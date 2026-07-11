జూలై 2026 రాశి ఫలాలు.. గురు-శని కటాక్షంతో ఈ రాశుల వారికి బంగారు భవిష్యత్!
జూలై 2026లో గురు కర్కాటక రాశిలో, శని మీన రాశిలో సంచరిస్తుండటంతో కొన్ని రాశుల వారికి శుభప్రభావాలు కనిపించనున్నాయి. ముఖ్యంగా వృషభ, కర్కాటక, కన్యా, వృశ్చిక, మీన రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో పురోగతి, కొత్త అవకాశాలు, ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాలుగా పేరుగాంచిన గురు, శని గ్రహాల కదలికలు మనిషి జీవిత గమనాన్ని మారుస్తాయి. జూలై 2026లో ఈ గ్రహాల సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారు లాభపడనున్నారో, వారి కెరీర్, ఆర్థిక స్థితిగతులపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గురు, శని గ్రహాల ప్రాముఖ్యత
గ్రహాల రాకుమారుడిగా, జ్ఞానానికి, సంపదకు కారకుడిగా గురు గ్రహాన్ని పరిగణిస్తారు. మరోవైపు, కర్మ ఫలప్రదాతగా, క్రమశిక్షణకు నిదర్శనంగా శని దేవుడిని భావిస్తారు. జూలై నెలలో గురుడు కర్కాటక రాశిలో ఉండగా, శని మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక లేదా వీటి ప్రభావం ఒక రాశిపై పడినప్పుడు, ఆ వ్యక్తుల శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అడ్డంకులు తొలగిపోయి, కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. అయితే, ప్రతి వ్యక్తి ఫలితాలు వారి వారి జాతక చక్రంలోని గ్రహస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటాయని గుర్తించుకోవాలి.
ఈ ఐదు రాశుల వారికి కలిసొచ్చే కాలం
వృషభ రాశి:
ఈ రాశి వారికి జూలై నెల అత్యంత లాభదాయకంగా ఉండనుంది. మీరు చేస్తున్న ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ప్రాజెక్టులు చేతికి అందుతాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారికి పాత బకాయిలు చేతికి అందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కర్కాటక రాశి:
గురు గ్రహం మీ రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వృత్తిపరంగా పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
కన్యా రాశి:
మీరు చేసిన కఠిన శ్రమకు ఇప్పుడు ఫలితం దక్కబోతోంది. కెరీర్లో మార్పు కోరుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం. అదనపు ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి. తెలివైన పెట్టుబడుల ద్వారా ఆస్తిపరమైన లాభాలను పొందే యోగం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి:
కెరీర్లో వృశ్చిక రాశి వారికి ఇది ప్రగతిశీల కాలం. వ్యాపార విస్తరణలో కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం మీకు లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడి, కుటుంబంతో సంతోషంగా గడిపే సమయం ఆసన్నమైంది.
మీన రాశి:
శని సంచారం మీ రాశిలోనే ఉన్నప్పటికీ, గురు గ్రహ అనుగ్రహం మీకు అండగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఆశించిన ఫలితాలు సాధిస్తారు. అయితే, ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబ విషయాల్లో సమతుల్యత పాటిస్తే మంచిది.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
గ్రహాల సంచారం సానుకూలంగా ఉన్నంత మాత్రాన ప్రయత్నం లేకుండా ఫలితాలు రావు. మీ కార్యదక్షత, నిబద్ధత తోడైనప్పుడే అదృష్టం వరిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతనతో పాటు, పెద్దల మాటలను గౌరవించడం ద్వారా ఈ సమయాన్ని మరింత అనుకూలంగా మార్చుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More