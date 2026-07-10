ఈరోజు యోగినీ ఏకాదశి+శుక్రవారం వేళ ఈ 12 రాశుల వారికి లక్ష్మీకటాక్షం.. మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి!
మహాలక్ష్మీ దేవికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన శుక్రవారం గ్రహాల సంచారం 12 రాశుల వారిపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపనుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం, కుటుంబ జీవితం, ప్రేమ సంబంధాలు వంటి అంశాల్లో ఏ రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలు ఉన్నాయి?
శుక్రవారం, మహాలక్ష్మీ దేవికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. గ్రహాల గమనం ప్రకారం మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి రేపటి రోజు ఎలా ఉండబోతోంది? ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంబంధాల్లో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: ఈ రోజున అత్యంత సహనంతో ఉండటం అవసరం. ఏదైనా పనిని ఆరంభించేటప్పుడు ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగు వేయండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. మీ పని తీరులో క్రమశిక్షణ, ఎదుటివారితో మృదువైన సంభాషణ మీకు మంచి ఫలితాలను అందిస్తాయి.
వృషభ రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న చిన్నపాటి అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. వృత్తిపరంగా పని వేగం విషయంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, వాటిని తెలివిగా అధిగమిస్తారు. మీ ఉత్పాదకత పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
మిథున రాశి: ప్రశాంతమైన రోజుగా గడుస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి సమయం కలిసి వస్తుంది. ఒకేసారి అన్ని పనులు కాకుండా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పూర్తి చేయండి. ఇతరులకు అవసరమైనప్పుడు సాయం చేయడానికి వెనుకాడకండి.
కర్కాటక రాశి: మీ భాగస్వామి మనోభావాలను గౌరవించండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కొత్త పెట్టుబడుల కంటే సురక్షితమైన మార్గాల వైపు మొగ్గు చూపడం మంచిది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. ఆరోగ్య పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
సింహ రాశి: నేడు సింహ రాశి వారు అనవసరపు ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం. ఎవరికీ ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వకండి. మీ దైనందిన జీవితంలో చిన్న చిన్న అలవాట్లు మార్చుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
కన్యా రాశి: చిన్న నిర్ణయాలు జీవితంలో గొప్ప శాంతిని ఇస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఇంటి వాతావరణంలో, కార్యాలయంలో వచ్చే మార్పులను సానుకూలంగా స్వీకరించండి.
తులా రాశి: ఒత్తిడికి దూరంగా ఉంటూ తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాలు దొరుకుతాయి. కెరీర్లో పురోగతి కనిపిస్తోంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.
వృశ్చిక రాశి: నేడు మీకు ఊహించని శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. మీ తెలివితేటలతో క్లిష్టమైన సమస్యలను కూడా సులభంగా పరిష్కరిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి: మీరు చాలా తేలికగా, అందరితో కలివిడిగా ఉంటారు. ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఆలోచించి మాట్లాడండి. పుకార్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.
మకర రాశి: దైనందిన పనులను క్రమపద్ధతిలో పూర్తి చేయండి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపండి. సృజనాత్మక ఆలోచనలు వస్తే వాటిని నోట్ చేసుకోండి. ఆర్థికంగా పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి: మీ క్రియేటివ్ ఐడియాలు మీకు మంచి గుర్తింపును తెస్తాయి. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడవచ్చు. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ లక్ష్యాల వైపు దృష్టి సారించండి.
మీన రాశి: ఉత్సాహంగా, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనే కుతూహలంతో ఉంటారు. ప్రశ్నలు అడగండి, మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోండి. చిన్న చిన్న నిర్ణయాలే మీకు పెద్ద అవకాశాలను సృష్టిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More