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    కేతు-చంద్రుల కలయిక వల్ల గ్రహణ యోగంతో శుభ ఫలితాలు, లక్కు పొందనున్న 6 రాశులు ఇవే!

    జూన్ 19న సింహరాశిలో కేతు-చంద్రుల కలయిక జరగనుంది. ఇది అశుభ యోగాన్ని ఏర్పరచినప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఆ అదృష్ట రాశుల గురించి తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 16, 2026 5:11 PM IST
    By Anand Sai
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జరిగే మార్పులు మానవ జీవితంపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. జూన్ 19న ఉదయం 10.06 గంటలకు కేతువు ఉన్న సింహరాశిలోకి చంద్రుడు ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం జూన్ 21న మధ్యాహ్నం 3.40 గంటల వరకు ఉంటుంది. గ్రహణ యోగం ఒక అశుభ యోగం అయినప్పటికీ, జాతకంలో అది మంచి స్థానంలో ఉంటే శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. అందువల్ల కేతువు చంద్రునితో కలిసినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారు రాచరిక ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఆ రాశులు ఏంటో చూడండి.

    కేతు-చంద్రుడితో గ్రహణ యోగం
    కేతు-చంద్రుడితో గ్రహణ యోగం

    మేష రాశి

    ఈ సమయం మేష రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కేతువుతో చంద్రుడి కలయిక కారణంగా మీ వృత్తిలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కార్యాలయంలో పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆదాయం పెరగడం వల్ల అనేక ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. పెరిగిన ఆత్మవిశ్వాసం వల్ల నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త ఉద్యోగాలు ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం మంచిది.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు అధిక లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే సమయం ఇది. డబ్బు సమస్యలు తగ్గి, జీవితంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటాయి. పనిలో మీ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. పని బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. జీవితంలోని ప్రతి రంగంలోనూ మీరు పురోగతిని చూస్తారు.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశిలోని రెండో ఇంట్లో గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఆర్థిక పరిస్థితిలో మార్పులకు సమయం. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడటంతో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు గతంలో చేసిన అప్పులను తీర్చేస్తారు. గ్రహణ యోగం కర్కాటక రాశి వంటి శుభ స్థానంలో ఏర్పడటం వల్ల, మీరు మతపరమైన, ఆలయ పనులలో మరింతగా పాల్గొనవచ్చు. సుదూర ప్రయాణాలకు మరియు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు ఇది ఒక శుభ సమయం.

    కన్యా రాశి

    కన్యారాశి వారి పన్నెండో ఇంట్లో గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది అపారమైన ధైర్యాన్ని, కష్టపడి పనిచేసే శక్తిని ఇస్తుంది. శత్రువులను ఓడించే సామర్థ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. మీ జాతకంలో పన్నెండో ఇంట్లో కేతువు, చంద్రుడు ఉంటే, అది రక్షకుడిగా పనిచేస్తుంది. ఈ స్థానం సన్యాసానికి, ఆధ్యాత్మిక విజయానికి ఉత్తమమైనదిగా నమ్ముతారు. ఇది మీ పనిలో కూడా మంచి మార్పులను తెస్తుంది. కొత్త స్నేహాలు ఏర్పడతాయి. ఆ స్నేహితులు భవిష్యత్తులో మంచి ఆర్థిక లాభాలను, పురోగతిని తెస్తారు. అలాగే ఈ రాశి వారి ప్రేమ జీవితం మధురంగా ​​ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంబంధం బలపడుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి తొమ్మిదో ఇంట్లో గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మీ సొంత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడంలో మీ బలాన్ని, శక్తిని పెంచుతుంది. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. పనిలో ఉన్నతాధికారుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు మీ లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. పారిశ్రామికవేత్తలు అధిక లాభాలను పొందుతారు. పొదుపు రెట్టింపు అయ్యే సమయం ఇది. జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి మనసులో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఈ రాశికి చెందిన వ్యాపార, వాణిజ్య, సంస్థాగత కార్యకలాపాలు చేసేవారికి ఇది అనుకూలమైన కాలం. మీరు పెట్టుబడుల నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

    మకర రాశి

    మకర రాశి ఎనిమిదో ఇంట్లో గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా మకర రాశి వారికి ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. బంధువులతో ఉన్న అసంతృప్తి తొలగిపోతుంది. ఈ సమయంలో కష్టాలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. కుటుంబ, వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. మీరు చాలా కాలంగా ఒక విషయంపై నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతుంటే, ఈ సమయంలో మీరు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. నూతన వధూవరులకు సంతానం కలిగే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో ఒత్తిడి తగ్గి, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కేతువు అనుగ్రహం వల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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