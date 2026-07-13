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    శ్రావణ మాసం 2026 : ఈసారి అరుదైన యోగాలు - ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు!

    ఈ ఏడాది శ్రావణ మాసం జూలై 30 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. అరుదైన గ్రహాల మార్పుల వల్ల ఈ నెలలో కొన్ని రాశుల వారికి విశేష ధనలాభం, అదృష్టం కలగనున్నాయి. ఆ వివరాలు, పండుగల తేదీలు మీకోసం.

    Published on: Jul 13, 2026, 16:16:42 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన శ్రావణ మాసానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. శివభక్తులు ఎంతో నిష్ఠతో పూజలు చేసే ఈ మాసం, 2026 సంవత్సరంలో మరిన్ని అరుదైన శుభ యోగాలతో ప్రారంభం కాబోతోంది. ఈ ఏడాది శ్రావణ మాసంలో ఆయుష్మాన్ యోగం, సౌభాగ్య యోగం వంటి అద్భుతమైన పూజా ఫలాలు భక్తులకు అందనున్నాయి. జూలై 29వ తేదీ సాయంత్రం నుంచే పాడ్యమి తిథి ప్రారంభం కానుండటంతో, జూలై 30 నుంచి శ్రావణ మాసం అధికారికంగా ఆరంభం కానుంది.

    శ్రావణ మాసం 2026: ఈసారి అరుదైన యోగాలు
    శ్రావణ మాసం 2026: ఈసారి అరుదైన యోగాలు

    శివునికి ప్రీతిపాత్రమైన శ్రావణ మాసంలో సోమవారాల ఉపవాసాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ సంవత్సరం శ్రావణంలో మొత్తం నాలుగు సోమవారాలు వస్తున్నాయి.

    • మొదటి శ్రావణ సోమవారం: ఆగస్టు 3
    • రెండవ శ్రావణ సోమవారం: ఆగస్టు 10
    • మూడవ శ్రావణ సోమవారం: ఆగస్టు 17
    • నాల్గవ శ్రావణ సోమవారం: ఆగస్టు 24

    ఈ నెల పొడవునా భక్తులు పరమశివునికి ప్రత్యేక జలాభిషేకాలు, పూజలు చేసి స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. ఇక ఈ మాసంలో వచ్చే ప్రధాన పండుగల విషయానికి వస్తే… ఆగస్టు 11న శ్రావణ శివరాత్రి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. అలాగే ఆగస్టు 15న హరియాలీ తీజ్, ఆగస్టు 17న నాగ్ పంచమి పండుగలు వస్తున్నాయి. అన్నదమ్ముల అనురాగానికి ప్రతీక అయిన రక్షా బంధన్ (శ్రావణ పూర్ణిమ) ఆగస్టు 28న జరుపుకోనున్నారు.

    గ్రహాల కదలికలు.. మారనున్న జాతకాలు

    ఈ శ్రావణ మాసంలో విశ్వాన్ని శాసించే రెండు ప్రధాన గ్రహాలైన శని దేవుడు, గురు భగవానుడి కదలికలలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఈ మార్పులు ద్వాదశ రాశుల కాలచక్రంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    శ్రావణ మాసం ప్రారంభానికి సరిగ్గా రెండు రోజుల ముందే శని దేవుడు తన నడకను మార్చుకుని వక్ర మార్గంలోకి (తిరోగమనం) ప్రవేశిస్తున్నాడు. శని పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుండగా, గురుడు కూడా అదే పుష్య నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. అనంతరం శ్రావణ మాసంలోనే గురు గ్రహం ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి మారనుంది. ఈ నక్షత్ర మార్పుల వల్ల శని శరవేగంతో కొన్ని రాశుల జాతకాలను సానుకూలంగా మార్చనున్నాడు. ముఖ్యంగా శని సాడేసతి (ఏల్నాటి శని) నడుస్తున్న రాశుల వారికి ఈ సమయంలో శివుని అనుగ్రహంతో పాటు శని దేవుని ఆశీస్సులు కూడా లభిస్తాయి.

    ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం

    • ధనుస్సు రాశి : శని, బృహస్పతి గ్రహాల అనుకూల సంచారం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ శ్రావణ మాసం అద్భుతమైన యోగాన్ని తీసుకొస్తుంది. అదృష్టం తోడుండటంతో పాటు ఆకస్మిక ధనలాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి, ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు గతంలో పడ్డ కష్టానికి, క్రమశిక్షణకు తగిన ప్రతిఫలం లభించే సమయం ఆసన్నమైంది.
    • సింహ రాశి : గత కొంతకాలంగా తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న సింహ రాశి వారికి శని దేవుడు ఉపశమనాన్ని ఇస్తాడు. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల నుంచి వ్యక్తిగత జీవితం వరకు ప్రతిచోటా సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరగడంతో ఉద్యోగంలో ఉన్న టెన్షన్లు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
    • మేష రాశి : మేష రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు దూరం అవుతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టే సరికొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా అనుకోని డబ్బు చేతికి అందుతుంది.

    సింహరాశికి కూడా ప్రయోజనాలు ఏమిటి? శ్రావణంలో శని మరియు బృహస్పతి కారణంగా, మీరు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు, మీరు చాలా రోజులు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నట్లయితే, శని మీకు అదృష్టాన్ని తీసుకొచ్చాడు. వృత్తిపరమైన జీవితం నుంచి వ్యక్తిగత జీవితం వరకు, మంచి యోగాలు మీ కొరకు వేచి ఉన్నాయి. ఆదాయానికి సంబంధించి ఉద్యోగంలో ఉద్రిక్తత తొలగిపోతుంది.

    మేషరాశి వారికి ప్రయోజనాలు ఏమిటి? మేషరాశి వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి, ఈ సమయంలో మీకు డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు తగ్గుతాయి. మంచి ఒప్పందాలు మీకు వ్యాపారంలో ప్రయోజనాలను ఇస్తాయి. మీ కొరకు డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది. నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/శ్రావణ మాసం 2026 : ఈసారి అరుదైన యోగాలు - ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు!
    Home/Rasi Phalalu/శ్రావణ మాసం 2026 : ఈసారి అరుదైన యోగాలు - ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు!
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