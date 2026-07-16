సూర్య, శుక్రుల సంచారం : ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు... డబ్బే డబ్బు!
జూలై 16న సూర్యుడు, శుక్రుడు ఒకేరోజు రాశి మారనున్నారు. ఈ అరుదైన గ్రహ సంచారంతో సింహం, వృషభం, తుల రాశుల వారికి అపార ధనలాభం, కెరీర్లో అద్భుత పురోగతి లభిస్తుంది.
జూలై 16, 2026 గురువారం నాడు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక అరుదైన ఘట్టం చోటుచేసుకుంటోంది. నవగ్రహాల్లో కీలకమైన సూర్యుడు, శుక్రుడు ఒకే రోజు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటున్నాయి. ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతోంది.
ఈ గ్రహ మార్పుల్లో భాగంగా శుక్రుడు తన పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుండగా, సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర నమ్మకాల ప్రకారం శుక్రుడిని సంపద, వైభవం, లగ్జరీ జీవితానికి కారకుడిగా చూస్తారు. అదే సమయంలో సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, కీర్తి ప్రతిష్టలు, ధైర్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.
"సూర్య, శుక్ర గ్రహాల శక్తులు విభిన్నమైనవైనప్పటికీ, ఈ రెండూ ఒకే రోజు సంచరించడం చాలా అరుదైన విషయం" అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపారు. శుక్రుడు జూలై 29 వరకు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతాడు. సూర్యుడు ఆగస్టు 17, 2026 వరకు కర్కాటక రాశిలో ఉంటాడు. ఈ సుమారు నెల రోజుల కాలంలో ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా తిరుగులేని విజయాలు దక్కనున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం…..
1. సింహ రాశి :
సూర్య, శుక్రుల గోచారం వల్ల సింహ రాశి వారికి సువర్ణ కాలం ప్రారంభం కానుంది. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. సమాజంలో మీ వ్యక్తిత్వానికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో కెరీర్ను మలుపు తిప్పే కీలక వ్యక్తుల పరిచయం ఏర్పడుతుంది. అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలగడం వల్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గి, పొదుపు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది.
2. వృషభ రాశి :
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని రీతిలో లాభాలు వస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త ఇల్లు, స్థలం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది. ఉద్యోగంలో సరికొత్త మైలురాళ్లను అందుకుంటారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాల బాట పడుతుంది. మొండిబాకీలు వసూలై ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది.
3. తుల రాశి :
తులా రాశి వారికి ఈ గ్రహాల కదలిక సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మీ పనితీరును చూసి కార్యాలయంలోని ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసిస్తారు. కొత్త బాధ్యతలు మీ భుజాన పడతాయి. భౌతిక సుఖాలు, విలాసవంతమైన వస్తువులు సమకూరుతాయి. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి చేసే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. అదృష్టం మీ వైపు నిలుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More