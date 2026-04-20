    Quote of the Day: అనుభవం కంటే నిజాయితీ మిన్న: న్యూయార్క్ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ

    న్యూయార్క్ నగర చరిత్రలో అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన మేయర్‌గా రికార్డు సృష్టించిన జోహ్రాన్ మమ్దానీ, రాజకీయాల్లో 'అనుభవం' కంటే 'విలువల'కే ప్రాధాన్యత ఉంటుందని నిరూపించారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థుల విమర్శలకు ఆయన ఇచ్చిన దీటైన సమాధానం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది.

    Published on: Apr 20, 2026 7:30 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    రాజకీయాల్లోకి వచ్చే యువతకు తరచుగా ఎదురయ్యే ప్రశ్న.. "మీకు అనుభవం ఉందా?". సరిగ్గా ఇదే ప్రశ్నను న్యూయార్క్ మేయర్ ఎన్నికల సమయంలో జోహ్రాన్ మమ్దానీ ఎదుర్కొన్నారు. భారతీయ మూలాలున్న ఈ యువ నాయకుడు, తనపై వచ్చిన విమర్శలను తిప్పికొట్టిన తీరు కేవలం అమెరికాలోనే కాదు, భారత్‌లో ఎన్నికల హడావిడి ఉన్న వేళ మనకు కూడా ఎంతో సందర్భోచితంగా అనిపిస్తుంది.

    న్యూయార్క్ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ (AP)

    అనుభవం వర్సెస్ నిజాయితీ: మమ్దానీ ఏమన్నారు?

    2025లో జరిగిన మేయర్ ఎన్నికల డిబేట్‌లో మాజీ గవర్నర్ ఆండ్రూ క్యూమో, మమ్దానీకి పాలనా అనుభవం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. దీనికి సమాధానంగా మమ్దానీ ఒక పవర్‌ఫుల్ స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చారు.

    "నాకు అనుభవం లేని లోటును నా నిజాయితీ (Integrity) భర్తీ చేస్తుంది. కానీ, మీలో లేని నిజాయితీని ఏమాత్రం అనుభవం కూడా భర్తీ చేయలేదు."

    ఈ మాటలు ఒక్కసారిగా చర్చను మార్చేశాయి. అనుభవం అనేది పనిలో చేరాక వస్తుంది, కానీ నిజాయితీ అనేది మనిషి పుట్టుకతో, పెరిగే వాతావరణంతో వచ్చే సంస్కారం అని ఆయన చాటి చెప్పారు.

    ఎవరీ జోహ్రాన్ మమ్దానీ?

    1991లో ఉగాండాలోని కంపాలాలో జన్మించిన మమ్దానీకి భారత్‌తో విడదీయలేని సంబంధం ఉంది. ప్రముఖ ఇండో-ఉగాండా విద్యావేత్త మహమూద్ మమ్దానీ, ప్రఖ్యాత భారతీయ చిత్ర దర్శకురాలు మీరా నాయర్ దంపతులకు ఆయన జన్మించారు. ఏడేళ్ల వయసులో న్యూయార్క్ చేరుకున్న మమ్దానీ, తన కెరీర్‌ను హౌసింగ్ కౌన్సిలర్‌గా, రాపర్ (Rapper)గా ప్రారంభించారు. 2020లో న్యూయార్క్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికై తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టారు.

    2024లో డెమోక్రాటిక్ సోషలిస్ట్‌గా మేయర్ బరిలోకి దిగి, 2025లో ఘన విజయం సాధించారు. తద్వారా న్యూయార్క్ నగరానికి మేయర్ అయిన తొలి ముస్లిం, తొలి ఆసియన్-అమెరికన్ నేతగా చరిత్ర సృష్టించారు.

    నేటి రాజకీయాలకు ఈ సందేశం ఎందుకు ముఖ్యం?

    సాధారణంగా మనం ఓటు వేసేటప్పుడు అభ్యర్థికి ఎన్ని ఏళ్ల అనుభవం ఉందో చూస్తాం. కానీ, అనుభవం ఉండి అవినీతికి పాల్పడే నేత కంటే, అనుభవం తక్కువైనా ప్రజల పట్ల నిబద్ధత ఉన్న నాయకుడే మేలని మమ్దానీ గెలుపు నిరూపించింది.

    పెరుగుతున్న సామాజిక, ఆర్థిక అసమానతల నేపథ్యంలో, ప్రజల గొంతును వినిపించేందుకు ఒక నాయకుడికి ఉండాల్సింది ఫైళ్లపై పట్టు మాత్రమే కాదు, నైతిక విలువలు కూడా. అనుభవం ఉన్నవారు పాత పద్ధతులకే పరిమితమై మార్పును ఆహ్వానించడానికి వెనుకడుగు వేయవచ్చు. కానీ, మమ్దానీ వంటి యువ నాయకులు కొత్త ఆలోచనలతో, స్వచ్ఛమైన ఆశయంతో వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురాగలరని ప్రపంచం గుర్తిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. జోహ్రాన్ మమ్దానీ ఎవరు?

    జోహ్రాన్ మమ్దానీ న్యూయార్క్ నగర 112వ మేయర్. ఆయన భారతీయ సంతతికి చెందిన ప్రఖ్యాత దర్శకురాలు మీరా నాయర్ కుమారుడు.

    2. ఆయన ఏ రాజకీయ పార్టీకి చెందినవారు?

    ఆయన డెమోక్రాటిక్ సోషలిస్ట్ అభ్యర్థిగా మేయర్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి విజయం సాధించారు.

    3. ఆయన ప్రసంగంలోని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?

    పరిపాలనలో అనుభవం కంటే వ్యక్తిగత నిజాయితీ, నైతిక విలువలకే పెద్దపీట వేయాలని ఆయన తన కోట్ ద్వారా తెలియజేశారు.

    4. మమ్దానీ గెలుపులోని ప్రత్యేకత ఏమిటి?

    న్యూయార్క్ నగర చరిత్రలో తొలి ముస్లిం, తొలి ఆసియన్-అమెరికన్ మేయర్‌గా ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు.

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: అనుభవం కంటే నిజాయితీ మిన్న: న్యూయార్క్ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ
