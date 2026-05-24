Budha Udayam 2026 : జూన్ 30 వరకు బుధుడి ఉదయం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం, లక్ష్మీ కటాక్షం!
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో బుధ గ్రహం ఉదయించడం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ విద్యా, వ్యాపార కారకుడి అనుగ్రహం వల్ల జూన్ 30 వరకు మిథునం, కన్య సహా నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతోంది.
నవగ్రహాలలో బుధ గ్రహానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం బుధుడిని తెలివితేటలు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, వ్యాపారం, తార్కిక జ్ఞానం మరియు సంపదకు అధిపతిగా (కారకుడిగా) పరిగణిస్తారు. కుండలిలో బుధుడు బలంగా ఉంటే ఆ వ్యక్తి వ్యాపారంలో తిరుగులేని విజయాలు సాధిస్తాడు.
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం….. ప్రస్తుతం బుధ గ్రహం ఉదయించిన స్థితిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ గ్రహం జూన్ 30 వరకు ఇదే స్థితిలో కొలువై ఉంటుంది. బుధుడు ఇలా ఉదయించడం వల్ల అన్ని రాశిచక్రాల జీవితాలపై దీని ప్రత్యక్ష ప్రభావం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బుధుడి శుభ దృష్టి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి మూసి ఉన్న అదృశ్యపు తాళాలు తెరుచుకోనున్నాయి. వీరు కెరీర్ నుంచి ఆర్థిక జీవితం వరకు ఎన్నో అద్భుతమైన శుభవార్తలను అందుకుంటారు. ఆ రాశుల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
మిథున రాశి :
బుధ గ్రహం మిథున రాశికి అధిపతి (పాలక గ్రహం). కాబట్టి, బుధుడి ఉదయ స్థితి మీ రాశి వారికి ఒక దైవిక వరం కంటే తక్కువ కాదు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన లేదా మధ్యలో ఆగిపోయిన పనులన్నీ అకస్మాత్తుగా వేగం పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి ఆఫీసుల్లో పదోన్నతులు (ప్రమోషన్లు) లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి, లేదా భారీ జీతంతో కూడిన కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు ఈ కాలంలో పెద్ద పెద్ద డీల్స్ కుదుర్చుకుంటారు. మార్కెట్లో మీ లాభాల ప్రవాహం పెరుగుతుంది. గతంలో ఎక్కడైనా ఇరుక్కుపోయిన పాత డబ్బు (బాకీలు) అకస్మాత్తుగా చేతికి అందుతుంది.
కన్యా రాశి :
కన్యా రాశికి కూడా బుధుడే అధిపతి. బుధుడి ఉదయం వల్ల మీ జీవితంలోకి అపారమైన సానుకూలత (పాజిటివిటీ) మరియు మనశ్శాంతి ప్రవేశిస్తాయి. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలు మెరుగుపడతాయి. కోర్టు కేసులు లేదా వివాదాలు ఏవైనా ఉంటే వాటిలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. మీ నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం ఈ కాలంలో చాలా బలంగా మారుతుంది. దీనివల్ల కార్యాలయంలో పైఅధికారులు మీ పనితీరును అభినందిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న పాత విభేదాలు తొలగిపోయి బంధాలు బలపడతాయి. ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం లేదా డిమాండ్ చేసే ముఖ్యమైన పనులను ప్రారంభించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటారు.
సింహ రాశి :
బుధుడి పెరుగుదల సింహ రాశి వారికి ఆర్థిక పరంగా విపరీతమైన లాభాలను చేకూరుస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో సొంత ఇల్లు, స్థలం లేదా కొత్త వాహనం కొనాలనే మీ కల ఈ సమయంలో నెరవేరుతుంది. భాగస్వామ్యంతో (పార్ట్నర్షిప్) వ్యాపారాలు సాగించే వారికి ఈ కాలంలో ఊహించని రీతిలో లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసుల్లో సీనియర్ల నుంచి, తోటి ఉద్యోగుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అద్భుతంగా మెరుగవుతాయి. మీ మాటల చాతుర్యంతో మీరు ఇతరులను చాలా సులభంగా ఆకట్టుకుంటారు మరియు మీ పనులను సానుకూలం చేసుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి :
బుధుడి ఉదయ ప్రయాణం ధనుస్సు రాశి వారి అదృష్టాన్ని ఒక్కసారిగా మార్చేస్తుంది. విద్యార్థులకు మరియు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు ఈ కాలంలో కొన్ని గొప్ప శుభవార్తలు అందుతాయి. విదేశీ వనరుల ద్వారా లేదా విదేశీ సంస్థల ద్వారా అకస్మాత్తుగా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే దూర ప్రయాణాలు చేసే యోగం కూడా పడుతుంది. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు మంచి రాబడి (రిటర్న్స్) లభిస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో గత కొంతకాలంగా నడుస్తున్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలు, విభేదాలన్నీ తొలగిపోయి ప్రేమానురాగాలు పెరుగుతాయి.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నమ్మకాలు, అందులోని ప్రాథమిక అంశాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. మీ గ్రహాల స్థితి, వ్యక్తిగత జాతక వివరాల కోసం ఈ రంగంలోని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులను సంప్రదించటం ఉత్తమం.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.