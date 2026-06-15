సోమవతి అమావాస్య 2026: 396 సంవత్సరాల తర్వాత ఏర్పడిన అరుదైన మహా సంయోగం, 4 పెద్ద శుభ యోగాలు!
జూన్ 15, 2026 (సోమవారం) ఆధ్యాత్మికంగా అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే సోమవతి అమావాస్య, జ్యేష్ట అధికమాసం చివరి రోజు, మిథున సంక్రాంతి ఒకే రోజున రావడం అరుదైన యోగం. పంచాంగాల ప్రకారం, ఇలాంటి సంయోగం 396 ఏళ్ల క్రితం 1630లో ఏర్పడగా, మళ్లీ 2327 వరకు రాదని చెబుతున్నారు.
నేడు (జూన్ 15, 2026, సోమవారం) ఆధ్యాత్మిక మరియు జ్యోతిష్య పరంగా అత్యంత విశిష్టమైన రోజు. జ్యేష్ట అధికమాసం చివరి రోజు కావడం, దానికి తోడు సోమవతి అమావాస్య, మిథున సంక్రాంతి ఒకే రోజు రావడం అత్యంత అరుదైన కలయిక. పంచాంగకర్తల ప్రకారం, ఇలాంటి అరుదైన యోగం దాదాపు 396 ఏళ్ల క్రితం, అంటే జూన్ 10, 1630న ఏర్పడింది. మళ్ళీ ఇటువంటి అద్భుతమైన సంయోగం 2327వ సంవత్సరం వరకు రాదు.
ఈ రోజు ప్రత్యేకత ఏమిటి?
హిందూ ధర్మంలో అమావాస్య పితృదేవతల ఆరాధనకు, సోమవారం శివారాధనకు, అధికమాసం విష్ణు ఆరాధనకు అత్యంత పవిత్రమైనవి. సంక్రాంతి రోజున సూర్యుడిని ఆరాధించడం ఆచారంగా వస్తోంది. ఇలా ఒకే రోజున పితృ తర్పణం, శివ పూజ, విష్ణు ఆరాధన, సూర్య ఉపాసన చేయడం వల్ల లభించే పుణ్యఫలం అక్షయంగా (ఎప్పటికీ తరగనిది) ఉంటుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
ఖగోళ శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం, అమావాస్య రోజున సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి ఒకే సరళరేఖపైకి వస్తాయి. దీని వల్ల చంద్రుడు మనకు కనిపించడు. ఇక మిథున సంక్రాంతి అంటే, సూర్యుడు తన సంచార మార్గంలో వృషభ రాశి నుండి బయటకు వచ్చి మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించే ప్రక్రియ. జూన్ 15న సూర్యుడు ఈ మార్పును పూర్తి చేసుకుంటున్నాడు.
పురాణాల్లో సోమవతి అమావాస్య
స్కంద పురాణం ప్రకారం, సోమవారంతో కూడిన అమావాస్య రోజున చేసే స్నానం, దానం, జపతపాలు విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఈ రోజున 'అశ్వత్థ వృక్షం' (రావి చెట్టు) పూజకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు "వృక్షాలలో నేను అశ్వత్థను" అని పేర్కొన్నాడు. అందుకే, ఈ రోజున రావి చెట్టుకు ప్రదక్షిణలు చేయడం, దీపారాధన చేయడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం.
ఈ రోజు పాటించాల్సిన ఆచారాలు
ఈ పుణ్య దినాన భక్తిశ్రద్ధలతో కింది పనులు చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు పొందవచ్చు:
సూర్యారాధన: తెల్లవారుజామునే స్నానమాచరించి, సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.
శివ-విష్ణు పూజ: శివలింగానికి అభిషేకం, విష్ణుమూర్తికి తులసి దళాలు, పసుపు రంగు పూలతో పూజించడం శుభప్రదం.
దాన ధర్మాలు: ఆకలితో ఉన్నవారికి అన్నదానం, అవసరంలో ఉన్నవారికి వస్త్రాలు, పండ్లు, నీరు, అలాగే ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా గొడుగులు, విసనకర్రలు వంటివి దానం చేయడం అత్యంత శ్రేయస్కరం.
ఈ రోజు చేసే ప్రతి చిన్న పుణ్యకార్యం కూడా మీ జీవితంలో దీర్ఘకాలిక ప్రశాంతతను, ఆర్థిక వృద్ధిని ఇస్తుందని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More