సూర్య సంచారం.. నేడు కర్కాటక రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశంతో ఈ 4 రాశుల వారికి భారీ లాభాలు!
సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల 12 రాశులపై ప్రభావం కనిపించనుంది. ముఖ్యంగా కర్కాటక, సింహ, ధనస్సు, వృశ్చిక రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కెరీర్, ఆత్మవిశ్వాసం వంటి అంశాల్లో అనుకూల ఫలితాలు లభించవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్వాసం. ఈ రాశుల వారికి కలిగే ప్రయోజనాల గురించి వివరాలు తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చిందంటే 12 రాశులపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. ఒక్కోసారి శుభ ఫలితాలు కనబడితే, మరోసారి అశుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి.
సూర్యుడు నాయకత్వ లక్షణాలు, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మొదలైన వాటికి కారకుడు. సూర్య సంచారంలో మార్పు వస్తే 12 రాశుల వారిపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. జూలై 16, అంటే ఈరోజు, సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఈ రాశికి చంద్రుడు అధిపతి. సూర్యుడు చంద్రుడి రాశిలోకి వెళ్లడంతో కొన్ని రాశుల వారు అనుకోని విధంగా ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో, ఆ రాశుల్లో మీరు ఉన్నారేమో చూసుకోండి.
సూర్యుడు సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలు
1.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి సూర్యుడి సంచారం శుభ ఫలితాలను తీసుకు రానుంది. ఈ రాశి వారు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ కూడా ఈ సమయంలో పరిష్కరిస్తారు. ఈ రాశి వారి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులు కొత్త బాధ్యతలను చేపడతారు. కొత్త ఉద్యోగం, కొత్త అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది శుభ సమయం అని చెప్పొచ్చు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి.
2.సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. కొత్త మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది సరైన సమయం. భారీగా లాభాలను పొందుతారు. శుభవార్తలను వింటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది. అయితే, అనవసరమైన ఖర్చులు చేయకుండా చూసుకోండి. లేకపోతే సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
3.ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి సూర్య సంచారం భారీగా లాభాలను తీసుకువస్తుంది. ఈ రాశి వారు ఊహించని విధంగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. పని ప్రదేశంలో కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. బాధ్యతలను సక్రమంగా పూర్తి చేస్తారు. ఎప్పటి నుంచో రావాల్సిన డబ్బు ఈ సమయంలో మీ చేతికి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇదే అద్భుతమైన సమయం. ఆర్థికపరంగా కూడా అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
4.వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి అద్భుతమైన సమయం. అదృష్టం పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కెరీర్లో కొత్త దిశను చూస్తారు. ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులతో పనిచేస్తున్న వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. సానుకూల ఫలితాలను చూస్తారు. ఈ రాశి వారికి కాన్ఫిడెన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More