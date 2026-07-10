జూలై 16 నుంచి శుక్రుడి మహా మార్పు.. సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ధనవర్షం ఖాయం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సంపద, సౌందర్యం, విలాసవంతమైన జీవనం, ప్రేమ, వైవాహిక సుఖాలకు కారకుడిగా భావించే శుక్రగ్రహం జూలై 16, 2026న అత్యంత కీలకమైన గమనాన్ని ప్రారంభించనున్నాడు. సింహరాశిలోని మఖ నక్షత్రాన్ని వీడి తన సొంత నక్షత్రమైన పూర్వాఫల్గుణీలోకి ప్రవేశించనున్న ఈ గోచారం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సంపద, విలాసాలకు కారకుడైన శుక్రుడు తన సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం, కెరీర్లో పురోగతి లభించనుంది. ఆ విశేషాలేంటో తెలుసుకోండి.
శుక్రుడి నక్షత్ర గమనం: ఎప్పుడు? ఎక్కడ?
జూలై 16, 2026న శుక్రుడు సింహరాశిలో ఉన్న మఖ నక్షత్రం నుండి నిష్క్రమించి, పూర్వాఫల్గుణీ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా పూర్వాఫల్గుణీ నక్షత్రానికి అధిపతి సాక్షాత్తు శుక్రుడే. గ్రహం తన సొంత నక్షత్రంలో సంచరించడం అనేది అత్యంత శుభప్రదమైన ఘట్టంగా పరిగణిస్తారు. పండిత నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ స్థితి సానుకూల శక్తిని పెంపొందించి, ఆర్థికంగా, వ్యక్తిగతంగా అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది.
ఈ నాలుగు రాశులకు తిరుగులేదు
శుక్రుడి ఈ నక్షత్ర మార్పు ముఖ్యంగా ఈ కింది రాశుల వారికి బంగారు కాలాన్ని తీసుకురానుంది:
1. మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ సమయం ఆర్థికంగా ఎంతో కలిసి వస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడటంతో పాటు, నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు చేతికి అందుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి, జీత భత్యాల పెంపు వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితంలో అన్యోన్యత పెరగడమే కాకుండా, అవివాహితులకు వివాహ సంబంధాలు కుదిరే యోగం కనిపిస్తోంది.
2. సింహ రాశి:
ప్రస్తుతం శుక్రుడు సింహరాశిలోనే సంచరిస్తున్నాడు. దీనివల్ల మీ వ్యక్తిత్వంలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తుంది. మీ మాటతీరు ఇతరులను ఆకర్షించేలా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో మీరు రాణిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త భాగస్వామ్యాలు లభించడంతో పాటు, భారీ లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఆశించిన శుభవార్త మీ కుటుంబంలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది.
3. తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి ఈ గోచార కాలం అనుకూలంగా ఉంది. సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఇది సువర్ణావకాశం. కెరీర్ లో మీరు సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాలను సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో ఏర్పడే పరిచయాలు మీ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తాయి.
4. ధనస్సు రాశి:
ఈ రాశి వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తికావడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం, ప్రస్తుత నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందిస్తాయి.
శుక్రుడి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు
శుక్రుడి శుభ ఫలితాలను మరింత రెట్టింపు చేసుకోవడానికి ఈ చిన్న పాటి పరిహారాలు పాటించండి:
లక్ష్మీ ఆరాధన: ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి పాయసం (ఖీర్) నివేదించి పూజించండి. ఇది ఆర్థిక సమస్యలను దూరం చేస్తుంది.
వ్రతం: అవకాశం ఉన్నవారు శుక్రవారం వ్రతం ఆచరించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మంత్ర జపం: ప్రతిరోజూ "ఓం శుం శుక్రాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని భక్తితో జపించడం ద్వారా శుక్రుడి కటాక్షం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More