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    Detail Horoscope: బుధవారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి గణపతి ఆశీస్సులు, అపార ధనలాభం!

    జూన్ 10 బుధవారం నాడు వినాయకుడి అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అదృష్టం వరించనుంది. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల పట్టిక, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Jun 10, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyerabad
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    గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా ప్రతి రోజులాగే జూన్ 10వ తేదీన కూడా ద్వాదశ రాశుల జాతకాలు మారబోతున్నాయి. బుధవారం అనగానే బుధ గ్రహానికి, విఘ్నాలను తొలగించే విఘ్నేశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. "ఈ రోజున విఘ్నేశ్వరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల సకల దోషాలు తొలిగిపోయి జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం పెరుగుతాయి," అని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెబుతున్నారు.

    Detail Horoscope: బుధవారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి గణపతి ఆశీస్సులు, అపార ధనలాభం!
    Detail Horoscope: బుధవారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి గణపతి ఆశీస్సులు, అపార ధనలాభం!

    జూన్ 10 నాటి జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం.. కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలు పట్టబోతుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది. మేషం నుంచి మీనం వరకు ఈ రోజు ఎవరికి ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి

    ఈ రోజు మీకు ఎంతో అద్భుతంగా సాగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో అహంకారానికి, చిన్నచిన్న మనస్పర్థలకు తావు ఇవ్వకుండా భాగస్వామితో సంతోషంగా గడపడానికి ప్రయత్నించండి. వృత్తిపరంగా ఆఫీసులో మీపై ఉన్న బాధ్యతలను సకాలంలో పూర్తి చేయడం అవసరం. అయితే, ఆర్థికంగా ఈ రోజు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయడం మంచిది.

    వృషభ రాశి

    ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఈ రోజు కొన్ని చిన్నపాటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. మీ భాగస్వామి భావాలను గౌరవించడం ద్వారా వీటిని అధిగమించవచ్చు. ఉద్యోగ రంగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి కాబట్టి పనిపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో ఎలాంటి పెద్ద ఇబ్బందులు లేకపోయినా, ఆర్థిక సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి.

    మిథున రాశి

    వ్యాపారస్తులకు ఈ రోజు కొత్త భాగస్వామ్యాలు ప్రారంభించడానికి లేదా వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ, ఆఫీసులో కానీ వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కెరీర్ పట్ల మీరు పడుతున్న శ్రమకు తగిన సానుకూల ఫలితాలు అందుతాయి. ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి

    విద్యార్థులు ఈ రోజు చదువుపై మరింత దృష్టి పెట్టాలి. కష్టపడి చదివితేనే ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి పెద్ద సమస్యలు ఉండవు. ఆఫీసులో మీ పనితీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.

    సింహ రాశి

    కార్యాలయంలో సహోద్యోగులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. మీ పనితీరును లేదా నిబద్ధతను ఒకరు తప్పుపట్టే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది కానీ ఆరోగ్యం విషయంలో చిన్నపాటి నలతలు వేధించవచ్చు. ఒంటరిగా ఉన్న పురుషులకు ఈ రోజు ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యక్తి పరిచయమయ్యే భాగ్యం కలుగుతుంది.

    కన్యా రాశి

    ఆఫీసు రాజకీయాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. మీ మనసులోని ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి, కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఈ రోజు మీకు అంతా అనుకూలంగానే కనిపిస్తోంది. భాగస్వామితో ప్రేమాయణం ఎంతో ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా సాగుతుంది.

    తులా రాశి

    మీ శ్రమను, ప్రయత్నాలను ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారులు గుర్తిస్తారు. జీవితంలో ముందడుగు వేయడానికి, మీ భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచడానికి ఈ రోజు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఇతరులతో అర్థవంతమైన బంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి ఈ సమయం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈ రోజు మీ అహంకారం వల్ల కొన్ని సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. మీలో ఉండే జిజ్ఞాస కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. దీనివల్ల ఎలాంటి సమస్యలనైనా చాలా సులభంగా పరిష్కరించుకోగలుగుతారు.

    ధనుస్సు రాశి

    ఒంటరిగా ఉన్న వారికి ఈ రోజు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. నూతన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. మీ మెదడు కొత్త ఆలోచనలతో, సృజనాత్మక శక్తితో నిండి ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, మీ ఐడియాలను ఇతరులతో పంచుకోవడానికి ఈ రోజు మీరు ఎంతో ఉత్సాహం చూపిస్తారు.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారు జీవనశైలిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. ఈ రోజు మీరు ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఏకాగ్రతతో కనిపిస్తారు. బంధాల మధ్య ఉన్న దూరం తొలిగిపోతుంది. ఆఫీసులో మీ ప్రయత్నాలకు తగిన గుర్తింపు, పురోగతి లభిస్తాయి. ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు స్పష్టతతో తీసుకుంటారు.

    కుంభ రాశి

    ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు ఎంతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ధనలాభం కలిగే యోగాలు బలంగా ఉన్నాయి. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, సహోద్యోగులతో మాట్లాడేటప్పుడు నిజాయితీగా వ్యవహరించడం, వారి మాటలను ఓపికగా వినడం వల్ల బంధాలు మరింత బలపడతాయి. మీ శారీరక శక్తి, ఉత్సాహం మెరుగవుతాయి.

    మీన రాశి

    ప్రేమ బంధంలో మీ నిబద్ధతను మీ భాగస్వామి ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఓపికతో వ్యవహరించండి. ఈ రోజు మీ జీవితంలో కొన్ని మార్పులు రాబోతున్నాయి. మీలో ఉండే ఆత్మవిశ్వాసం జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో సానుకూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది. అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నమ్మకాలు, పౌరాణిక గ్రంథాలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని సాధారణ సమాచారం కోసమే ఇస్తున్నాం. పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించగలరు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Detail Horoscope: బుధవారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి గణపతి ఆశీస్సులు, అపార ధనలాభం!
    Home/Rasi Phalalu/Detail Horoscope: బుధవారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి గణపతి ఆశీస్సులు, అపార ధనలాభం!
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