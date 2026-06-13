వృషభ రాశిలోకి చంద్రుడి ప్రయాణం.. నేడు ఈ మూడు రాశులకు ధన యోగం!
నేడు చంద్రుడు శుక్రుడి స్వక్షేత్రమైన వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. ఈ గ్రహ సంచారం ముఖ్యంగా వృషభం, కర్కాటకం, కన్యా రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను, మానసిక ప్రశాంతతను అందించనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల కదలికలు మనిషి జీవన గమనాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. నేడు, జూన్ 13వ తేదీ ఉదయం 9:24 గంటలకు చంద్రుడు మేష రాశి నుండి బయటకు వచ్చి, వృషభ రాశిలో అడుగుపెడుతున్నారు. శుక్రుడి రాశిలో చంద్రుడి సంచారం అత్యంత కీలకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. గత 11న మేషంలో ప్రవేశించిన చంద్రుడు, ఆ తర్వాత 15న బుధుడి రాశి అయిన మిథునంలోకి, 17న కర్కాటక రాశిలోకి మారుతున్నారు.
ఎవరికి ఎలాంటి ఫలితాలు?
వృషభ రాశి: చంద్రుడు మీ రాశిలోనే సంచరిస్తున్నందున, మీ నిర్ణయాధికారం మెరుగుపడుతుంది. ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీకు మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వారికి కలిసివచ్చే కాలం ఇది. వైవాహిక జీవితంలో భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి: చంద్రుడికి స్వక్షేత్రం కర్కాటకం కావడంతో, ఈ గోచారం వల్ల మీరు ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
కన్యా రాశి: ఈ కాలంలో మీకు అదృష్టం తోడవుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు ఇది అనుకూల సమయం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలు తొలగిపోతాయి.
ఫలితాలు మెరుగుపడాలంటే చేయాల్సినవి
చంద్రుడు వృషభంలో ఉన్నప్పుడు మనసును అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. గ్రహ సంచార ప్రభావం సానుకూలంగా ఉండాలంటే ఈ చిన్న పరిహారాలు పాటించండి:
తెల్లని వస్తువులను (పాలు, బియ్యం, పంచదార) అవసరమైన వారికి దానం చేయండి.
తల్లిని గౌరవించడం ద్వారా చంద్రుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
శివారాధన ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. వీలైతే 'ఓం నమఃశివాయ' మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.
ఏ నిర్ణయమైనా ఆవేశంలో కాకుండా, ఆలోచించి తీసుకోవడం మంచిది.
ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
సాధారణంగా గోచారం అందరిపై ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఎటువంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది.
శివారాధన ఎందుకు చేయాలి?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, చంద్రుడికి అధిపతి పరమేశ్వరుడు. కాబట్టి చంద్ర దోషాలు తొలగి, శుభం కలగాలంటే శివారాధన అత్యంత శక్తివంతమైనది.
వృషభ రాశిలో చంద్రుడు సంచరించడం వల్ల కలిగే ప్రధాన లాభం ఏమిటి?
మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటం, ఆర్థిక లావాదేవీల్లో సానుకూల ఫలితాలు రావడం, కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొనడం వంటివి ప్రధాన ఫలితాలు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More