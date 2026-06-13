Detailed Horoscope: నేటి దిన ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు.. వీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
శనివారం రోజున గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా మీ రాశిఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి. కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ సంబంధాల పరంగా ఈ రోజు మీకు ఏయే అంశాలు కలిసి వస్తాయో ఇక్కడ చూడండి.
జూన్ 13, శనివారం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శనివారం అంటేనే శని దేవుడికి, హనుమంతుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున ఈ దైవాలను స్మరించుకోవడం వల్ల జాతకంలోని దోషాలు తొలగి, ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. గ్రహాల గమనం ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు అద్భుతమైన అవకాశాలు దక్కనుండగా, మరికొందరు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది.
మేష రాశి: భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం. వృత్తి జీవితంలో మీరు ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. కళ్లు, తల నొప్పుల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి.
వృషభ రాశి: ప్రశాంతంగా ఉంటూ అడుగులు వేయండి. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కుటుంబంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంటుంది. చల్లని పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మిథున రాశి: నేడు మిథున రాశికి బాధ్యతలు పెరిగినా, మీరు వాటిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించండి.
కర్కాటక రాశి: పని ఒత్తిడితో రోజు బిజీబిజీగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో చిన్నపాటి విబేధాలు తలెత్తవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. అనవసర కోపానికి దూరంగా ఉండండి.
సింహ రాశి: ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. మీ పనితీరును ఉన్నతాధికారులు గమనిస్తారు. ఆగిపోయిన పాత బాకీలు చేతికి అందవచ్చు. అనవసరమైన చిన్న విషయాలను పట్టుకుని గొడవ పడకండి.
కన్య రాశి: పని భారం ఎక్కువగా ఉన్నా, క్రమశిక్షణతో పూర్తి చేస్తారు. వృథా ఖర్చులను నివారించడం ఉత్తమం. జీవిత భాగస్వామి మద్దతు లభిస్తుంది. చర్మ సంబంధిత అలర్జీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి.
తులా రాశి: ఈ రోజు తులా రాశి వారికి కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. కీలకమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలను తొందరపడి తీసుకోవద్దు. పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. అహంకారాన్ని పక్కన పెడితేనే బంధాలు నిలబడతాయి.
వృశ్చిక రాశి: బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాల్సిన రోజు. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించే ఆలోచన ఉంటే, నిపుణుల సలహాలు తీసుకోండి. వైవాహిక జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. విశ్రాంతి తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
ధనుస్సు రాశి: మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆఫీసులో కీలకమైన బాధ్యతలు దక్కుతాయి. అదనపు ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తున్నాయి. సాయంత్రం భాగస్వామితో కలిసి బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి: నేడు మకర రాశి వారు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఉద్వేగాలను పక్కన పెట్టండి. అనవసర ఖర్చులను కట్టడి చేయడం అవసరం. ఆరోగ్యం విషయంలో, ముఖ్యంగా శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండండి.
కుంభ రాశి: మీ నాయకత్వ లక్షణాలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. ప్రమోషన్ లేదా హోదా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వింటారు. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
మీన రాశి: కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రయత్నాలకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆర్థికంగా లాభపడతారు. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉంటే ఈ రోజు సంతోషంగా గడిచిపోతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More