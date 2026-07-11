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    శనివారం రాశి ఫలాలు: ఈ 12 రాశుల వారికి శుభ సూచికలు ఇవే!

    శనివారం అంటేనే హనుమంతుడికి, శని దేవుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. గ్రహాల గమనం ఆధారంగా నేటి రోజున ఏ రాశి వారు ఎలా వ్యవహరించాలో, ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jul 11, 2026, 04:00:28 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఈ రోజున గ్రహాల సంచారం పన్నెండు రాశుల వారిపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతోంది. కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు లభించనుండగా, మరికొందరికి ఆర్థిక పరమైన జాగ్రత్తలు అవసరం. మీ రాశి ఫలితాలను ఇక్కడ వివరంగా చూడండి.

    శనివారం రాశి ఫలాలు: ఈ 12 రాశుల వారికి శుభ సూచికలు ఇవే!
    శనివారం రాశి ఫలాలు: ఈ 12 రాశుల వారికి శుభ సూచికలు ఇవే!

    మేష రాశి: పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆఫీసులో పై అధికారుల మద్దతు మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి: ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఇబ్బందులకు దారితీయవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. సాయంత్రం వేళ శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.

    మిథున రాశి: పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. పాత స్నేహితులతో సంభాషణ ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం మంచిది.

    కర్కాటక రాశి: అదృష్టం మీ వెంటే ఉంది. వృత్తిపరంగా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది.

    సింహ రాశి: మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఏ పని చేపట్టినా విజయం మీదే. ఆఫీసులో సహోద్యోగుల ప్రశంసలు పొందుతారు. అయితే, ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

    కన్యా రాశి: ఏ నిర్ణయమైనా ఆచితూచి తీసుకోండి. పాత పనులను పూర్తి చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    తులా రాశి: చిక్కుముడి పడిన పనులు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మధుర క్షణాలు మీ సొంతం.

    వృశ్చిక రాశి: కష్టానికి తగ్గ ఫలితం దక్కుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. పాత వివాదాలు సమసిపోతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    ధనస్సు రాశి: ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు నేడు మంచి రోజు. ఖర్చుల విషయంలో కాస్త నియంత్రణ అవసరం.

    మకర రాశి: ఆర్థిక వ్యయాలను ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పాత స్నేహితుడిని కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు.

    కుంభ రాశి: కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా మారుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ఆదాయం పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    మీన రాశి: మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో పురోగతికి మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుండి ఆశించిన సహకారం లభిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/శనివారం రాశి ఫలాలు: ఈ 12 రాశుల వారికి శుభ సూచికలు ఇవే!
    Home/Rasi Phalalu/శనివారం రాశి ఫలాలు: ఈ 12 రాశుల వారికి శుభ సూచికలు ఇవే!
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