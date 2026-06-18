Guru Pushya Yogam: గురు గ్రహ నక్షత్ర సంచారం.. ఈ రెండు రాశుల వారికి ఇక అదృష్టమే!
అధిక మాసం ముగిసిన తర్వాత గురు గ్రహం శని నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొత్త పనులు ప్రారంభించేందుకు అనుకూలమైన సమయం ఏర్పడింది. ఈ యోగం ఆగస్టు వరకు ప్రభావం చూపనుంది.
అధిక మాసం ముగిసిన తరుణంలో గ్రహగతులు కీలక మలుపు తిరుగుతున్నాయి. నేటి నుంచి గురు గ్రహం నక్షత్ర మార్పుతో, కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టేందుకు అద్భుతమైన శుభ ముహూర్తం ఆవిష్కృతమైంది. ఈ మార్పు ఏ రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
శని నక్షత్రంలో గురువు.. శుభ ఫలితాల జోరు
ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న దేవగురువు బృహస్పతి, నేటి నుంచి శని దేవుడి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. జూన్ 18 వరకు ఈ స్థితి కొనసాగుతుంది. శని, గురువుల ఈ కలయిక ఆగస్టు వరకు ఒక ప్రత్యేక యోగాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ సమయంలో మీరు గృహ ప్రవేశాలు, కొత్త వ్యాపారాలు లేదా నూతన కార్యాలయాల ప్రారంభోత్సవం వంటి పనులు చేపడితే అవి దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వాన్ని, ఆర్థిక లాభాలను చేకూరుస్తాయి. అయితే, ఈ కాలంలో ఆర్థిక లావాదేవీలకు దూరంగా ఉండటం మంచిదని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎవరికీ అప్పు ఇవ్వడం లేదా భారీ పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
కన్యా రాశి:
గత కొంతకాలంగా ఆర్థికంగా సతమతమవుతున్న కన్యా రాశి జాతకులకు ఈ నక్షత్ర మార్పు ఊరటనిస్తుంది. నిలిచిపోయిన వ్యాపార లావాదేవీలు మళ్ళీ పుంజుకుంటాయి. అయితే, మీరు ఆదాయం కంటే వ్యయం వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సంపాదించిన డబ్బును సరైన మార్గాల్లో పెట్టుబడి పెట్టగలిగితే, భవిష్యత్తులో మంచి రిటర్న్స్ అందుకుంటారు. ఆవేశంలో కాకుండా, ఆచితూచి అడుగు వేయడం వల్ల ఈ దశను మీరు విజయవంతంగా పూర్తి చేయవచ్చు.
ధనస్సు రాశి:
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం లాభదాయకమే అయినా, ఆర్థిక విషయాల్లో నిర్లక్ష్యం తగదు. వ్యాపారంలో కొత్త ఆలోచనలను అమలు చేసేటప్పుడు సమయాన్ని వృథా చేయకండి. మీరు చేసే ప్రతి నిర్ణయం వెనుక లోతైన విశ్లేషణ ఉండాలి. ముఖ్యంగా, ఎవరికీ డబ్బులు అప్పు ఇచ్చే విషయంలో మాత్రం ఆచితూచి వ్యవహరించండి. మీరు చేసే పనిలో స్పష్టత ఉంటేనే ఆశించిన లాభాలు చేకూరుతాయి.
గురు గ్రహ అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గురు గ్రహ దోషాలు తొలగి, శుభ ఫలితాలు కలగాలంటే ఈ చిన్న పరిహారాలు పాటించండి:
లక్ష్మీ నారాయణ పూజ: విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం ద్వారా శుభం జరుగుతుంది. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల మనశ్శాంతి, కార్యసిద్ధి లభిస్తాయి.
పసుపుతో విశేష ఫలితాలు: పూజలో పసుపును ఉపయోగించడం, నుదిటిన పసుపు తిలకం ధరించడం చాలా మంచిది. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల గురు గ్రహం అనుకూలిస్తుంది.
పసుపు కొమ్ములను ఒక ఎర్రటి వస్త్రంలో కట్టి, మీరు డబ్బులు దాచుకునే స్థలంలో ఉంచండి. ఇది ఆర్థిక ప్రగతికి సంకేతంగా భావిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More