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    Jupiter Combustion: గురు అస్తమయం సమయంలో ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఉద్యోగ యోగాలు!

    గురు అస్తమయ ప్రభావం ఉండనుంది. ఈ సమయంలో వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు వంటి శుభకార్యాలను వాయిదా వేయాలని జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచిస్తుంది. అయితే ప్రతి ఒక్కరిపై ఈ ప్రభావం ఒకేలా ఉండదు. ముఖ్యంగా మేష, కర్కాటక, ధనుస్సు రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, ఉద్యోగంలో పురోగతి, శుభవార్తలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    Published on: Jun 30, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురువు అస్తమించడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. జూలై 14, 2026 నుంచి ఆగస్టు 12 వరకు గురువు అస్తంగత్వంలో ఉండటం వల్ల శుభకార్యాలపై ప్రభావం పడనుంది. ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం కలగనుంది.

    Jupiter Combustion: గురు అస్తమయం సమయంలో ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఉద్యోగ యోగాలు!
    Jupiter Combustion: గురు అస్తమయం సమయంలో ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఉద్యోగ యోగాలు!

    గురు అస్తమయం అంటే ఏమిటి?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బృహస్పతిని 'కారక గ్రహం'గా పరిగణిస్తారు. గురువు అస్తమించినప్పుడు శుభకార్యాలు నిలిపివేయడం ఆచారంగా వస్తోంది. వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు, దేవాలయాల్లో విగ్రహ ప్రతిష్ఠలు వంటి కార్యక్రమాలు ఈ సమయంలో వాయిదా వేయడం మంచిదని పండితులు సూచిస్తారు. గురువు అస్తమించడం వల్ల మనుషులపై ఆయన ప్రభావం తాత్కాలికంగా తగ్గుతుంది. అయితే, ఇది ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రతికూలం కాదని గమనించాలి. మీ జన్మ జాతకంలో గురువు బలంగా ఉంటే, అస్తమయ ప్రభావం నామమాత్రంగానే ఉంటుంది.

    మేష రాశికి ఆర్థిక లాభాలు

    మేష రాశి వారికి ఈ గురు అస్తమయ కాలం ఆర్థికంగా ఊరటనిస్తుంది. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం కలిసి వస్తుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న డీల్స్ పూర్తయ్యి ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరచుకోవడంతో పాటు, ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు కూడా చేతికి అందుతాయి.

    కర్కాటక రాశి వారికి శుభ యోగం

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ మార్పు ఆశాజనకంగా ఉంది. విదేశీ ప్రయాణాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారులు మీపై పూర్తి నమ్మకంతో ఉంటారు. సంతాన ప్రాప్తి కోరుకునే వారికి లేదా సంతానం నుంచి మంచి వార్తలు వినాలనుకునే వారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంది.

    ధనుస్సు రాశికి ప్రత్యేక మద్దతు

    ధనుస్సు రాశి వారికి గురు అస్తమయం ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. కార్యాలయంలో మహిళా సహోద్యోగుల నుంచి విశేష సహకారం అందుతుంది. ఆఫీసులో గౌరవం పెరుగుతుంది. వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి శుభకార్యాలు జరగడానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది.

    గ్రహాల సంచారం నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది. గురువు అస్తమించినంత మాత్రాన భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ జాతక చక్రంలో గ్రహాల స్థితిగతులను బట్టి ఫలితాలు మారుతుంటాయి. ఈ కాలంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేసుకుంటే ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Jupiter Combustion: గురు అస్తమయం సమయంలో ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఉద్యోగ యోగాలు!
    Home/Rasi Phalalu/Jupiter Combustion: గురు అస్తమయం సమయంలో ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఉద్యోగ యోగాలు!
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