    Shani Amavasya: అరుదైన ‘శనైశ్చరి అమావాస్య’.. ఈ ఒక్క రోజు పూజతో ఏలినాటి శని బాధల నుంచి విముక్తి!

    Shani Amavasya: 2026 మే 16న శని జయంతిని జరుపుకోనున్నాం. శనివారం రోజే శని దేవుడి పుట్టినరోజు రావడం వల్ల దీనికి ‘శనైశ్చరి అమావాస్య’ అనే విశిష్టత చేకూరింది. కర్మప్రదాత అనుగ్రహం కోసం భక్తులు ఏం చేయాలో, ఏ పనులు చేయకూడదో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

    Published on: May 04, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Shani Amavasya: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కర్మలకు ప్రతిఫలాన్ని అందించే ‘న్యాయాధికారి’గా శని దేవుడిని భావిస్తారు. 2026 మే 16వ తేదీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ రోజు శనివారం కావడం వల్ల, శని జయంతి ‘శనైశ్చరి అమావాస్య’గా మారింది. ఇలాంటి అరుదైన యోగం వచ్చినప్పుడు శని దేవుడిని ఆరాధిస్తే, ఆ ఫలితం వేయి రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

    సూర్య దేవుడు, ఛాయాదేవిల పుత్రుడైన శని దేవుడు కఠినంగా కనిపిస్తాడే కానీ, ధర్మబద్ధంగా ఉండే వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాడు. ఎవరిపై అయితే శని దేవుడి అనుగ్రహం ఉంటుందో, వారి జీవితంలో కష్టాలన్నీ మంచులా కరిగిపోతాయి. పాడుబడిన పనులు సైతం ఆయన కృపతో మళ్లీ చక్కబడతాయి.

    ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నవారు ఏం చేయాలి?

    ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని లేదా శని మహర్దశ అనుభవిస్తున్న వారికి ఈ రోజు ఒక సువర్ణావకాశం. ఆవ నూనె లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయడం వల్ల శని ప్రభావం తగ్గుతుంది.

    భక్తితో నల్ల నువ్వులు, మినుములు, నల్లని వస్త్రాలను దానం చేసేవారిపై శని దేవుడు త్వరగా ప్రసన్నమవుతాడు.

    ఈ రోజున శని ఆలయాన్ని దర్శించుకోవడం, శని చాలీసా పఠించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. నల్లని మినుములతో చేసిన వడలు లేదా లడ్డూలను నైవేద్యంగా సమర్పించడం శుభప్రదం.

    శని జయంతి నాడు పొరపాటున కూడా చేయకూడని పనులు

    శని దేవుడికి ఇష్టమైన వస్తువులేవైనా, ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున వాటిని కొనుగోలు చేయడం అశుభంగా భావిస్తారు.

    ఇనుప వస్తువులు: శని దేవుడికి ఇనుము, అంటే ఇష్టం. కానీ శని జయంతి రోజున కొత్త ఇనుప వస్తువులు లేదా లెదర్ వస్తువులను కొంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.

    గౌరవం: శని దేవుడిని కార్మికులు, పేదలు మరియు అనాథల సంరక్షకుడిగా పరిగణిస్తారు. కాబట్టి, ఈ రోజున పొరపాటున కూడా ఎవరినీ కించపరచకూడదు. వారిని గౌరవిస్తేనే శని అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

    ఆహార నియమాలు: శని జయంతి రోజున మద్యం, మాంసాహారానికి దూరంగా ఉండాలి. సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం లేదా ఉపవాసం ఉండటం వల్ల దోషాలు తొలగిపోతాయి.

    జుట్టు, గోర్లు కత్తిరించడం: ఈ రోజున జుట్టు కత్తిరించుకోవడం లేదా గోర్లు తీసుకోవడం వంటి పనులు అశుభమని పెద్దలు చెబుతారు.

    పరిహారాలు, మంత్రోచ్ఛారణ

    శని దోష నివారణ కోసం “ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం అత్యంత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. శని ఆలయాల్లో నల్ల నువ్వులను సమర్పించడం ద్వారా జాతకంలో ఉన్న ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి. శని జయంతి రోజున చేసే దానధర్మాలు మీ కర్మ ఫలాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

