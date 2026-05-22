ఇంటిపై హనుమాన్ జెండా పెట్టచ్చా, ఏమైనా నియమాలు పాటించాలా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
ఇంటిపై హనుమాన్ జెండా పెడుతున్నారా? ఇంటి పైకప్పుపై హనుమాన్ ధ్వజం కట్టడం కేవలం ఆచారం మాత్రమే కాదు, గొప్ప వాస్తు పరిష్కారం కూడా. ఇది ప్రతికూల శక్తులను పారద్రోలి, ఇంట్లో సానుకూలతను నింపుతుంది. ఆ దిశ, నియమాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
సనాతన ధర్మంలో ఆంజనేయస్వామిని సంకట మోచనుడిగా, భయాలను తొలగించి భక్తులను రక్షించే దైవంగా కొలుస్తాం. చాలా మంది తమ ఇంటి పైకప్పుపై హనుమంతుడి జెండాను ఎగురవేస్తుంటారు. ఇది కేవలం ఒక సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు, ఒక శక్తివంతమైన వాస్తు మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియ. ఇంటి మీద హనుమాన్ ధ్వజం ఉండటం వల్ల ఆ ప్రాంగణంలో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది, దుష్ట శక్తులు దరిచేరవు.
ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత
హనుమాన్ జెండాను ఇంటిపై ప్రతిష్ఠించడం అంటే ఆ స్వామిని మన ఇంటికి ఆహ్వానించినట్టే లెక్క. ఈ జెండా ఎక్కడైతే రెపరెపలాడుతుందో, అక్కడ దుష్ట శక్తులు, కంటి దిష్టి లేదా ప్రతికూల శక్తులు ప్రవేశించలేవు," అని ఆధ్యాత్మిక పండితులు వివరిస్తున్నారు. రామ భక్తుడైన హనుమంతుడి జెండాను పెట్టడం వల్ల అటు శ్రీరాముడి అనుగ్రహం, ఇటు ఆంజనేయుడి రక్షణ రెండూ లభిస్తాయి. ఇది కుటుంబ సభ్యులలో ధైర్యాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతుంది.
ఇంటిపై ఈ జెండా వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
- ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తి నిరంతరం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది.
- దుష్ట శక్తులు, భూత ప్రేత బాధల నుంచి కుటుంబానికి రక్షణ లభిస్తుంది.
- కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మానసిక ప్రశాంతత, సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
- పిల్లలు, యువతలో భయం పోయి మనోధైర్యం పెరుగుతుంది.
- ఆర్థికపరమైన ఆటంకాలు తొలగి, కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి.
జెండాను ఏ దిశలో పెట్టాలి?
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, హనుమంతుడి జెండాను ఇంటి పైకప్పు మీద నైరుతి మూలలో పెట్టడం అత్యంత శ్రేయస్కరం. ఈ దిశ స్థిరత్వానికి, రక్షణకు మారుపేరు. జెండాను కాస్త ఎత్తులో ఉండేలా చూడాలి. అది దూరం నుంచి స్పష్టంగా కనిపిస్తే దాని నుంచి వెలువడే తరంగాలు ఇల్లంతా వ్యాపిస్తాయి. ఇలా చేయడం వల్ల వాస్తు దోషాలు కూడా తగ్గుముఖం పడతాయి.
రంగు, ఆకారం
హనుమంతుడికి ఇష్టమైన కాషాయం లేదా ఎరుపు రంగు జెండాను ఎంచుకోవడం శుభప్రదం. కాషాయ రంగు త్యాగానికి, భక్తికి, శక్తికి నిదర్శనం. జెండా మీద ఆంజనేయస్వామి ముఖం లేదా గద పట్టుకున్న పూర్తి చిత్రం ఉండటం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం, రెండు త్రిభుజాలు కలిసినట్టుగా ఉండే జెండా శ్రేష్ఠమైనది. ఒకవేళ జెండా పాతదైపోయినా లేదా చిరిగిపోయినా, దానిని వెంటనే తీసివేసి గౌరవపూర్వకంగా ప్రవహించే నీటిలో విడిచిపెట్టాలి. ఆ తర్వాత కొత్త జెండాను ప్రతిష్ఠించాలి.
జెండా ఎప్పుడు కట్టాలి?
హనుమంతుడికి ప్రీతిపాత్రమైన మంగళవారం లేదా శనివారం రోజున జెండాను కట్టడం ఉత్తమం. సూర్యోదయ సమయంలో లేదా ఉదయం వేళ కట్టండి. జెండాను ప్రతిష్ఠించే ముందు హనుమాన్ చాలీసా లేదా సుందరకాండలోని కొన్ని శ్లోకాలను పఠించడం వల్ల ఆ ధ్వజానికి ఆధ్యాత్మిక శక్తి తోడవుతుంది.
ముఖ్యమైన సూచనలు
జెండా ఎప్పుడూ శుభ్రంగా, గౌరవప్రదమైన స్థితిలో ఉండాలి. మురికిగా ఉన్న లేదా చిరిగిన జెండాను ఉంచడం వల్ల వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే క్రమం తప్పకుండా జెండా స్థితిని గమనిస్తూ ఉండాలి. ఇంటి పైకప్పుపై హనుమాన్ జెండా కేవలం రక్షణ కవచం మాత్రమే కాదు, అది మన భక్తికి నిదర్శనం. సరైన పద్ధతిలో, నమ్మకంతో దీనిని ఏర్పాటు చేసుకుంటే కుటుంబం అంతా సురక్షితంగా ఉంటుంది.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం అందుబాటులో ఉన్న వివిధ ఆధారాలు, వాస్తు నిపుణుల సూచనల మేరకు రూపొందించారు. దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించడం లేదు. మరింత ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించగలరు.
