Detail Horoscope: ఈ 6 రాశుల వారికి అదృష్టం.. నేటి రాశి ఫలాలు ఇవే!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జూలై 2, గురువారం నాడు గ్రహాల గమనం ఏయే రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది? విష్ణుమూర్తి ఆశీస్సులు ఎవరికి లభించనున్నాయి? కెరీర్, ఆర్థిక స్థితిగతులు మరియు ఆరోగ్య పరంగా 12 రాశుల వారి పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
హిందూ ధర్మంలో గురువారం విష్ణుమూర్తికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. ఈ రోజున శ్రీహరిని స్మరించుకోవడం వల్ల సకల సంపదలు చేకూరుతాయని భక్తుల నమ్మకం. గ్రహాల చలనం ఆధారంగా రూపొందించిన నేటి రాశి ఫలాల్లో ముఖ్యంగా ఆరు రాశుల వారికి అదృష్టం తోడుగా ఉండనుంది. మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మేష రాశి: రోజు మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు ఉండవచ్చు, కాబట్టి కొత్త పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకుంటే మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి: ఈ రోజు మీకు అత్యంత ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. భూమి, వాహనాలు వంటి ఆస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి: మీరు పనుల్లో ప్రాధాన్యతలను గుర్తించాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే నష్టం తప్పదు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం వద్దు.
కర్కాటక రాశి: మానసిక ఉల్లాసంతో రోజును ప్రారంభిస్తారు. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతికి కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. భావోద్వేగాలకు లోనై నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
సింహ రాశి: ఈ రోజు మీకు కాస్త సవాలుగా ఉండవచ్చు. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కోపాన్ని, మాటను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం ఉత్తమం. అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఖర్చుల వల్ల బడ్జెట్ తారుమారయ్యే అవకాశం ఉంది.
కన్యా రాశి: మీరు చేసిన కష్టానికి ఫలితం దక్కుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. తోటి ఉద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
తులా రాశి: ఉత్సాహంతో, కొత్త ఆశలతో రోజు సాగుతుంది. మీరు అనుకున్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
వృశ్చిక రాశి: పాత చింతలు తొలగిపోయి ఉపశమనం పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. ప్రియమైన వారి సహకారం లభిస్తుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి: కార్యాలయంలో పనిభారం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, పనులను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఇంటికి అవసరమైన వస్తువుల కోసం ధనాన్ని ఖర్చు చేస్తారు. కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవడం మీకు అవసరం.
మకర రాశి: వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగత జీవితంలో సమతుల్యతను పాటిస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకండి. యోగా లేదా ధ్యానంతో రోజును ప్రారంభిస్తే రోజంతా ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
కుంభ రాశి: ఈ రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూల సమయం. కుటుంబంలో నెలకొన్న సమస్యలు పరిష్కారమై మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.
మీన రాశి: కెరీర్లో ఎదురుచూస్తున్న విజయాలు లభిస్తాయి. న్యాయపరమైన చిక్కుల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వ్యాపార రీత్యా రోజు చాలా బాగుంది. అయితే ఆరోగ్యం పట్ల దృష్టి పెట్టండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More