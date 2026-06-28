Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సింహ రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం పెరగనున్న ఆత్మవిశ్వాసం.. ఆ పొరపాట్లు వద్దు

    సింహ రాశి వారికి జూన్ 28 నుంచి జులై 4 వరకు గల వారంలో సూర్యుడి ప్రభావంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు, విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.

    Published on: Jun 28, 2026 8:40 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఈ వారం సింహ రాశి వారికి ఎంతో ఉత్సాహభరితమైన ప్రారంభం లభిస్తుంది. మనసు తేలికగా ఉండి, మంచి ప్రణాళికలతో ముందడుగు వేస్తారు. పిల్లలు, మీరు మార్గదర్శకత్వం వహించే జూనియర్ల నుంచి సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు. సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. అయితే, దీనిని అహంకారంగా లేదా ప్రదర్శన బుద్ధిగా మార్చుకోకుండా జాగ్రత్తపడాలి. భవిష్యత్తు అడుగుల గురించిన ఒక స్పష్టమైన సంకేతం ఈ వారం మీకు అందుతుంది.

    సింహ రాశి వారఫలాలు
    సింహ రాశి వారఫలాలు

    వారం మధ్యలో సామాజిక సంబంధాలు మెరుగవుతాయి. ఒక కుటుంబ వేడుక లేదా స్నేహితుల కలయిక ద్వారా మీ వృత్తి జీవితానికి సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణ, ప్రయాణాలు లేదా కొత్త బ్రాంచ్‌ల ఏర్పాటుపై ఆలోచనలు చేస్తారు. శుక్రవారం నాడు మీ వ్యూహాలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. మీ ప్రత్యర్థులు పైకి నవ్వుతూనే మీతో పోటీ పడవచ్చు. వారాంతంలో కుటుంబంతో కలిసి చిన్నపాటి విహారయాత్రలు చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అయితే, ఆహారపు అలవాట్లు, లేట్ నైట్ నిద్రపోయే అలవాట్లను కాస్త నియంత్రించుకోవాలి.

    ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం

    ప్రేమ విషయాల్లో మనసులోని మాటను ధైర్యంగా చెప్పే సమయం ఇది. అవివాహితులకు స్నేహితులు, బంధువుల సర్కిల్ నుంచి పెళ్లి ప్రతిపాదనలు లేదా ప్రేమ సంకేతాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటిని చిన్నవిగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేయకండి, ఎందుకంటే పెద్ద బంధాలన్నీ చిన్న పరిచయాలతోనే మొదలవుతాయి. ఇప్పటికే రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నవారు చిన్న చిన్న బహుమతులు ఇవ్వడం, ఒకరికోసం ఒకరు సమయం కేటాయించడం వల్ల బంధం మరింత బలపడుతుంది.

    శుక్రుడి ప్రభావంతో మీ మాటల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. వారం మధ్యలో భాగస్వామిని అర్థం చేసుకునేందుకు, వారి మాటలు వినేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఉద్యోగాల వల్ల దూరంగా ఉంటున్న వారికి మళ్లీ కలిసే అవకాశం దక్కుతుంది. శుక్రవారం నాడు మీ వ్యక్తిగత విషయాలను మూడో వ్యక్తితో పంచుకోవద్దు, దీనివల్ల లేనిపోని గాసిప్స్ వచ్చి బంధంలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వివాహితులు చిన్న చిన్న విషయాలను పెద్దవి చేయకుండా ఉండటం మంచిది. వారాంతం భాగస్వామితో ఎంతో సంతోషంగా గడుస్తుంది. మనసులోని మాటను నిజాయతీగా, సరళంగా చెప్పండి.

    ఉద్యోగం, వ్యాపారం

    విద్యార్థులకు ఈ వారం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది, జ్ఞాపకశక్తి మెరుగవుతుంది. కఠినమైన సబ్జెక్టులను కూడా సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారు. పోటీ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలు లేదా ప్రవేశ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు తమ టైమ్‌టేబుల్‌ను ఖచ్చితంగా పాటించండి. శుక్రవారం నాడు కెరీర్‌కు సంబంధించిన ఒక మంచి వార్త వినే అవకాశం ఉంది.

