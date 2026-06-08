2027 Lucky Zodiac signs: కొత్త ఏడాది ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. మీ రాశి ఉందా?
2027 కొత్త ఏడాదిలో కొన్ని రాశుల వారికి గ్రహాల అనుకూలత వల్ల విపరీతమైన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. మేషం, సింహం సహా ఆ లక్కీ రాశుల జాతకం ఎలా ఉందో చూడండి.
కొత్త ఏడాది 2027 రావడానికి ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ, అప్పుడే జనం రాబోయే సంవత్సరంపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటున్నారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వస్తుందా, వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగుతుందా, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందా అని చాలా మంది ఇప్పుడే ఆరా తీస్తున్నారు.
గ్రహాల కదలికలు, వాటి సంచారం ఆధారంగా రాబోయే 2027 ఏడాది కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారంతో పాటు ధన లాభం కలిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఐతే ఏ జాతకమైనా మన కష్టాన్ని బట్టే మారుతుందని గ్రహించాలి. రాబోయే ఏడాది ఏ రాశుల జాతకం మారబోతుందో ఇప్పుడు సవివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులకు 2027 బాగా కలిసి వస్తుంది
1.మేష రాశి
మేష రాశి వారికి 2027 ఎంతో ఊరటను ఇస్తుంది. గత కొంతకాలంగా పనుల్లో ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు, అడ్డంకులు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగం చేసే వారికి ఆఫీసులో సరికొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. వ్యాపారస్తులు తమ రంగాన్ని విస్తరించడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా మునుపటి కంటే మెరుగైన స్థితి కనిపిస్తుంది.
2.మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి రాబోయే కొత్త ఏడాది సరికొత్త అవకాశాలను మోసుకురానుంది. ఉద్యోగం మారాలని గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి ఆఫర్లు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో ఎల్లప్పుడూ సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది."ఈ రాశి వారి ఆదాయం అకస్మాత్తుగా పెరిగే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి," అని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
3.సింహ రాశి
ఆర్థిక పరంగా చూస్తే సింహ రాశి వారికి ఈ ఏడాది తిరుగుండదు. చాలా రోజులుగా రావాల్సిన పాత బాకీలు, నిలిచిపోయిన డబ్బులు సులభంగా చేతికి అందుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగడానికి కొత్త డీల్స్ కుదురుతాయి. ఉద్యోగులు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మీ శ్రమ క్రమంగా రంగులు మారుస్తూ సమాజంలో మంచి గుర్తింపును తెస్తుంది.
4.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి 2027 ఎన్నో విజయాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉన్నత చదువులు చదువుతున్న విద్యార్థులు పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలను సాధిస్తారు. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్న వారు ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి.కుటుంబ సభ్యుల నుంచి లభించే పూర్తి మద్దతు వల్ల తులా రాశి వారు అనుకున్న పనులను సులభంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు.
5.ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి కూడా కొత్త ఏడాది కొండంత ఆశలను కలిగిస్తోంది. కెరీర్లో అద్భుతమైన పురోగతి సాధించడానికి సరికొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో, బంధువులతో గతంలో ఉన్న విభేదాలు పూర్తిగా తొలగిపోయి పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, సాధారణ నమ్మకాల ఆధారంగా ఇచ్చినది మాత్రమే. దీనిని ధృవీకరించే శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించగలరు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More