Dwidwadasha Yogam: మే 11 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి రాజభోగం.. సూర్య-శుక్రుల ద్విద్వాదశ యోగంతో కనకవర్షం!
Dwidwadasha Yogam: మే 11న సూర్యుడు, శుక్రుడు పరస్పరం 30 డిగ్రీల దూరంలో ఉండటం వల్ల 'ద్విద్వాదశ యోగం' ఏర్పడబోతోంది. ఈ అరుదైన గ్రహ స్థితి కారణంగా వృషభం, సింహం, కన్య మరియు మకర రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ఈ యోగ ప్రభావంతో ఈ రాశుల వారికి కెరీర్లో అద్భుతమైన ప్రమోషన్లు, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు వస్తాయి.
Dwidwadasha Yogam : గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. వాటి సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ద్రిక్ పంచాంగం ప్రకారం సూర్యుడు, శుక్రుడు ముప్పై డిగ్రీల దూరంలో ఉంటారు.
ఇది ద్విద్వాదశ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ యోగం కారణంగా 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం పెరుగుతుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? వీరిలో మీరు ఉన్నారేమో చూసుకోండి.
మే 11న ద్విద్వాదశ యోగం.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు
1.వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కెరీయర్లలో అద్భుతమైన మార్పులను చూస్తారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ప్రమోషన్లు లభిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది శుభ సమయం. మంచి నిర్ణయాలతో ముందుకు వెళ్తారు.
2.సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి పురోగతి ఉంటుంది. కెరీయర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని చూస్తారు. అందరి నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సపోర్ట్ వస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటారు.
3.కన్య రాశి:
కన్య రాశి వారికి కూడా ఇది అద్భుత సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఊహించని విధంగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. సక్సెస్ను అందుకుంటారు. పెండింగ్లో ఉన్న టాస్కులు పూర్తవుతాయి. కెరీయర్లో కూడా మంచి మార్పులను చూస్తారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. పాత కాంటాక్టుల నుంచి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే భారీగా లాభాలు వస్తాయి. మీ పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది.
4.మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. సానుకూల మార్పులు చూస్తారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. కొత్త బాధ్యతలను చేపడతారు. అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భవిష్యత్తులో చక్కటి సానుకూల మార్పులు చూస్తారు.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.