శని అమావాస్య.. మీకు తెలియని 5 రహస్యాలు.. ఆ రోజు చేయకూడని ఒకే ఒక్క పని!
Shani Amavasya : శని అంటే శిక్షించే దేవుడు కాదు, క్రమశిక్షణను నేర్పే గురువు. ఈ శని అమావాస్యను భయంతో కాకుండా, భక్తితో మరియు సరైన అవగాహనతో జరుపుకోండి.
సాధారణంగా అమావాస్య అంటే భయం, శని అంటే వణుకు. కానీ ఈ రెండూ కలిసిన 'శనిశ్చరి అమావాస్య' అనేది ఒక అరుదైన సమయం. ఈ రోజున చేసే పనులు మీ జీవితంలోని అడ్డంకులను తొలగించడమే కాకుండా, పితృదేవతల ఆశీస్సులను కూడా అందిస్తాయి. 2026లో శని జయంతి (శని అమావాస్య) మే 16, శనివారం వస్తోంది. అయితే ఈరోజుకు సంబంధించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి.
శని దేవుడి పుట్టినరోజు రహస్యం
చాలామందికి శని జయంతి అంటే జ్యేష్ఠ మాస అమావాస్య అని తెలుసు. కానీ పురాణాల ప్రకారం శని దేవుడు సూర్యుడు, చాయా దేవికి జన్మించినప్పుడు, ఆ రోజున ఆకాశం మొత్తం నల్లటి మేఘాలతో కప్పబడి, సూర్యగ్రహణం లాంటి స్థితి ఏర్పడిందట. అందుకే చీకటి (అమావాస్య) మరియు శనికి విడదీయలేని సంబంధం ఉంది. ఈ రోజున చేసే ధ్యానం వల్ల మనలోని 'అజ్ఞానమనే చీకటి' తొలగిపోతుందని యోగులు చెబుతారు.
ఐరన్, అయస్కాంత శక్తి
శని గ్రహం మన శరీరంలోని ఎముకలు, ఇనుముపై ప్రభావం చూపుతుందని అంటారు. అమావాస్య రోజున చంద్రుడి ప్రభావం భూమిపై తక్కువగా ఉండటం వల్ల, మన శరీరంలోని ద్రవ పదార్థాలు, విద్యుత్ తరంగాల్లో మార్పులు వస్తాయి. శని అమావాస్య రోజున నల్ల నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేయడం వల్ల, ఆ నూనెలోని ఔషధ గుణాలు చర్మం ద్వారా గ్రహించబడి, శరీరంలోని వాత దోషాలను తగ్గిస్తాయి.
పితృ దోషం, శని ప్రభావం: కనెక్షన్ ఏంటి?
చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే.. జాతకంలో శని దోషం ఉన్నవారికి కచ్చితంగా ఏదో ఒక రకమైన పితృ దోషం ఉంటుంది. అమావాస్య పితృదేవతలకు ప్రీతికరమైన రోజు. శని దేవుడు 'కర్మ ఫల ప్రదాత' (మనం చేసిన పనులకు ఫలితాన్ని ఇచ్చేవాడు). అందుకే ఈ రోజున పితృ తర్పణాలు ఇస్తే, శని దేవుడు శాంతించి మీ వంశంలోని కర్మ బంధాలను తొలగిస్తాడని నమ్మకం.
కాకికి అన్నం పెట్టడం వెనక ఉన్న లాజిక్
శని వాహనం కాకి అని మనకు తెలుసు. కానీ కాకికి ఒక ప్రత్యేక శక్తి ఉంది. అది 'ఏక దృష్టి'(ఒకే కన్నుతో రెండు వైపులా చూడగలగడం - పురాణగాథ). కాకులు పితృ లోకానికి వారధులుగా పరిగణిస్తారు. శని అమావాస్య నాడు కాకికి ఆహారం పెట్టడం అంటే.. మీ పూర్వీకులకు గౌరవం ఇవ్వడమే కాకుండా, శని గ్రహం నుండి వచ్చే ప్రతికూల తరంగాలను అడ్డుకోవడం అని అర్థం.
ఈ రోజు చేయకూడని ఒక్క పని
చాలామంది శని అమావాస్య నాడు కొత్త ఇనుప వస్తువులు లేదా నూనె కొంటుంటారు. కానీ ఇది పెద్ద పొరపాటు. శని దేవుడికి సంబంధించిన వస్తువులను ఈ రోజున దానం చేయాలి కానీ, ఇంటికి కొనుగోలు చేయకూడదు.
అదృష్టం కోసం చిన్న చిట్కా
ఈ రోజు సాయంత్రం ఒక రావి చెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించి, 7 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయండి. రావి చెట్టులో త్రిమూర్తులు నివసిస్తారని, శని దేవుడు రావి చెట్టును తాకిన వారికి ఇబ్బంది కలిగించనని మాట ఇచ్చాడని శాస్త్రం చెబుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More