ఈ నాలుగు రాశులకు సూర్య అనుగ్రహంతో మంచి రోజులు.. డబ్బు, భూమి, ఇల్లు, వాహనాలు ఇలా అనేకం!
సూర్యుడు ఎప్పటికప్పుడు రాశులను నక్షత్రాలను మారుస్తాడు. జూన్ 7న సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రంలో ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రలోకి అడుగుపెట్టడంతో 12 రాశులు వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. కానీ ఈ రాశుల వారు మాత్రం శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ రాశుల్లో మీ రాశి కూడా ఉందేమో చూసుకోండి.
గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడు ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో రాశిచక్రాన్ని మార్చినట్లే, నక్షత్రాన్ని కూడా మారుస్తాడు. సూర్యుని నక్షత్ర రాశి మార్పు ప్రభావం మేష రాశి నుండి మీన రాశి వరకు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై పడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, సూర్యుడు 2026 మే 25న కృత్తిక నక్షత్రం నుండి రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జూన్ 7, 2026 వరకు రోహిణి నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో రోహిణి నక్షత్ర అధిపతిగా చంద్రుడిని భావిస్తారు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, చంద్రుని నక్షత్రరాశిలో సూర్యుని సంచారం మేషరాశితో సహా అనేక రాశిచక్రాలకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఈ రాశిచక్ర రాశుల వారు సూర్యుని దయతో పురోభివృద్ధి, సంపద, విజయాన్ని పొందుతారు.
రోహిణి నక్షత్రంలో సూర్యుని సంచారం వల్ల శుభ ఫలితాలు పొందే రాశులు
1. మేష రాశి
మేష రాశి వ్యక్తులకు సూర్యుని నక్షత్ర మార్పు ఆర్థిక పురోభివృద్ధిని తెస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీ డబ్బు చాలా కాలంగా ఎక్కడైనా చిక్కుకుపోయి ఉంటే, అది తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి సాధించవచ్చు. సామాజిక ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం ఉంటుంది.
2. సింహ రాశి
సూర్యుడు సింహ రాశి అధిపతి కాబట్టి, సూర్యుని నక్షత్ర రాశి మార్పు సింహరాశి వారికి ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపార పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. సామాజిక ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. మీ మాటతీరు ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ప్రజలు మీవైపు ఆకర్షితులవుతారు.
3. కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి సూర్యుని నక్షత్ర సంచారం అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు కొన్ని ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధించవచ్చు. కుటుంబ సమస్యలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
4. ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. పాత మార్గాల నుంచి కూడా ధనం రావచ్చు. పని ప్రదేశంలో పెద్ద విజయాన్ని సాధించవచ్చు. వ్యాపారులు మంచి ఒప్పందాలను పొందవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
సూర్య అనుగ్రహం కోసం సులభమైన మార్గాలు
- ప్రతి ఉదయం రాగి పాత్రతో సూర్యభగవానునికి నీటిని సమర్పించండి.
- ప్రతిరోజూ “ఓం సూర్యాయ నమః” మంత్రాన్ని జపించండి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు పూర్తి సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలోని నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More