May 2026 Calendar : హనుమాన్ జయంతి, వట సావిత్రి వ్రతం, శని జయంతి.. మే నెలలో ముఖ్యమైన రోజులు
May 2026 Calendar : జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. మే నెల చాలా ముఖ్యమైనది. అనేక పండుగలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం..
మే 2026 నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది, ఎందుకంటే మే నెల జ్యేష్ఠ, అధిక మాసాలు రెండూ ఒకేసారి వస్తున్నాయి. జ్యేష్ఠ మాసంలోనే హనుమంతుడు శ్రీరాముని కలుసుకున్నాడు. అధిక మాసం విష్ణువుకు అత్యంత ఇష్టమైన మాసం, ఈ మాసంలో పూజలు, దానధర్మాలు, ఆధ్యాత్మిక సమావేశాలు పది రెట్లు ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాయి.
వివాహిత స్త్రీలు చేసే వట సావిత్రి వ్రతాన్ని కూడా మే నెలలో పాటిస్తారు. శని దేవుడు కూడా జ్యేష్ఠ మాసంలో జన్మించాడు. బుద్ధ పౌర్ణమి, జ్యేష్ఠ అమావాస్య, అపరా ఏకాదశి, పద్మిని ఏకాదశి, ఏకాదంత సంకష్టి చతుర్థి మొదలైన అనేక ముఖ్యమైన వ్రతాలు, పండుగలను మే 2026లో జరుపుకుంటారు.
- మే 1, 2026, శుక్రవారం – కూర్మ జయంతి, బుద్ధ పూర్ణిమ, చండికా జయంతి, వైశాఖ పూర్ణిమ
- మే 2, 2026, శనివారం – నారద జయంతి, జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం
- మే 5, 2026, మంగళవారం – ఏకదంత సంక్షోభ చతుర్థి, పెద్ద మంగళ
- మే 9, 2026, శనివారం – కాలాష్టమి
- మే 12, 2026, మంగళవారం - హనుమాన్ జయంతి
- మే 13, 2026, బుధవారం - పరశురామ ద్వాదశి, అపర ఏకాదశి
- గురువారం, మే 14, 2026 - గురు ప్రదోష వ్రతం
- మే 15, 2026, శుక్రవారం - వృషభ సంక్రాంతి, మాస శివరాత్రి
- మే 16, 2026, శనివారం – వట సావిత్రి వ్రతం, శని జయంతి, మాస కార్తీక మాసం, దర్శ అమావాస్య, జ్యేష్ఠ అమావాస్య
- ఆదివారం, మే 17, 2026 – చంద్ర దర్శనం
- మే 18, 2026, సోమవారం - రోహిణి వ్రతం
- మంగళవారం, మే 19, 2026 - బడా మంగళ
- మే 20, 2026, బుధవారం - వరద చతుర్థి
- మే 21, 2026, గురువారం – అధిక స్కంద షష్ఠి
- మే 23, 2026, శనివారం – నెలవారీ దుర్గాష్టమి
- మే 25, 2026, సోమవారం – గంగా దసరా
- మంగళవారం, మే 26, 2026 - బడా మంగళ
- 27 మే 2026 బుధవారం- రామలక్ష్మణ ద్వాదశి, పద్మిని ఏకాదశి
- గురువారం, మే 28, 2026 - గురు ప్రదోష ఉపవాసం
- మే 30, 2026, శనివారం - అధిక పూర్ణిమ వ్రతం
- ఆదివారం, మే 31, 2026 - జ్యేష్ఠ అధిక పూర్ణిమ
