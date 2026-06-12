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    కాలసర్ప యోగం: జూన్ 20 వరకు ఈ 5 రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!

    ప్రస్తుతం జూన్ 20 వరకు కొనసాగనున్న కాలసర్ప యోగం ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై ఎక్కువగా ఉండనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, గురువు, శుక్రుడు, శని గ్రహాలు రాహు-కేతువుల ఒకే వైపున ఉండటం వల్ల ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. 

    Published on: Jun 12, 2026 12:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల అమరికను బట్టి శుభ, అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. ప్రస్తుతం అటువంటి ఒక కీలకమైన మరియు ప్రభావవంతమైన 'కాలసర్ప యోగం' కొనసాగుతోంది. జూన్ 20 వరకు ఈ యోగం ప్రభావం ఉండనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    కాలసర్ప యోగం: జూన్ 20 వరకు ఈ 5 రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి! (pinterest)
    కాలసర్ప యోగం: జూన్ 20 వరకు ఈ 5 రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి! (pinterest)

    సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, గురువు, శుక్రుడు, శని ఈ ఏడు గ్రహాలు రాహువు-కేతువులకు ఒకే వైపున కేంద్రీకృతమై, మిగిలిన రాశిచక్ర భాగం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కాలసర్ప యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల కెరీర్‌లో ఆటంకాలు, వివాహ ప్రయత్నాల్లో జాప్యం, నమ్మకద్రోహం మరియు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. రాబోయే 8 రోజుల పాటు ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    ఏయే రాశులపై ప్రభావం ఎక్కువ?

    1. వృషభ రాశి:

    మీ తల్లి ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆస్తిపాస్తులకు సంబంధించిన వివాదాలు కోర్టు గడప తొక్కేలా చేయవచ్చు. కుటుంబంలో అశాంతి నెలకొనే అవకాశం ఉంది. ఏ నిర్ణయమైనా ఆవేశంలో కాకుండా, చాలా నిదానంగా, విచక్షణతో తీసుకోవడం మంచిది.

    2. సింహ రాశి:

    వ్యాపారంలో ఊహించని ఒడుదొడుకులు ఎదురవుతాయి. మీ నిర్ణయాధికారంపై ఈ యోగం ప్రభావం పడుతుంది, దీనివల్ల దాదాపుగా పూర్తయిన పనులు కూడా ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. ధన నష్టం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

    3. కన్యా రాశి:

    ఈ సమయంలో మీరు నీరసంగా, శక్తిహీనంగా అనిపించవచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరమైన ఆందోళనలు, పనిలో ఒత్తిడి మిమ్మల్ని మానసికంగా వేధిస్తాయి. కోపం పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి మాటపై నియంత్రణ ఉంచుకోవాలి. లేదంటే ఆత్మీయులకు దూరం కావాల్సి రావచ్చు.

    4. వృశ్చిక రాశి:

    ఆత్రుత, అతి భావోద్వేగం లేదా కోపం వల్ల తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది. కోర్టు పనులు, చట్టపరమైన సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కుటుంబ సమస్యలు మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ఎవరికీ అప్పులు ఇవ్వకండి, ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    5. కుంభ రాశి:

    అకారణ భయం, ఆందోళన మిమ్మల్ని వెంటాడుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ విషయంలో ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండండి, చిన్నపాటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా లేవు కాబట్టి సంయమనం పాటించండి.

    కాలసర్ప యోగం: దుష్ప్రభావాల నుంచి బయటపడే మార్గాలు

    శివారాధన: రోజూ శివాలయంలో శివలింగానికి 'ఓం నమః శివాయ' జపిస్తూ జలాభిషేకం చేయండి.

    దానధర్మాలు: బుధవారం లేదా శనివారం నాడు నల్ల నువ్వులు, ఏడు రకాల ధాన్యాలు లేదా దుప్పట్లు దానం చేయడం వల్ల రాహు-కేతువుల ప్రతికూలత తగ్గుతుంది.

    మంత్ర పఠనం: రోజూ మహా మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని పఠించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    బీజ మంత్రాలు: రాహువుకు 'ఓం రాం రాహవే నమః' లేదా కేతువుకు 'ఓం కం కేతవే నమః' మంత్రాలను ప్రతిరోజూ కనీసం 108 సార్లు జపించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/కాలసర్ప యోగం: జూన్ 20 వరకు ఈ 5 రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
    Home/Rasi Phalalu/కాలసర్ప యోగం: జూన్ 20 వరకు ఈ 5 రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
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