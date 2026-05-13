శని జయంతి రోజున రెండుసార్లు చంద్రుడి సంచారాలు.. ఈ 4 రాశుల వారికి పుష్కలంగా సంపద, విజయం!
Shani Jayanti 2026 : శని దేవుడు కర్మలకు అనుగుణంగా ఫలితాలను ఇచ్చేవాడు. ఈ ఏడాది శని జయంతి 2026 మే 16వ తేదీన వస్తుంది. ఆ రోజున చంద్రుడి రెండుసార్లు సంచారాలతో కొన్ని రాశులవారికి కలిసి వస్తుంది.
శని జయంతి తిథి మే 16వ తేదీ ఉదయం 5:11 గంటలకు ప్రారంభమై, మే 17వ తేదీ తెల్లవారుజామున 1:30 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ శని జయంతి శనివారం నాడు రావడం చాలా అరుదు, దీనిని చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. శని పీడతో బాధపడుతున్న వారు ఈ శని జయంతి రోజున శని దేవుడిని పూజిస్తే, వారికి కొంత ఉపశమనం లభించి, శని దేవుని అనుగ్రహం కూడా పొందుతారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ శని జయంతి రోజున మనస్సుకు అధిపతిగా భావించే చంద్రుడు రెండుసార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. అంటే మే 16వ తేదీ సాయంత్రం 5:29 గంటలకు చంద్రుడు కృత్తిక నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, రాత్రి 10:46 గంటలకు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శని జయంతి రోజున రెండుసార్లు జరిగే ఈ చంద్ర సంచారం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
తులారాశి
శని జయంతి రోజున రెండుసార్లు సంభవించే చంద్ర సంచారం తులా రాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పనిలో మీ పై అధికారుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. దీని కారణంగా మీరు మీ పనిని సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు పొందుతారు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఆస్తి విషయాలలో మీకు మంచి విజయం లభిస్తుంది. కుటుంబ జీవితం మధురంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది.
మిథునం
శని జయంతి రోజున చంద్ర సంచారం కారణంగా మిథున రాశి వారికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే, ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆదాయంలో మంచి పెరుగుదల ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. దీనివల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి. దంపతుల మధ్య ప్రేమ, బంధం పెరుగుతుంది.
కుంభరాశి
శని జయంతి రోజున ద్వంద్వ చంద్ర సంచారం కారణంగా కుంభ రాశి వారికి చదువు, వృత్తి రెండింటిలోనూ మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు మంచి విజయం సాధిస్తారు. ఖర్చులు తగ్గి పొదుపు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణం చేయడానికి లేదా వారితో సమయం గడపడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. ఇది ఆనందాన్ని, మానసిక సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది.
మకర రాశి
శని జయంతి రోజున రెండుసార్లు సంభవించే చంద్ర సంచారం మకర రాశి వారికి ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇప్పటికే పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు క్రమంగా పూర్తవుతాయి. సంబంధాలలో అపార్థాలు తొలగిపోయి, బంధాలు మరింత బలపడతాయి. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రతి పని విజయవంతమవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More