    ఉద్యోగుల శ్రమను పైఅధికారులు గమనిస్తారు. వెంటనే ప్రశంసలు దక్కకపోయినా, మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన సమావేశాలు, పెండింగ్ ఫైళ్లు పూర్తి చేయడానికి వారం మధ్య కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, వారాంతంలో మీ వ్యాపార రహస్యాలను సురక్షితంగా ఉంచుకోండి. ప్రత్యర్థులకు సమాధానం చెప్పడం కంటే, మీ పనిపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది.

    ఆర్థిక పరిస్థితి

    ఆర్థికంగా ఈ వారం ప్రారంభం బాగుంటుంది. ఆలోచించి తీసుకునే చిన్నపాటి రిస్క్ లేదా ముందే పరిశోధించిన పెట్టుబడుల వల్ల మంచి లాభాలు వస్తాయి. అంతమాత్రాన అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు. డబ్బు విషయాల్లో అహంకారాన్ని దరిచేరనీయకండి, లేకపోతే చేతిలో ఉన్న డబ్బు చేజారిపోతుంది.

    వారం మధ్యలో ప్రయాణాలు, పిల్లల చదువులు, బహుమతులు లేదా సామాజిక బాధ్యతల కోసం ఖర్చులు చేయాల్సి రావచ్చు. ఈ ఖర్చులు అవసరమైనవే అయినప్పటికీ, ఒక పరిమితిని విధించుకోవడం ముఖ్యం. శుక్రవారం నాడు అప్పులు తీసుకోవడం లేదా ఇవ్వడం చేయవద్దు. మీ ఆర్థిక విషయాల్లో జోక్యం చేసుకునే వ్యక్తులతో పెట్టుబడుల గురించి చర్చించకండి. వారాంతంలో విహారయాత్రలు, భాగస్వామి లేదా ఇంటి అవసరాల కోసం ఖర్చవుతుంది. ఆనందంగా గడపండి, కానీ ఎవరిదో ఒత్తిడికి లొంగి అనవసరంగా డబ్బు వృథా చేయకండి.

    ఆరోగ్యం

    ఈ వారం మీ ఆరోగ్యం చాలా వరకు అనుకూలిస్తుంది. శరీరంలో మంచి శక్తి ఉంటుంది, పనులన్నీ వేగంగా పూర్తి చేయాలనుకుంటారు. ఉదయాన్నే ఒక చిన్న దినచర్యను అలవాటు చేసుకోండి. తగినంత నీరు తాగడం, తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు చేయడం, సమయానికి భోజనం చేయడం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ వారం నిద్రను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శరీరం సహకరిస్తోంది కదా అని అతిగా శ్రమించకండి.

    సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మనసుకు ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది, కానీ మీ శారీరక పరిమితులను గుర్తుంచుకోండి. ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు మంచి నీటిని తీసుకెళ్లండి, రోడ్డు పక్కన దొరికే జంక్ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండండి. శుక్రవారం, వారాంతంలో కాస్త అలసట, వేడి లేదా చికాకు అనిపించవచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్లు లేదా మూత్ర సంబంధిత చిన్న సమస్యలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించండి. శనివారం రాత్రి తేలికపాటి ఆహారం తీసుకుని బాగా విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    ఈ వారానికి ముఖ్య సూచన

    ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయండి, కానీ మీ ప్రణాళికలను, డబ్బును జాగ్రత్తగా నిర్వహించుకోండి. మీ వ్యక్తిగత విషయాలను ఎప్పుడూ రహస్యంగా ఉంచడమే మంచిది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం పెరగనున్న ఆత్మవిశ్వాసం.. ఆ పొరపాట్లు వద్దు
    Home/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం పెరగనున్న ఆత్మవిశ్వాసం.. ఆ పొరపాట్లు వద్దు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes