Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు : జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉంది..?

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం ఉత్సాహభరితమైన ప్రారంభంతో పాటు సానుకూల సంకేతాలను అందిస్తోంది. వారం మధ్యలో కాస్త అప్రమత్తత అవసరమైనప్పటికీ, వారాంతానికి ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన రంగాలలో పురోగతి సాధిస్తారు.

    Published on: Jun 28, 2026 7:26 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కర్కాటక రాశి వారికి 2026 జూన్ 28 నుండి జూలై 4 వరకు ఉన్న ఈ వారం సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని, శుభ పరిణామాలను మోసుకొస్తోంది. వారం ప్రారంభంలోనే మీ మనస్సుకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించే వార్తలు వింటారు. పిల్లల పురోగతి, ఉన్నత చదువులు, ప్రేమ వ్యవహారాలు లేదా వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన ఏ విషయమైనా ఈ కాలంలో మీకు పూర్తి తృప్తిని ఇస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి వారపు రాశిఫలాలు
    కర్కాటక రాశి వారపు రాశిఫలాలు

    చంద్రుడి సానుకూల ప్రభావం మీ రాశిపై బలంగా ఉండటం వల్ల, మీ చుట్టూ ఉన్న ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మీకు సరికొత్త శక్తిని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా మంగళవారం నాడు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు లేదా ఉద్యోగ రీత్యా పర్యటనలకు వెళ్లే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.

    బుధవారం నాడు మాత్రం మీరు కాస్త నిశ్శబ్దంగా, అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను, ఆర్థిక విషయాలను లేదా తదుపరి అడుగులను పసిగట్టేందుకు కొందరు ప్రయత్నించవచ్చు. కార్యాలయంలో తోటి ఉద్యోగుల నుంచి పోటీ, వ్యక్తిగత సంబంధాలలో అసూయ వంటివి ఎదురైనా తొందరపడి స్పందించవద్దు. గురు, శుక్రవారాల్లో పరిస్థితులు మళ్లీ మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వారాంతంలో ఊపందుకుంటాయి.

    ప్రేమ జీవితం :

    హృదయానికి సంబంధించిన విషయాలలో ఈ వారం ప్రారంభం ఎంతో మధురంగా ఉంటుంది. వివాహితులు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎంతో సౌకర్యవంతంగా, ఆత్మీయంగా గడుపుతారు. ప్రేమ బంధంలో ఉన్నవారికి సుదీర్ఘ సంభాషణలు, చిన్నపాటి ములాఖత్‌లు లేదా కలిసి గడిపే సాధారణ సమయం కూడా ఎంతో ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది. ప్రేమ ఎప్పుడూ పెద్ద పెద్ద మాటలతోనే పెరగదు, కొన్నిసార్లు ప్రశాంతంగా కలిసి కూర్చుంటే చాలని గ్రహిస్తారు.

    వారం మధ్యలో అనుమానాలు, మూడో వ్యక్తి ప్రమేయం లేదా బయటి చర్చల వల్ల మీ బంధంలో కాస్త వాతావరణం చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి తక్కువ మాట్లాడటం, అరకొర సమాచారంతో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. గురువారం నుంచి మీ భాగస్వామి మీకు అండగా నిలుస్తారు. ఒంటరిగా ఉన్నవారి జీవితంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడినా…. వాటిని ఇప్పుడే పెద్ద విషయంగా భావించకుండా మొదట ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. శనివారం నాడు భావోద్వేగాలకు లోనై పెద్ద పెద్ద వాగ్దానాలు చేయడం లేదా ఎదుటివారిపై ఆరోపణలు చేయడం అస్సలు మంచిది కాదు.

    కెరీర్ - ఉద్యోగం :

    విద్యార్థులకు, ఉద్యోగస్తులకు ఈ వారం ప్రారంభం ఎంతో బలంగా ఉంది. చదువుపై పూర్తి ఏకాగ్రత కుదురుతుంది. అసైన్‌మెంట్లు పూర్తి చేయడం, రివిజన్ లేదా పోటీ పరీక్షల ప్రిపరేషన్‌లో మంచి వేగం కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగం చేసే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సంస్థలోని సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు మీ పనితీరును, స్థిరత్వాన్ని నిశితంగా గమనించి ప్రశంసిస్తారు.

    వ్యాపారస్తులకు మొదటి కొన్ని రోజులు వ్యాపార విస్తరణ, లాభదాయక ప్రమాణాలు, మార్కెట్ వృద్ధిని సూచిస్తున్నాయి. క్రీడాకారులు, కళారంగంతో ముడిపడి ఉన్న వ్యక్తులు తమ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. బుధవారం నాడు మీ వ్యాపార వ్యూహాలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచండి. గురు, శుక్రవారాలు కొత్త భాగస్వామ్యాలకు, ఉన్నత విద్యకు ఎంతో అనుకూలం. పేపర్ వర్క్, ఫాలోఅప్స్ విషయంలో కాస్త సహనంతో వ్యవహరించండి. ఆశించిన ఫలితం రాకపోయినా, నిలిచిపోయిన ఫైళ్లు వారాంతానికి ముందుకు కదులుతాయి.

    ఆర్థిక పరిస్థితి :

    డబ్బు పరంగా ఈ వారం ప్రారంభం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం ద్వారా నగదు ప్రవాహం మెరుగై ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. చేతికి డబ్బు రాగానే, మొదట అత్యవసరమైన చెల్లింపులు లేదా అప్పులు తీర్చండి. ఆ తర్వాతే పొదుపు, మిగిలిన ఖర్చుల కోసం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోండి. అతి ఉత్సాహంతో విలాసాలకు, పార్టీలకు ఎక్కువ ఖర్చు చేయవద్దు. బుధవారం నాడు ఎవరికీ అప్పు ఇవ్వడం కానీ, తీసుకోవడం కానీ చేయొద్దు. తొందరపాటుతో తీసుకునే రుణాలు భవిష్యత్తులో మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయి.

    మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలను అందరితో పంచుకోకండి. పొదుపు చేయడానికి గురువారం అనుకూలమైన రోజు. శుక్రవారం నాడు కుటుంబం లేదా అత్తమామల వైపు నుంచి ప్రాక్టికల్ సహాయం అందుతుంది. శనివారం నాడు నిలిచిపోయిన పాత బకాయిలు, ఇరుక్కుపోయిన డబ్బు చేతికి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, అత్యాశకు పోయి ఎలాంటి ఆర్థిక రిస్క్‌లు తీసుకోకండి.

    ఆరోగ్యం:

    వారం ప్రారంభంలో మీ శారీరక శక్తి, రోగనిరోధక శక్తి చాలా బాగుంటుంది. ఇదే సమయంలో క్రమబద్ధమైన నిద్ర, సమతుల్య ఆహారం, తేలికపాటి వ్యాయామాలను మీ దినచర్యలో భాగం చేసుకోండి. వాతావరణ మార్పుల వల్ల మీ మనస్సు త్వరగా ప్రభావితమవుతుంది, కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉంటూ క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. బుధ, గురువారాల్లో జీర్ణక్రియ సమస్యలు, అలసట, బలహీనత వంటి వాటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.

    బయటి వేపుళ్లు, జంక్ ఫుడ్ తినడం, ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం వంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి. ఇతరుల విమర్శలు, వ్యతిరేకత వల్ల మానసికంగా అలసిపోతారు, కాబట్టి ప్రతి చిన్న విషయానికి స్పందించాల్సిన అవసరం లేదని గుర్తుంచుకోండి. వారాంతంలో వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబం లేదా పిల్లలతో గడిపే సమయం మీ మనస్సుకు హాయిని ఇస్తుంది. అవసరమైన వారికి సహాయం చేయడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు : జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉంది..?
    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు : జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉంది..?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes