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    Today Horoscope: ఈ 7 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది!

    గ్రహగతులు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా నేటి దైనందిన రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. శివారాధనకు విశిష్టమైన ఈ సోమవారం, మీ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులను తీసుకురానుందో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 06, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    నేటి జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం, మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశుల వారికి గ్రహాల ప్రభావం వేర్వేరుగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా ఏడు రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు సంభవించే అవకాశం ఉంది. నేటి రోజును ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో, ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం.

    Today Horoscope: ఈ 7 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది!
    Today Horoscope: ఈ 7 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది!

    మేష రాశి: మీకు మీపై నమ్మకం పెరగాలి. ఈ రోజు మీ ఆలోచనల్లో స్పష్టత ఉంటుంది, ఇది క్లిష్ట పరిస్థితులను అధిగమించేందుకు దోహదపడుతుంది. మీ మాటల్లోని ఆకర్షణ ఇతరులను కట్టిపడేస్తుంది. భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడపడానికి, కొత్త ప్రణాళికలు వేయడానికి ఇది సరైన సమయం.

    వృషభ రాశి: ప్రశాంతమైన మనస్థితి మీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. దీనివల్ల పనులను సమర్థవంతంగా పూర్తి చేయగలరు. బంధాలలో సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. మీ సంభాషణ తీరులో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది, ఇది కుటుంబంలో ప్రశాంతతను పెంచుతుంది.

    మిథున రాశి: నేడు మిథున రాశి వారు మానసిక ఆరోగ్యం కోసం కాసేపు నడక, మంచి పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. ప్రియమైన వారితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల సంబంధాల్లో అనుబంధం పెరుగుతుంది. ఈ రోజు మీరు చాలా తేలికగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు.

    కర్కాటక రాశి: కొత్త ఆలోచనలు మీకు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కార్యాలయంలో వచ్చే మార్పులను స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. సృజనాత్మకతకు ప్రాధాన్యతనివ్వండి. ఆర్థిక విషయాల్లో అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గించుకుని, బడ్జెట్ ప్రణాళికపై దృష్టి పెట్టండి.

    సింహ రాశి: కార్యాలయంలో స్పష్టత, ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. బంధాలలో సమతుల్యతను కాపాడుకోగలరు. ఇతరుల సలహాలను వినండి, కానీ తుది నిర్ణయం మీ సొంత వివేకంతో తీసుకోండి. ఇది మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    కన్యా రాశి: ఈరోజు మీ అంతర్వాణి మీకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. ఇతరులకు సాయం చేస్తూనే, మీ వ్యక్తిగత అవసరాలను సమతుల్యం చేసుకోండి. పారదర్శకమైన చర్చలు మీలోని దాగి ఉన్న సామర్థ్యాన్ని బయటకు తీస్తాయి.

    తులా రాశి: నేడు తులా రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం, ఓపిక ఆయుధాలు. జీవితంలో పెద్ద మార్పులకు ఈ రోజు పునాది పడవచ్చు. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తగిన ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవడం మంచిది.

    వృశ్చిక రాశి: వృత్తిపరంగా మీ శ్రమకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి, ఇది కెరీర్ వృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది.

    ధనస్సు రాశి: మాటల ద్వారా సంబంధాలు బలపడతాయి. కార్యాలయంలో మీ కృషికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. విశ్రాంతికి, మీ ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    మకర రాశి: మీ భావాలను గౌరవించండి, అదే సమయంలో కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. మీ దయగుణం బంధాలను బలోపేతం చేస్తుంది. పనులను పూర్తి చేయడంలో స్థిరత్వం పాటిస్తారు.

    కుంభ రాశి: ఆర్థిక స్థితి, ఆరోగ్యం బాగుంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినా ప్రశాంతంగా ఉండండి. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు సురక్షితమైన మార్గాలను ఎంచుకోండి.

    మీన రాశి: ప్రేమ సంబంధాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో వృద్ధికి మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీ ఆర్థిక వనరులను అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వినియోగించుకోండి. వాదనలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈ 7 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది!
    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈ 7 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది!
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