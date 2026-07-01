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    ఆషాఢ అమావాస్య రోజు చతుర్గ్రాహి యోగం.. 4 రాశుల వారికి అదృష్ట కాలం, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం!

    గురు, బుధ, సూర్య, చంద్ర గ్రహాలు కర్కాటక రాశిలో కలవడం వల్ల చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి ఆదాయ వనరులను పెంచుతుంది. ఈ కాలం ఏ రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 01, 2026 11:36 AM IST
    By Anand Sai
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    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. నవగ్రహాలు ప్రతి ఒక్కటీ ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో తమ రాశిని మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. గ్రహాల స్థానాలలో మార్పులు జరిగినప్పుడు, దాని ప్రభావం మానవ జీవితంపై కనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు గ్రహాలు ఇతర గ్రహాలతో కలిసి అనేక యోగాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ క్రమంలో ఆగస్టు 12న ఆషాఢ మాసంలో అమావాస్య రోజున గురు, బుధ, సూర్య, చంద్ర గ్రహాలు కర్కాటక రాశిలో కలిసి సంచరిస్తాయి. దీని కారణంగా కర్కాటక రాశిలో చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. ఈ యోగం ఆషాఢ మాసంలో అమావాస్య రోజున ఏర్పడటం విశేషం. ఈ యోగం వల్ల ఐదు రాశుల వారు వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థికం మొదలైన రంగాలలో మంచి అభివృద్ధిని పొందుతారు.

    చతుర్గ్రాహి యోగం
    చతుర్గ్రాహి యోగం

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆగస్టు నెల ప్రారంభం చాలా శుభ వార్తలను తీసుకువస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. కర్కాటక రాశి మొదటి ఇంట్లో చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఈ రాశి వారి జీవితాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. వృత్తిలో లాభం, ఆర్థిక జీవితం సుసంపన్నంగా ఉంటుంది. ఇది మీ వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే.. ఈ సమయంలో దానికి ప్రయత్నించవచ్చు. సమాజంలో కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు లభిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది.

    మకర రాశి

    ఆగస్టు నెల ప్రారంభం మకర రాశి వారికి శాంతితోపాటు సంపదను కూడా తెస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు కష్టపడి సంపాదించిన దానికి రెట్టింపు లాభం పొందుతారు. మకర రాశిలోని ఏడో ఇంట్లో చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడటం వల్ల మీ కలలన్నీ నిజమవుతాయి. మీ ఆర్థిక జీవితం బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయం పెరగడానికి ఇది మంచి సమయం. మీరు కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నిస్తే.. మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. మీరు పెట్టుబడి పెడితే, మంచి లాభాలు పొందుతారు. తెలివిగా చేసిన పెట్టుబడులు ఎన్నో శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఆర్థిక జీవితం బాగా మెరుగుపడుతుంది. మీరు గతంలో చేసిన అప్పులను తీరుస్తారు. వృత్తి జీవితంలో శాంతి నెలకొంటుంది. పనిచేసే వారికి ఉన్నతాధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ పనితీరు ప్రశంసించబడుతుందనడానికి సూచనలు ఉన్నాయి.

    తులా రాశి

    ఆగస్టు నెల ప్రారంభం తులారాశి వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తులారాశిలోని దశమ స్థానంలో చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా మీరు వ్యాపారంలో గొప్ప విజయాన్ని చూస్తారు. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం మధురంగా ​​ఉంటుంది. జీవితానికి సంబంధించిన ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు, ఒకరినొకరు సంప్రదించుకోవడం మంచిది. ఈ సమయంలో వ్యాపారవేత్తలు లాభాలను చూస్తారు. ఈ యోగం వల్ల అవివాహితులకు మంచి వరుడు లభించవచ్చు. వృత్తిపరంగా, ఆర్థిక ఫలితాలు మీరు ఆశించిన విధంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల మొదలైనవి లభించే అవకాశం ఉంది. అలాగే కార్యాలయంలో మీ పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఈ యోగంతో మీరు అనేక విజయాలు సాధిస్తారు.

    మీన రాశి

    మీన రాశిలోని పంచమ భావంలో చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతోంది. ఇది మీ అదృష్టానికి ద్వారాలు తెరుస్తుంది. ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గతంలో చేసిన అప్పులను తీర్చేస్తారు. మీ కష్టాలన్నీ తీరిపోయే సమయం ఇది. శక్తివంతమైన గ్రహాల పూర్తి మద్దతు ఉండటం వల్ల మీకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. పనిలో అడ్డంకులు తొలగిపోయే సమయం ఇది. విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు చేసేవారు ఈ కాలంలో ప్రయాణం చేయవలసి రావచ్చు. కానీ ఈ ప్రయాణం వల్ల మీకు ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఆగస్టు నెల ఎన్నో శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు చేసే పని నుండి వచ్చే లాభాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టించుకోవడానికి ఇది ఒక సువర్ణ సమయం. స్నేహితుల వలయం విస్తరిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఎందుకంటే వృశ్చిక రాశి తొమ్మిదో ఇంట్లో చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల మీరు పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు వస్తాయి. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ కష్టానికి ప్రతిఫలం పొందే సమయం ఇది. మీకు ఊహించని ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. కొత్త ఆదాయం మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గి, పొదుపు పెరుగుతుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆషాఢ అమావాస్య రోజు చతుర్గ్రాహి యోగం.. 4 రాశుల వారికి అదృష్ట కాలం, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం!
    Home/Rasi Phalalu/ఆషాఢ అమావాస్య రోజు చతుర్గ్రాహి యోగం.. 4 రాశుల వారికి అదృష్ట కాలం, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం!
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