Vastu Tips: ఇంట్లో ఏసీ పెడుతున్నారా? ఏ దిశలో ఉంటే ఐశ్వర్యం.. ఏ దిశలో ఉంటే దరిద్రం? వాస్తు చిట్కాలు ఇవే!
Vastu Tips: వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఏసీ కొంటున్నారా? అయితే దాన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమర్చకండి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఏసీని తప్పుడు దిశలో పెడితే అనారోగ్యం, ఆర్థిక నష్టాలు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏ దిశలో ఏసీ ఉంటే శుభప్రదమో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Vastu Tips: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడి భగభగలు మొదలయ్యాయి. హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖ వరకు ఏ ఇంట్లో చూసినా ఇప్పుడు ఏసీల గురించే చర్చ. అయితే, కేవలం చల్లదనం కోసమే కాకుండా, ఇంట్లోని సానుకూల శక్తిని కాపాడుకోవడానికి ఏసీని సరైన దిశలో అమర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. ఇంట్లోని ప్రతి వస్తువుకూ ఒక నిర్దిష్ట స్థానం ఉంటుంది. అలాగే ఎయిర్ కండీషనర్ (AC) అనేది విద్యుత్తుతో నడిచే పరికరం కాబట్టి, దీనిని 'అగ్ని తత్వానికి' సంబంధించిన వస్తువుగా పరిగణిస్తారు. అగ్ని, వాయు తత్వాల కలయికతో పనిచేసే ఈ యంత్రాన్ని తప్పుడు దిశలో పెడితే, అది మీ మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీయడమే కాకుండా జేబుకు చిల్లు పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంది.
ఏసిని ఏ దిశలో ఉంటే మంచిది?
ఏసీని ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు దిశల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాస్తు నిపుణుల సూచనల ప్రకారం.. ఏసీ ఏర్పాటుకు ఈ కింది దిశలు అత్యంత అనువైనవి:
ఆగ్నేయ దిశ
ఏసీ విద్యుత్ పరికరం కాబట్టి, దీనిని ఆగ్నేయ మూలలో అమర్చడం శ్రేయస్కరం. ఇది అగ్ని దేవుడి స్థానం కావడం వల్ల విద్యుత్ ఉపకరణాలకు ఇది సరైన చోటు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.
పడమర దిశ
పశ్చిమ దిశకు అధిపతి వరుణ దేవుడు. జల తత్వంతో ముడిపడి ఉన్న ఈ దిశలో ఏసీని అమర్చడం వల్ల ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. శుక్రుడి ప్రభావం వల్ల ఇంట్లో విలాసవంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
ఉత్తర దిశ
కుబేరుడు కొలువై ఉండే ఉత్తర దిశలో ఏసీని ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. అంతేకాదు, ఈ దిశలో అమర్చిన ఏసీలు మెరుగైన పనితీరును కనబరుస్తాయని, ఫలితంగా విద్యుత్ బిల్లు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉందని సీనియర్ వాస్తు నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఏసీ నుంచి వచ్చే చల్లని గాలి నేరుగా మనిషి తల భాగంలో తగలకుండా చూసుకోవాలి. ఇది ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయడమే కాకుండా, వాస్తు రీత్యా కూడా దోషంగా పరిగణిస్తారు.
మరి ఏ దిశలో పెట్టకూడదు?
కొన్ని దిశల్లో ఏసీని ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా:
దక్షిణ దిశ
దక్షిణ గోడకు ఏసీని అస్సలు తగిలించకూడదు. ఇది వ్యాపార నష్టాలకు, అనవసర ఖర్చులకు దారితీస్తుంది.
నైరుతి
ఈ మూలలో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు పెడితే అవి తరచూ రిపేర్లు వస్తుంటాయి. యంత్రం జీవితకాలం తగ్గిపోతుంది.
తూర్పు దిశ
ఈ దిశలో ఏసీ పెడితే విద్యుత్ వినియోగం అధికంగా ఉంటుందని, తద్వారా ఖర్చులు పెరుగుతాయని ఒక నమ్మకం.
మీరు కొత్తగా ఏసీ కొంటున్నా లేదా పాత ఏసీని వేరే గదిలోకి మారుస్తున్నా ఈ వాస్తు నియమాలను పాటించడం మంచిది. దీని వల్ల ఇల్లు చల్లగా ఉండటమే కాకుండా, కుటుంబంలో ప్రశాంతత, ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధ్యమవుతాయి. ఎలక్ట్రీషియన్ నిర్ణయించిన చోట కాకుండా, వాస్తు ప్రకారం సరైన స్థానాన్ని ఎంచుకుని మీ ఇంటిని సుఖమయం చేసుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More