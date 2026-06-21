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    ఈ వారం మకర రాశి ఫలాలు: కెరీర్‌లో ఎదుగుదల, కుటుంబంతో ఆనంద క్షణాలతో పాటు అనేక విధాలుగా ఊహించని మార్పులు!

    వారం ఆశాజనకంగా మొదలవుతోంది. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడటంతో పాటు, కుటుంబంలో పిల్లల విజయాలు మీకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి వారం మధ్యలో కీలక అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

    Published on: Jun 21, 2026 3:35 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    Makara rasi weekly horoscope: ఈ వారం మకర రాశికి ఎలా ఉంటుంది? వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చూస్తే, మీ వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో సున్నితమైన మార్పులు ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో జీవిత భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు మీ మాటతీరుపై నియంత్రణ ఉంచుకోండి. చిన్న చిన్న అభిప్రాయభేదాలను పెద్దవిగా మార్చకండి. ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు వద్దు, సంయమనమే మీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది.

    ఈ వారం మకర రాశి ఫలాలు: కెరీర్‌లో ఎదుగుదల, కుటుంబంతో ఆనంద క్షణాలతో పాటు అనేక విధాలుగా లాభాలు!
    ఈ వారం మకర రాశి ఫలాలు: కెరీర్‌లో ఎదుగుదల, కుటుంబంతో ఆనంద క్షణాలతో పాటు అనేక విధాలుగా లాభాలు!

    మంగళవారం తర్వాత బంధాల్లో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. భాగస్వామి మీ వైఖరిని అర్థం చేసుకుంటారు. పిల్లల ప్రగతిని చూసి మీరు గర్వపడతారు, వారి ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు అవసరం. వారాంతంలో బయటకు వెళ్లాలనే మీ ప్రణాళికలు మారినా, ఇంట్లోనే కుటుంబ సభ్యులతో గడపడం మంచి అనుభూతినిస్తుంది.

    కెరీర్, విద్యా ప్రగతి

    కెరీర్ పరంగా ఈ వారం మంచి ఫలితాలను ఆశిస్తున్న వారికి శుభవార్త. ముఖ్యంగా వారం మధ్య భాగం అంటే బుధ, గురువారాలు అత్యంత కీలకం. ఉన్నతాధికారుల దృష్టిలో పడటం, మెంటార్ల నుండి విలువైన సలహాలు పొందడం వంటివి జరుగుతాయి. మీ పనిని చూసి సంస్థలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టే ముందు మార్కెట్ పరిస్థితులను నిశితంగా పరిశీలించండి. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో కూడిన టైమ్ టేబుల్‌ను అనుసరిస్తే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. శుక్రవారం నాటికి మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    ఆర్థిక స్థితిగతులు

    ధన ప్రవాహం విషయంలో ఈ వారం ఆశాజనకంగా ఉంది. సోమవారం ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే సూచనలున్నాయి. వారం మధ్యలో ఇన్సెంటివ్‌లు లేదా అదనపు ఆదాయ మార్గాలు దారి చూపిస్తాయి. అయితే, పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఒకేచోట మొత్తం డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయకండి. స్థిరాస్తుల కొనుగోలు విషయమై భాగస్వామితో చర్చించడం మంచిదే కానీ, ప్రస్తుతానికి కొనుగోలును వాయిదా వేయడం క్షేమం. వారాంతంలో ఖర్చులను నియంత్రించుకుని, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.

    ఆరోగ్యం - జాగ్రత్తలు

    ఆరోగ్యం విషయానికొస్తే, ఈ వారం మనశ్శాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. అతిగా ఆలోచించడం వల్ల నిద్రలేమి లేదా ఆందోళన కలిగే అవకాశం ఉంది. సమయానికి భోజనం చేయడం, రాత్రిపూట గ్యాడ్జెట్ల వినియోగం తగ్గించడం ఉత్తమం. మంగళ, గురువారాల్లో ధ్యానం లేదా ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలో గడపడం వల్ల మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో పెద్దల ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఏదేమైనా, చిన్నపాటి అసౌకర్యం కలిగినా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఈ వారం మకర రాశి ఫలాలు: కెరీర్‌లో ఎదుగుదల, కుటుంబంతో ఆనంద క్షణాలతో పాటు అనేక విధాలుగా ఊహించని మార్పులు!
    Home/Rasi Phalalu/ఈ వారం మకర రాశి ఫలాలు: కెరీర్‌లో ఎదుగుదల, కుటుంబంతో ఆనంద క్షణాలతో పాటు అనేక విధాలుగా ఊహించని మార్పులు!
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