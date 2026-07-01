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    July 1st Detail Horoscope: గ్రహాల సంచారం ప్రభావం.. నేటి రాశి ఫలాల్లో మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది?

    కొత్త నెల ప్రారంభంలో గ్రహగతుల ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది? ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూలతలు ఏంటి? మీ రాశి ఫలితాలను బట్టి ఈరోజు మీ ప్లానింగ్ ఎలా ఉండాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 01, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    గ్రహాల సంచారం మరియు ప్రభావం

    ఈరోజు ఉదయం చంద్రుడు ధనుస్సు రాశిలో సంచరిస్తూ, మధ్యాహ్న సమయానికి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, చంద్రుని ఈ రాశి మార్పు ప్రతి వ్యక్తిపై ప్రభావం చూపుతుంది. పంచాంగం, గ్రహస్థితి మరియు నక్షత్రాల ఆధారంగా లెక్కించిన రాశి ఫలాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    July 1st Detail Horoscope: గ్రహాల సంచారం ప్రభావం.. నేటి రాశి ఫలాల్లో మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది?
    July 1st Detail Horoscope: గ్రహాల సంచారం ప్రభావం.. నేటి రాశి ఫలాల్లో మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది?

    ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు

    మేష రాశి: మీ భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా ఉండాలంటే స్పష్టమైన సంభాషణ అవసరం. అనవసరమైన ఆందోళనలకు తావివ్వకుండా, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించండి. ఆరోగ్య విషయంలో అలసత్వం వద్దు.

    వృషభ రాశి: ఇది మీ వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో సమతుల్యత పాటించాల్సిన సమయం. అవకాశాలు మీ ముంగిట ఉన్నా, నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కాస్త ఆలోచనతో ముందుకు సాగండి.

    మిథున రాశి: కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఏ నిర్ణయమైనా తొందరపాటుతో తీసుకోకండి. మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాట వినడం వల్ల మంచి మార్పులు వస్తాయి.

    కర్కాటక రాశి: మీ ఆరోగ్యమే మీకు ప్రధాన ప్రాధాన్యత కావాలి. పని ఒత్తిడిని తగ్గించుకుని, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. అలవాట్లలో మార్పులు చేసుకుంటే వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్ మెరుగుపడుతుంది.

    సింహ రాశి: ఉద్యోగ రంగంలో వచ్చే మార్పులకు మీరు మానసిక సంసిద్ధతతో ఉండాలి. కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం. ఆర్థికంగా పొదుపు మార్గాలను అన్వేషించండి.

    కన్య రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం జాగ్రత్తగా అడుగు వేయండి. వృత్తిపరమైన అవకాశాలను వదులుకోకుండా, కుటుంబ సభ్యులతో మీ బంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోండి.

    తుల రాశి: మీ ఎదుగుదలకు కావాల్సిన కొత్త మార్గాలు మీకు కనిపిస్తాయి. వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో పారదర్శకత పెంచండి. కెరీర్‌లో దూకుడుగా వెళ్లడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

    వృశ్చిక రాశి: పెట్టుబడుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. తొందరపడి పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చులు చేయడం మంచిది కాదు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం ఉత్తమం.

    ధనుస్సు రాశి: ఆర్థిక విషయాల్లోనూ, ఆరోగ్య విషయంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉండండి. వృత్తిపరమైన ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా అధిగమించడానికి పనులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో పూర్తి చేయండి.

    మకర రాశి: పర్సనల్, ప్రొఫెషనల్ సమతుల్యత పాటించండి. కెరీర్ వృద్ధికి, సంబంధాల మెరుగుదలకు కొత్త అవకాశాలను ఆహ్వానించండి.

    కుంభ రాశి: మీ కెరీర్‌లో రాబోయే మార్పులను సానుకూలంగా తీసుకోండి. అనూహ్యమైన విజయాలు అందుకోవడానికి కొత్త ఆలోచనలు దోహదపడతాయి. పక్కా ప్రణాళికతో బడ్జెట్‌ను సిద్ధం చేసుకోండి.

    మీన రాశి: ప్రేమ సంబంధాల్లో మాటలే కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. మీ బంధాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి మంచి కమ్యూనికేషన్ అలవాటు చేసుకోండి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించడం ద్వారా ఉత్సాహంగా ఉంటారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/July 1st Detail Horoscope: గ్రహాల సంచారం ప్రభావం.. నేటి రాశి ఫలాల్లో మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది?
    Home/Rasi Phalalu/July 1st Detail Horoscope: గ్రహాల సంచారం ప్రభావం.. నేటి రాశి ఫలాల్లో మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది?
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