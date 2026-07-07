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    నేటి దిన ఫలాలు: వాళ్ళ ప్రేమ జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలతో ఉత్సాహం.. వృత్తి జీవితంలో సక్సెస్!

    జూలై 7, మంగళవారం గ్రహగతుల ప్రభావంతో చాలా రాశుల వారికి శుభప్రదమైన రోజు కానుంది. ముఖ్యంగా మేషం, వృషభం, మిథునం, కర్కాటకం, సింహం రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక, కుటుంబ రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. 

    Published on: Jul 7, 2026, 04:00:33 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జూలై 7, మంగళవారం. గ్రహగతుల ప్రభావంతో నేడు పలు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారు సంతోషకరమైన వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం హనుమంతుని ఆరాధనతో మీ దినచర్యను ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    నేటి దిన ఫలాలు: వాళ్ళ ప్రేమ జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలతో ఉత్సాహం.. వృత్తి జీవితంలో సక్సెస్!
    నేటి దిన ఫలాలు: వాళ్ళ ప్రేమ జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలతో ఉత్సాహం.. వృత్తి జీవితంలో సక్సెస్!

    సనాతన ధర్మం ప్రకారం, మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. నేటి రాశిఫలాల ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారు ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధించనున్నారు. అదే సమయంలో, మరికొన్ని రాశులు ఆరోగ్య విషయంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    ఈ 5 రాశులకు నేడు పండగే!

    మేషం, వృషభం, మిథునం, కర్కాటకం మరియు సింహ రాశుల వారు నేడు అన్ని రంగాల్లో సానుకూల ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు కార్యరూపం దాల్చి, కుటుంబంలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి.

    రాశుల వారీగా ఫలితాలు:

    మేష రాశి: మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకుంటే విజయం సులభం. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తర్కంతో ఆలోచించండి. హడావిడిగా వచ్చే ఆఫర్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.

    వృషభ రాశి: పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. మీ లక్ష్యాల వైపు నిదానంగా అయినా సరే, అడుగు ముందుకు వేస్తారు. ఆఫీసు పనులను ప్రశాంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు.

    మిథున రాశి: సృజనాత్మక పనులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. స్నేహితుల నుంచి అద్భుతమైన సహకారం లభిస్తుంది. కొత్త ఆలోచనలను ఒక డైరీలో నోట్ చేసుకోండి.

    కర్కాటక రాశి: చిన్న చిన్న విషయాల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఇతరుల పట్ల దయగా ఉండటం వల్ల మీ క్రియేటివ్ ఆలోచనలు బయటకు వస్తాయి. చిన్న విజయాలను కూడా మనస్ఫూర్తిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి.

    సింహ రాశి: ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరవు. పెట్టుబడుల విషయంలో చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు అవసరం. మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాట వింటే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

    కన్య రాశి: ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి పెరిగినా, మీ పట్టుదలతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. వృత్తిపరమైన సవాళ్లు ఉన్నా, ప్రేమ జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలు మిమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తాయి.

    తులా రాశి: ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది. వృత్తిపరంగా ఆశించిన స్థాయిలో పురోగతి ఉంటుంది, దీనివల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి: వృత్తిలో మీరు ఆశించిన సక్సెస్ లభిస్తుంది, ఇది మీ ఆర్థిక స్థితిని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కుటుంబంతో, ప్రియమైన వారితో సమయం గడపండి.

    ధనుస్సు రాశి: కార్యాలయంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు సీనియర్ల సలహాలను పాటించడం శ్రేయస్కరం. ఆర్థిక స్థితితో పాటు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం.

    మకర రాశి: వృత్తిపరంగా ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, దృఢ సంకల్పంతో వాటిని అధిగమిస్తారు. కెరీర్‌తో పాటు మీ వ్యక్తిగత ప్రేమ జీవితంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    కుంభ రాశి: కెరీర్‌లో మీ ప్రతిభను చాటుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు నేడు లభిస్తాయి. ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో మంచి గుర్తింపు పొందుతారు.

    మీన రాశి: చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది, ఇది మీకు కొంత ఊరటనిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నేటి దిన ఫలాలు: వాళ్ళ ప్రేమ జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలతో ఉత్సాహం.. వృత్తి జీవితంలో సక్సెస్!
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