Friday Remedies: శుక్రవారం రాత్రి ఈ 5 ప్రదేశాల్లో దీపాలను వెలిగిస్తే.. మీ ఇంట్లో సిరి సంపదలకు కొదవ ఉండదు!
సౌభాగ్యప్రదాయిని అయిన లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కోసం శుక్రవారం నాడు ఏయే ప్రదేశాలలో దీపారాధన చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ చిన్న పరిహారంతో మీ ఆర్థిక కష్టాలు తొలగిపోయి, ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి.
హిందూ ధర్మంలో శుక్రవారానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ రోజున, భక్తిశ్రద్ధలతో చేసే దీపారాధన ఇంట్లోని దరిద్రానికి చరమగీతం పాడుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు. వాస్తు, ఆధ్యాత్మిక అంశాల ప్రకారం, శుక్రవారం సాయంత్రం కొన్ని ప్రత్యేక స్థానాల్లో నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగిస్తే, లక్ష్మీదేవి ఆ ఇంట కొలువై ఉంటుందని ప్రతీతి.
1.ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపారాధన
ఇంటి ముఖద్వారం లక్ష్మీదేవి ప్రవేశించే మార్గం. శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రధాన ద్వారం వద్ద నెయ్యి దీపం వెలిగించడం వల్ల సానుకూల శక్తి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది ఆర్థిక ఇబ్బందులను దూరం చేయడమే కాకుండా, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధాన్ని బలపరుస్తుంది. ద్వారం వద్ద వెలిగే దీపం, బయటి నుంచి వచ్చే ప్రతికూల శక్తులను అడ్డుకుని, ఐశ్వర్యాన్ని ఆహ్వానిస్తుందని నమ్మకం.
2.తులసి కోట ముందు వెలుగులు
తులసి మొక్క అంటే విష్ణుమూర్తికి అత్యంత ఇష్టం. తులసి చెంత శుక్రవారం దీపం వెలిగించడం వల్ల లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం మెండుగా లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఇంట్లోని వాస్తు దోషాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా, కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. తులసి దగ్గర వెలిగించే దీపం ఆ ఇంట్లోకి శాంతిని, ప్రశాంతతను తీసుకువస్తుంది.
3.పూజా గదిలో ప్రత్యేక దీపం
శుక్రవారం నాడు పూజా గదిలో లక్ష్మీదేవి ముందు నెయ్యి దీపం వెలిగించడం అత్యంత శుభకరం. దీపం వెలిగిస్తున్న సమయంలో లక్ష్మీదేవిని మనసారా స్మరించుకుంటే అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఉదయం మరియు సాయంత్రం రెండు వేళలా దీపారాధన చేయడం వల్ల పూజా మందిరం పవిత్రంగా మారి, ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
4.ఇంటి పైకప్పుపై దీపం
చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, ఇంటి పైకప్పు మీద శుక్రవారం రాత్రి దీపం వెలిగించడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇది పైనుంచి వచ్చే ప్రతికూల తరంగాలను అడ్డుకుని, ఇంటికి ఒక రక్షా కవచంలా పనిచేస్తుంది. కుటుంబ అభివృద్ధికి, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి ఇది చక్కని మార్గం.
5.ఇంటి మధ్యభాగంలో దీపారాధన
ఇంటి ఆవరణలో లేదా మధ్య భాగంలో (బ్రహ్మస్థానంలో) దీపం వెలిగించడం వల్ల కుటుంబంలో కలహాలు తగ్గుతాయి. ఇది ఇంట్లోని ప్రతి గదిలోకి సానుకూల శక్తిని ప్రసరింపజేస్తుంది. గొడవలు, పేదరికం తొలగిపోయి, సభ్యుల మధ్య ప్రేమాభిమానాలు పెరుగుతాయి.
ఈ చిట్కాలను పాటిస్తున్నప్పుడు ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండటం, మనసులో నిశ్చలమైన భక్తి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ప్రతి శుక్రవారం క్రమం తప్పకుండా ఈ దీపారాధన చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి కటాక్షంతో మీ ఇల్లు సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More