మకర రాశి వారఫలం: జూన్ 14 నుంచి 20 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే
మకర రాశి వారికి ఈ వారం (జూన్ 14-20) ఎలా ఉండబోతోంది? ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ విషయాల్లో శనిదేవుని అనుగ్రహం ఎలా ఉందో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ మీకోసం.
రాశి చక్రంలో పదో రాశి అయిన మకర రాశి వారికి జూన్ 14 నుంచి 20 వరకు ఉన్న ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. ఈ రాశికి అధిపతి నవగ్రహాల్లో న్యాయాధికారి అయిన శని దేవుడు. కాలపురుషుని కుండలి ప్రకారం ఇది కర్మ స్థానాన్ని సూచిస్తుంది. గ్రహాల అనుకూల గమనం ఆధారంగా ఈ వారం ప్రారంభంలో కాస్త పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, రోజులు గడిచేకొద్దీ పరిస్థితులు సాఫీగా సాగుతాయి. ఒకేసారి ఇంటి బాధ్యతలు, ఆఫీసు పనులు కలిసి రావడం వల్ల మానసికంగా కొంత ఒత్తిడి ఎదురైనా మీ చాకచక్యంతో అధిగమిస్తారు. చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం లేదా శుభవార్త మీ చెంతకు చేరుతుంది. పాత మిత్రులు, ఆప్తులను కలుసుకుని ముచ్చటించే అవకాశం లభిస్తుంది.
ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే..
మకర రాశి వారి ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఈ వారం సాధారణంగా సాగిపోతుంది. భాగస్వామితో కలిసి ఆనందంగా గడపడానికి తగిన సమయం దొరుకుతుంది. గతంలో ఉన్న మనస్పర్థలను, చిన్నపాటి వివాదాలను ఇద్దరూ కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం ద్వారా సులువుగా పరిష్కరించుకుంటారు. ఒంటరిగా ఉంటూ నచ్చిన భాగస్వామి కోసం వెతుకుతున్న వారి జీవితంలోకి ఒక కొత్త వ్యక్తి ప్రవేశించే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే, కొత్తగా మొదలైన పరిచయాల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు అస్సలు వద్దు. "ఏ సంబంధంలో అయినా నిదానంగా ముందడుగు వేయడమే శ్రేయస్కరం" అని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
కెరీర్, వ్యాపార జాతకం
ఉద్యోగులకు ఈ వారం పూర్తి బాధ్యతలతో బిజీగా గడిచిపోతుంది. ఆఫీసులో అదనపు బాధ్యతలు భుజాన వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. గతంలో మీరు చేయని సరికొత్త ప్రాజెక్టులు మీ ముందుకు రావచ్చు. ప్రారంభంలో ఇది కొంత గందరగోళంగా అనిపించినా, మీ శ్రమతో ఆ పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంది. పాత కస్టమర్లు మీతోనే వ్యాపార లావాదేవీలు కొనసాగిస్తారు. పాత పరిచయాలు మీ వ్యాపార వృద్ధికి తోడ్పడతాయి. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారు మరికొంత కాలం వేచి చూడటం ఉత్తమం.
ఆర్థిక లావాదేవీలు
ఆర్థిక పరంగా చూస్తే ఈ వారం ఆదాయానికి ఎలాంటి ఢోకా లేదు. ధన ప్రవాహం సాఫీగా సాగుతుంది. అయితే రాబడికి తగ్గట్టే ఖర్చులు కూడా పొంచి ఉన్నాయని గ్రహించాలి. ఇల్లు లేదా కుటుంబ అవసరాల కోసం భారీగా డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. అనవసరపు విలాసాలకు దూరంగా ఉండటం చాలా అవసరం. ఏది ముఖ్యం, ఏది కాదు అని బేరీజు వేసుకుని మాత్రమే డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి.
ఆరోగ్యం జాగ్రత్త
ఆరోగ్య పరంగా ఈ వారం పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే నిరంతర శ్రమ వల్ల శారీరక అలసట, నీరసం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. సమయానికి పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం, రాత్రి పూట తగినంత నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. గత కొన్ని రోజులుగా విశ్రాంతి లేకపోతే, మీ శరీరం కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోండి. ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో కాసేపు నడవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, శారీరక దృఢత్వం లభిస్తాయి.
నిపుణుల ముఖ్య సూచన
ఈ వారం ప్రతి చిన్న విషయానికి అతిగా ఆలోచించడం మానుకోండి. ప్రస్తుతం మీ చేతిలో ఉన్న పనిని పూర్తి చేయడంపైనే దృష్టి పెట్టండి. కొన్ని పనులు వాటి సమయం వచ్చినప్పుడే పూర్తవుతాయి. వృథా ఆందోళనలు పక్కన పెట్టి మీ పని మీరు చేసుకుంటూ పోతే ఈ వారం ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది.
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