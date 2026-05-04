Moon Double Transit: శని జయంతి నాడు చంద్రుడి డబుల్ ధమాకా.. ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు.. ఇక అంతా శుభమే!
Moon Double Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మనస్సుకు కారకుడైన చంద్రుడు మే 16న శని జయంతి పర్వదినం నాడు తన రాశిని, నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఈ 'డబుల్ గోచారం' వల్ల సింహ, ధనుస్సు, మిథున రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగం పట్టనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇవే.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చంద్రుడి గమనం మన ఆలోచనలపై, మానసిక స్థితిపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. అత్యంత వేగంగా రాశి పరివర్తనం చెందే చంద్రుడు, 2026 మే 16వ తేదీన అంటే 'శని జయంతి' నాడు అరుదైన డబుల్ సంచారానికి సిద్ధమయ్యాడు. ప్రస్తుతం తులా రాశిలో విశాఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న చంద్రుడు, ఒకే రోజున అటు రాశిని, ఇటు నక్షత్రాన్ని మార్చబోతున్నాడు. ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల జాతకాన్ని ఊహించని విధంగా మలుపు తిప్పబోతోంది.
డబుల్ సంచారం ఎప్పుడు? ఏ సమయంలో?
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, మే 16వ తేదీన చంద్రుడి సంచారం రెండు దశల్లో సాగనుంది:
నక్షత్ర మార్పు: మే 16 సాయంత్రం 05:29 గంటలకు చంద్రుడు కృత్తిక నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మే 17 వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే కొనసాగుతాడు.
రాశి మార్పు: అదే రోజు రాత్రి 10:46 గంటలకు చంద్రుడు వృషభ రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. మే 18 వరకు చంద్రుడు వృషభంలోనే ఉంటాడు.
ఒకే రోజున చంద్రుడు రాశి మరియు నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు వల్ల జాతక చక్రంలో బలమైన మార్పులు వస్తాయి. దీని వల్ల లాభపడే ఆ మూడు రాశుల వివరాలు ఇవే:
1.సింహ రాశి: ఆగిపోయిన పనులకు మోక్షం
సింహ రాశి వారికి శని జయంతి రోజున జరిగే ఈ చంద్ర సంచారం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండనుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ధన లాభం కలిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో ప్రమోషన్ లేదా హోదా పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
2.ధనుస్సు రాశి: విదేశీ ప్రయాణాలు, ఆర్థిక ఊరట
ధనుస్సు రాశి జాతకులకు ఈ డబుల్ గోచారం కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
కెరీర్: ఆఫీసులో పై అధికారుల నుంచి, తోటి ఉద్యోగుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు చేపట్టిన టాస్క్లు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
ఆర్థికం: గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అయితే, ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.
3.మిథున రాశి: పోటీ పరీక్షల్లో విజయం
మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. ఇంట్లో శుభకార్యాల చర్చలు జరుగుతాయి.
విద్యార్థులు: పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఈ కాలం చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఆశించిన శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
ఆదాయం: ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు కనిపిస్తాయి. స్నేహితుల సహకారంతో జీవితంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
శని జయంతి వంటి పవిత్రమైన రోజున చంద్రుడి ప్రభావం పెరగడం వల్ల ఈ మూడు రాశుల వారికి చంద్రుడి లాంటి అదృష్టం వరించనుంది. అయితే, చంద్రుడు మనస్సుకు కారకుడు కాబట్టి, ఈ సమయంలో శివుడిని లేదా వినాయకుడిని ఆరాధించడం వల్ల మరిన్ని సానుకూల ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.