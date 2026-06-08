జూలై నుండి 138 రోజుల పాటు ఈ 4 రాశుల వారికి మంచి రోజులు వస్తున్నాయ్, చాలా లక్కు!
జూలైలో కొన్ని రాశులకు శని దేవుడు అదృష్టాన్ని తీసుకురానున్నాడు. జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు 138రోజులపాటు కొన్ని రాశులకు లక్కు కలిసి వస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శని దేవుడు ఒకరి కర్మలకు అనుగుణంగా ఫలితాలను ఇస్తాడని అంటారు. అటువంటి శని దేవుడు ఒక రాశిలో రెండున్నర సంవత్సరాల వరకు ఉంటాడు. ప్రస్తుతం శని దేవుడు మీనరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ పరిస్థితిలో శని గ్రహం జూలై 27వ తేదీన మీన రాశిలో వక్ర స్థితిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అది సుమారు 138 రోజుల పాటు ఈ స్థితిలోనే ఉంటుంది. శని గ్రహం డిసెంబర్ 11వ తేదీ వరకు ఈ వక్ర స్థితిలో ఉంటుంది. ఈ విధంగా శని వక్ర స్థితిలోకి మారడం వల్ల, దాని ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది.
వారిలో కొందరికి ఇది చెడు అయినప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారికి శని గ్రహం వల్ల గొప్ప ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారు తమ వృత్తిలో మంచి పురోగతిని, ఆదాయంలో మంచి పెరుగుదలను చూస్తారు. ఇప్పుడు శని గ్రహం వక్రగతిలో ఉండటం వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో చూద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశిలోని 12వ ఇంట్లో శని వక్ర స్థితిలో ఉంటుంది. ఇది ఈ రాశి వారికి శుభసూచకం. మీ వృత్తిలో మీకు ఊహించని ప్రయోజనాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే.. ఈ సమయంలో మీకు అందుకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి పదోన్నతులు, జీతాల పెంపు మొదలైనవి లభించే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి వ్యాపారం చేసే వారికి కూడా మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
శని సింహరాశిలోని 8వ ఇంట్లో సంచరించనుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి వారి జీవితంలో మంచి మార్పులు కనిపిస్తాయి. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తుల నుండి మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. మీరు చాలా కాలంగా కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమయం దానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. కొందరికి కొత్త ప్రాజెక్టులపై పనిచేసే అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశిలోని 4వ ఇంట్లో శని వక్ర స్థితిలో ఉంటుంది. దీనివల్ల ఈ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడవచ్చు. మీరు అప్పులతో బాధపడుతుంటే.. వాటి నుండి విముక్తి పొందుతారు. మీరు ఇప్పటికే పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు పొందుతారు. మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. శాశ్వత ఆదాయం సమకూరే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి
శని మిథున రాశిలోని 10వ ఇంట్లో ఉండబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలు మంచి వృద్ధిని చూస్తారు. మీరు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే.. మీకు అందుకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించవచ్చు. విదేశాలలో పనిచేయాలనుకుంటే అందుకు అవకాశం లభించవచ్చు. ఆదాయంలో ఆకస్మిక పెరుగుదల ఉంటుంది. దీని కారణంగా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More