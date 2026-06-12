అరుదైన పవర్ఫుల్ సుకర్మ యోగం మీపై ధన వర్షాన్ని కురిపిస్తుంది.. ఇప్పటి నుండి మీ జీవితంలో సుఖసంతోషాలు!
అరుదైన సుకర్మయోగంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం మెుదలైంది. ఏ పని చేసినా సక్సెస్ అవుతారు. అనుకున్నవి జరుగుతాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో చూద్దాం..
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం, నక్షత్రాల గమనం, శుభ యోగాలకు చాలా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. జూన్ 12న అరుదైన, పవర్ఫుల్ సుకర్మ యోగం ఏర్పడింది. హిందూ మతంలో శుక్రవారాన్ని సంపద, ఐశ్వర్యాలకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవికి అంకితం చేసిన రోజుగా భావిస్తారు. అందువల్ల శుక్రవారం నాడు ఈ సుకర్మ యోగం ఏర్పడటం వల్ల రెట్టింపు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
ఈ శుభ యోగం ప్రభావం మేష, వృషభ రాశులతో సహా మొత్తం ఐదు రాశుల వారి జీవితాలలో అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఆర్థిక పురోగతి, ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు ఈ రాశుల వారికి లభిస్తాయి. ఆ ఐదు అదృష్ట రాశులు ఏంటి, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా సానుకూలంగా ప్రారంభమవుతుంది. కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి లేదా కొత్త ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం. మీరు గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి ఇప్పుడు భారీ లాభాలను ఆశించవచ్చు. పని ప్రదేశంలో మీ పనికి, మాటలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ ప్రతిష్ట, గౌరవం పెరుగుతాయి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి అవకాశాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి నెలకొని ఉంటాయి. ప్రతి అడుగులోనూ మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి
సుకర్మ యోగం వృషభ రాశి వారికి భారీ ఆర్థిక లాభాలను తెస్తుంది. మీరు ప్రణాళిక వేసుకున్న పనులు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా సజావుగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. వాహనం, విలాస వస్తువులు, ఆభరణాలు లేదా స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
ఈ శుభ యోగం ఫలితంగా కర్కాటక రాశి వారి వృత్తి జీవితంలో కొత్త, లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కార్యాలయంలో మీ బాధ్యతలు పెరగవచ్చు, కానీ మీరు వాటిని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తారు. మీ కష్టానికి పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు, బహుమతులు అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి, పలుకుబడి పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో మీ సంబంధాలు బలపడతాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో మీరు పాత అప్పుల నుండి విముక్తి పొందుతారు.
తులా రాశి
సుకర్మ యోగం తులారాశి వారికి సర్వతోముఖాభివృద్ధిని అందిస్తుంది. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. ధన ప్రవాహం సజావుగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త కాంట్రాక్టులు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి కాబట్టి, వ్యాపార వాణిజ్య రంగంలో ఉన్నవారికి ఇది చాలా లాభదాయకమైన కాలం. వైవాహిక జీవితంలో మరింత మాధుర్యం ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారు మంచి ఆర్థిక పురోగతిని సాధిస్తారు. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు విజయం సాధిస్తారు. ఇంట్లోని కలహాలు, విభేదాలు తొలగిపోయి శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యంలో గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపించి, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More