రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి సరికొత్త ప్రారంభాలు, అవకాశాలు, కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం, ప్రేమ జీవితం అద్భుతం!
రాశి ఫలాలు 02 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 02 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
మార్చి 2, సోమవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. సోమవారం శివుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని ఆరాధించడం ఆనందం, శాంతిని కాపాడుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు మార్చి 2 చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 2న ఏ రాశులకు మేలు చేకూరుస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: నేడు బయట తినడం మానుకోండి. జీవితంలో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రేమ, కెరీర్, డబ్బు, ఆరోగ్యం లేదా కుటుంబం గురించి అయినా, సానుకూల మనస్తత్వంతో మార్పులను స్వీకరించండి. ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోండి.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి ప్రజలకు ఉత్పాదకతను ఇస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి. మీ కెరీర్ యొక్క భవిష్యత్తు కోసం కొత్త లక్ష్యాలను సృష్టించండి. సరైన ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం మంచిది.
మిథున రాశి: పుష్కలంగా నిద్ర వంటి ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను మీ జీవనశైలిలో చేర్చండి. మీ కెరీర్లో మీరు మీ యజమాని యొక్క మద్దతును పొందుతారు. ప్రేమ జీవితం కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈ రోజున మీకు అవసరమైనప్పుడు విరామం తీసుకోవాలని గుర్తుంచుకోండి. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ధ్యానం చేయండి. మీ రోజు శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. వ్యాపారులు గొప్ప డీల్ పొందవచ్చు.
సింహ రాశి: నేడు మీ ఆహారంలో ఆకుపచ్చ కూరగాయలను చేర్చండి. కుటుంబంతో కొంత సమయం గడపడం మీకు మంచిది. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. మీ శరీరం యొక్క సంకేతాలను విస్మరించవద్దు.
కన్యా రాశి: నేడు కన్యా రాశి ప్రజల జీవితంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుడి సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
తులా రాశి: కొంతమందికి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇది ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితికి దారితీస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో శృంగారం కొనసాగుతుంది. ఈ రోజు మీకు సాధారణ రోజు కానుంది. మీ పని బాధ్యతలను సకాలంలో పూర్తి చేయండి.
వృశ్చిక రాశి: జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో విజయం సాధించడానికి సానుకూల దృక్పథాన్ని అవలంబించండి. ఈరోజు సరికొత్త ప్రారంభాలు మరియు అవకాశాలను పొందే రోజు. సానుకూల దృక్పథంతో కొత్త సవాళ్లను మార్చడానికి మరియు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి: నేడు కొంతమంది ధనుస్సు రాశి వారి కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం ఉండవచ్చు. ప్రయాణ అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. డబ్బు లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి ప్రజలకు మిశ్రమ రోజుగా నిరూపించబడుతుంది.
మకర రాశి: మకర రాశి వారు స్వీయ ప్రేమపై దృష్టి పెట్టండి. ఈ రోజు మీకు శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. మిమ్మల్ని మీరు ఫిట్గా ఉంచుకోవడానికి వ్యాయామం చేయండి. ఈ రోజు మీకు సానుకూల శక్తితో నిండిన రోజు.
కుంభ రాశి: వాదనల్లో చిక్కుకోకుండా ఉండండి. ఈ రోజు జీవితంలో సమతుల్యతను సృష్టించండి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. పనితో విరామం తీసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం.
మీన రాశి: క్రొత్తదాన్ని ప్రారంభించడానికి మరియు మార్పులను స్వీకరించడానికి గొప్ప రోజు. సానుకూల ఆలోచనతో, మీరు సవాళ్లను అవకాశాలుగా మార్చుకోవచ్చు. మీ దృష్టిని ఉంచండి.