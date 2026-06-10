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    Quote of the Day: మీ విలువలు మీకు స్పష్టంగా తెలిసినప్పుడు, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా సులభం

    జీవితంలో లేదా వ్యాపారంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఎప్పుడూ సవాలే. కానీ మన నైతిక విలువలు, సిద్ధాంతాలపై మనకు స్పష్టత ఉంటే ఎలాంటి కష్టమైన నిర్ణయమైనా చాలా సులభంగా తీసుకోవచ్చని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రాయ్ ఈ డిస్నీ చెబుతున్నారు.

    Published on: Jun 10, 2026 8:02 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక దశలో కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సమయంలో మనకు సరైన దిశానిర్దేశం చేసే అద్భుతమైన సూక్తిని రాయ్ ఈ డిస్నీ అందించారు. వ్యక్తిగత జీవితంలోనైనా, వృత్తిపరమైన రంగంలోనైనా సరైన ప్రయాణాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఈ సూత్రం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

    రాయ్ ఈ డిస్నీ
    రాయ్ ఈ డిస్నీ

    అసలు ఈ సూక్తి అంతరార్థం ఏమిటి?

    "మీ విలువలు మీకు స్పష్టంగా తెలిసినప్పుడు, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది" అని రాయ్ ఈ డిస్నీ పేర్కొన్నారు.

    ఈ మాటలు సమర్థవంతమైన నాయకత్వ లక్షణాలను, స్వీయ అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తాయి. మన నైతిక విలువలు, నమ్మకాలపై మనకు పూర్తి స్పష్టత ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా తడబడకుండా స్థిరంగా ఉండగలం. తాత్కాలిక లాభాలు, ఇతరుల ఒత్తిళ్లకు లొంగిపోకుండా సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఈ సిద్ధాంతాలే తోడ్పడతాయి.

    ఒక సమస్యకు స్పష్టమైన పరిష్కారం దొరకనప్పుడు, ఏది చేయాలో పాలుపోని స్థితిలో మన విలువలనేవి ఒక దిక్సూచిలా పనిచేస్తాయి. ఇది కేవలం వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం గురించి మాత్రమే కాదు, జీవితంలో నిజాయితీని, స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవడం గురించి కూడా వివరిస్తుంది.

    ప్రస్తుత కాలంలో దీని ప్రాధాన్యత

    ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో మన చుట్టూ ఎన్నో రకాల అభిప్రాయాలు, గందరగోళాలు నెలకుంటున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో మనకు ఏది ముఖ్యం అనే స్పష్టత లేకపోతే తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది.

    కార్యాలయాల్లో నాయకులు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఉద్యోగులు, కస్టమర్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. సంస్థ ఆశయాలు, విలువలు స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలను సులభంగా ఖరారు చేయవచ్చు. అటు కెరీర్ ఎంచుకునేటప్పుడు లేదా జీవితంలో పెద్ద మార్పులు వచ్చేటప్పుడు స్థిరమైన నమ్మకాలే మనల్ని సరైన మార్గంలో నడిపిస్తాయి. తద్వారా అనవసరపు ఆందోళనలు తగ్గి, లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టడం సాధ్యమవుతుంది.

    స్టీఫెన్ కోవే మాటల్లోనూ ఇదే భావన

    ప్రముఖ రచయిత స్టీఫెన్ కోవే కూడా సరిగ్గా ఇలాంటి అభిప్రాయాన్నే వ్యక్తం చేశారు.

    "మీరు విజయమనే నిచ్చెన ఎక్కేటప్పుడు, అది సరైన గోడకే వేసి ఉందో లేదో ముందే చూసుకోండి" అని స్టీఫెన్ కోవే చెప్పారు.

    డిస్నీ మాటల లాగే, కోవే కూడా గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి ముందే మన ప్రాధాన్యతలను గుర్తించడం ఎంత అవసరమో గుర్తుచేశారు. సమాజం నిర్ణయించిన విజయాల కంటే, మన అంతరాత్మకు నచ్చిన నైతిక విలువలతో కూడిన విజయమే మనకు నిజమైన తృప్తిని ఇస్తుంది.

    నిత్య జీవితంలో ఎలా అన్వయించుకోవాలి?

    ఈ సూత్రాన్ని మన జీవితంలో అమలు చేయడం చాలా సులభం. మొదట నిజాయితీ, కరుణ, బాధ్యత, పట్టుదల వంటి వాటిలో మనకు అత్యంత ముఖ్యమైన కొన్ని ప్రధాన విలువలను గుర్తించాలి. ఒకసారి వాటిపై స్పష్టత వచ్చాక, ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా ఈ విలువల ఆధారంగానే అడుగులు వేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మనపై మనకు నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఇతరుల ఒత్తిళ్లకు లొంగిపోకుండా, తీసుకున్న నిర్ణయాలకు పూర్తి బాధ్యత వహించే ధైర్యం వస్తుంది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: మీ విలువలు మీకు స్పష్టంగా తెలిసినప్పుడు, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా సులభం
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: మీ విలువలు మీకు స్పష్టంగా తెలిసినప్పుడు, నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా సులభం
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