థికపరమైన ఆటంకాలు తొలగి, కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి.

    జెండాను ఏ దిశలో పెట్టాలి?

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, హనుమంతుడి జెండాను ఇంటి పైకప్పు మీద నైరుతి మూలలో పెట్టడం అత్యంత శ్రేయస్కరం. ఈ దిశ స్థిరత్వానికి, రక్షణకు మారుపేరు. జెండాను కాస్త ఎత్తులో ఉండేలా చూడాలి. అది దూరం నుంచి స్పష్టంగా కనిపిస్తే దాని నుంచి వెలువడే తరంగాలు ఇల్లంతా వ్యాపిస్తాయి. ఇలా చేయడం వల్ల వాస్తు దోషాలు కూడా తగ్గుముఖం పడతాయి.

    రంగు, ఆకారం

    హనుమంతుడికి ఇష్టమైన కాషాయం లేదా ఎరుపు రంగు జెండాను ఎంచుకోవడం శుభప్రదం. కాషాయ రంగు త్యాగానికి, భక్తికి, శక్తికి నిదర్శనం. జెండా మీద ఆంజనేయస్వామి ముఖం లేదా గద పట్టుకున్న పూర్తి చిత్రం ఉండటం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం, రెండు త్రిభుజాలు కలిసినట్టుగా ఉండే జెండా శ్రేష్ఠమైనది. ఒకవేళ జెండా పాతదైపోయినా లేదా చిరిగిపోయినా, దానిని వెంటనే తీసివేసి గౌరవపూర్వకంగా ప్రవహించే నీటిలో విడిచిపెట్టాలి. ఆ తర్వాత కొత్త జెండాను ప్రతిష్ఠించాలి.

    జెండా ఎప్పుడు కట్టాలి?

    హనుమంతుడికి ప్రీతిపాత్రమైన మంగళవారం లేదా శనివారం రోజున జెండాను కట్టడం ఉత్తమం. సూర్యోదయ సమయంలో లేదా ఉదయం వేళ కట్టండి. జెండాను ప్రతిష్ఠించే ముందు హనుమాన్ చాలీసా లేదా సుందరకాండలోని కొన్ని శ్లోకాలను పఠించడం వల్ల ఆ ధ్వజానికి ఆధ్యాత్మిక శక్తి తోడవుతుంది.

    ముఖ్యమైన సూచనలు

    జెండా ఎప్పుడూ శుభ్రంగా, గౌరవప్రదమైన స్థితిలో ఉండాలి. మురికిగా ఉన్న లేదా చిరిగిన జెండాను ఉంచడం వల్ల వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే క్రమం తప్పకుండా జెండా స్థితిని గమనిస్తూ ఉండాలి. ఇంటి పైకప్పుపై హనుమాన్ జెండా కేవలం రక్షణ కవచం మాత్రమే కాదు, అది మన భక్తికి నిదర్శనం. సరైన పద్ధతిలో, నమ్మకంతో దీనిని ఏర్పాటు చేసుకుంటే కుటుంబం అంతా సురక్షితంగా ఉంటుంది.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం అందుబాటులో ఉన్న వివిధ ఆధారాలు, వాస్తు నిపుణుల సూచనల మేరకు రూపొందించారు. దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించడం లేదు. మరింత ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించగలరు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ఇంటిపై హనుమాన్ జెండా పెట్టచ్చా, ఏమైనా నియమాలు పాటించాలా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
    Home/Rasi Phalalu/ఇంటిపై హనుమాన్ జెండా పెట్టచ్చా, ఏమైనా నియమాలు పాటించాలా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes