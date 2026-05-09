    శని జయంతి 2026: ఒకే రోజు మూడు అరుదైన యోగాలు.. శని జయంతి ప్రత్యేకతతో పాటు ఏ వస్తువులు దానం చెయ్యాలో తెలుసుకోండి!

    శని జయంతి 2026: మే 16న శని జయంతితో పాటు జ్యేష్ట అమావాస్య, వట సావిత్రి వ్రతం వంటి అరుదైన ఆధ్యాత్మిక యోగాలు వస్తున్నాయి. శని దేవుడి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన దానాలు, పూజా ముహూర్తాల పూర్తి వివరాలు మీ కోసం. 

    Published on: May 09, 2026 7:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    శని జయంతి: హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం 2026 మే 16వ తేదీ భక్తజనులకు ఎంతో విశేషమైనది. ఈ ఏడాది తొలి శని అమావాస్య, శని జయంతి మరియు వట సావిత్రి వ్రతం అన్నీ ఒకే రోజున రావడం ఒక అరుదైన ఆధ్యాత్మిక కలయికగా జ్యోతిష్య పండితులు పేర్కొంటున్నారు. సాధారణంగా శని దేవుడు అంటే భయం కంటే భక్తితో కొలవాల్సిన దేవుడని, సరైన పద్ధతిలో ఆయనను ఆరాధిస్తే కష్టాల నుంచి గట్టెక్కుతారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజున అదృష్టాన్ని ఇచ్చే 'సౌభాగ్య యోగం'తో పాటు, శుభ ఫలితాలనిచ్చే 'శోభన యోగం' కూడా ఏర్పడటం విశేషం.

    శని జయంతి 2026: ఒకే రోజు మూడు అరుదైన యోగాలు

    శని జయంతి ముహూర్తం మరియు విశిష్టత

    జ్యేష్ట అమావాస్య తిథి మే 16వ తేదీ శనివారం తెల్లవారుజామున 05:11 గంటలకు ప్రారంభమై, మే 17వ తేదీ మధ్యాహ్నం 01:30 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ ఏడాది శని జయంతి నాడు 'భరణి' నక్షత్రం ప్రభావం ఉంది. భరణి నక్షత్రానికి అధిపతి శుక్రుడు కావడం వల్ల, ఈ రోజున చేసే పూజల వల్ల భౌతిక సుఖాలతో పాటు ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా లభిస్తుంది. సాయంత్రం 5:30 గంటల తర్వాత సూర్యుడి ఆధిపత్యం గల 'కృత్తిక' నక్షత్రం ప్రవేశిస్తుంది.

    పూజకు అనువైన శుభ ముహూర్తాలు:

    ఉత్తమ ముహూర్తం: ఉదయం 7:12 నుండి 8:54 వరకు.

    లాభ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 2:00 నుండి 3:42 వరకు.

    బ్రహ్మ ముహూర్తం: తెల్లవారుజామున 4:07 నుండి 4:48 వరకు.

    అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:50 నుండి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు.

    శని గ్రహ సంచారం - మార్పులు

    ప్రస్తుతం శని దేవుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం, మే 17న శని 'రేవతి' నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఆ తర్వాత జూన్ నెలలో శని గమనంలో మార్పులు సంభవిస్తాయి. వచ్చే ఏడాది శని గ్రహం మీన రాశి నుంచి మేష రాశిలోకి మారుతుంది. ఈ సంచార మార్పుల వల్ల ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్న రాశుల వారు శని జయంతి రోజున ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం.

    శని దోష నివారణకు ఈ పనులు చేయండి

    "నిస్వార్థంగా ఇతరులకు సేవ చేసే వారిపై శని దేవుడి క్రూర దృష్టి ఉండదు," అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. శని జయంతి రోజున శని ప్రభావం తగ్గించుకోవడానికి ఈ క్రింది పనులు చేయడం శ్రేయస్కరం:

    దానం: పేదలకు, అంధులకు మరియు కుష్టు వ్యాధితో బాధపడే వారికి మీ శక్తి కొలది సాయం చేయండి. ఇది శని దేవుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన సేవ.

    దీపారాధన: సాయంత్రం వేళ రావి చెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించండి.

    నల్లటి వస్తువులు: నల్ల నువ్వులు, నల్లటి వస్త్రాలు లేదా ఇనుప వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల దోష నివారణ జరుగుతుంది.

    హనుమాన్ చాలీసా: శని దోషం ఉన్నవారు హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల కష్టాల తీవ్రత తగ్గుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/శని జయంతి 2026: ఒకే రోజు మూడు అరుదైన యోగాలు.. శని జయంతి ప్రత్యేకతతో పాటు ఏ వస్తువులు దానం చెయ్యాలో తెలుసుకోండి!
