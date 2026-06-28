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    వృశ్చిక రాశి వారఫలాలు: భాగస్వామితో గొడవలు? ఈ వారం జాగ్రత్తలు తప్పవు

    జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు వృశ్చిక రాశి వారి వారఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. ఈ వారం మాటతీరు వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు రావచ్చు. ప్రేమ, కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో నిపుణుల సూచనలు మీ కోసం.

    Published on: Jun 28, 2026 11:29 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    వృశ్చిక రాశి వారికి జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు కాలం చాలా కీలకమైన మార్పులను తీసుకురానుంది. ఈ వారం ప్రారంభం ఒక స్పష్టమైన లక్ష్యంతో, శక్తివంతమైన మాటతీరుతో మొదలవుతుంది. మీ మాటలకు సమాజంలో మంచి గుర్తింపు, ఆదరణ లభిస్తాయి. ఇంట్లోకి బంధువులు లేదా అతిథుల రాక వల్ల వాతావరణం పండగలా మారుతుంది. పాత మనస్పర్థలను, విభేదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం.

    వృశ్చిక రాశి వారఫలాలు: భాగస్వామితో గొడవలు? ఈ వారం జాగ్రత్తలు తప్పవు
    వృశ్చిక రాశి వారఫలాలు: భాగస్వామితో గొడవలు? ఈ వారం జాగ్రత్తలు తప్పవు

    అంగారకుడి ప్రభావం వల్ల మీలో ధైర్యసాహసాలు పెరుగుతాయి. అయితే, ఆ ధైర్యం కాస్తా కోపంగా లేదా కఠినత్వంగా మారకుండా చూసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు గొడవల్లో గెలవడం కంటే ప్రశాంతంగా ఉండటమే ఎక్కువ లాభాన్ని ఇస్తుంది. వారం మధ్యలో ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఒక కఠినమైన సంభాషణ లేదా కొత్త బాధ్యత మీ ముందుకు వస్తుంది. మీలోని శక్తి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తూనే, మరోవైపు కాస్త కలవరపెడుతుంది. తోబుట్టువులు లేదా సహోద్యోగుల నుంచి ఆశించిన మద్దతు లభించడంతో పనులు సజావుగా సాగుతాయి. శుక్ర, శనివారాల నాటికి పరిస్థితులు పూర్తిగా చక్కబడతాయి. కొత్త పరిచయాలు, పాత స్నేహితుల కలయిక వల్ల మనస్సుకు ఎంతో ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆస్తి లేదా ఇతర రహస్య మార్గాల ద్వారా లాభాలు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    ప్రేమ జీవితం

    ఈ వారం సంబంధాల విషయంలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మంగళవారం నాడు జీవిత భాగస్వామితో లేదా ప్రేమికుడితో చిన్నపాటి వాదోపవాదాలు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. సమస్య పెద్దది కాకపోయినా, అహంకారం వల్ల అది మరింత ముదిరే ప్రమాదం ఉంది. మీ మాట చాలా ప్రభావవంతమైనది, కాబట్టి ఎదుటివారిపై గెలవడానికి కాకుండా, గొడవను సర్దుమణిగేలా చేయడానికి మీ వాగ్ధాటిని ఉపయోగించండి.

    బుధ, గురువారాల్లో వాతావరణం క్రమంగా మారుతుంది. పని ఒత్తిడి వల్ల అలసట ఉన్నప్పటికీ, బంధం బలంగానే ఉంటుంది. పిల్లల చదువు లేదా వారి ప్రవర్తన మీకు ఎంతో గర్వాన్ని ఇస్తుంది. శుక్రవారం, వారాంతంలో ప్రేమానురాగాలు పెరుగుతాయి. పాత పరిచయస్తులు లేదా కొత్త స్నేహితులతో మాట్లాడటం వల్ల మూడ్ మారుతుంది. శనివారం నాడు కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. బంధువులతో ఉన్న దూరాలను తగ్గించుకోవడానికి ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ లేదా టీ తాగుతూ ముచ్చటించడం ఎంతో సహాయపడుతుంది. ఈ వారం భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు కోపాన్ని పక్కన పెడితే బంధం మరింత బలపడుతుంది.

    కెరీర్, ఉద్యోగం

    ఉద్యోగంలో, చదువులో ఈ వారం మరింత ఓపిక అవసరం. సోమవారం నాడు ఆఫీసు పనులు, పొదుపు ప్రణాళికలు లేదా ఒప్పందాల చర్చలకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. మార్కెటింగ్, బోధన, యాంకరింగ్ వంటి మాట్లాడే రంగాల్లో ఉన్న వారికి వారి మాటతీరు వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు వస్తాయి. మంగళవారం నాడు ఉత్సాహం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.

    బుధ, గురువారాల్లో పని ఒత్తిడి, డెడ్‌లైన్లు, ఫాలో-అప్‌లు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నిరంతరం శ్రమించాల్సి వస్తుంది. కష్టపడితేనే ఫలితాలు, డబ్బు అందుతాయి. విద్యార్థులు తమ చదువుల కోసం ఒక ఖచ్చితమైన టైమ్ టేబుల్ రూపొందించుకోవడం మంచిది. శనివారం నాడు ఏకాగ్రత కాస్త చెదిరే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి పనులను చివరి నిమిషం వరకు వాయిదా వేయకండి. శుక్రవారం నాడు జరిగే పాత పరిచయాలు భవిష్యత్తులో మీ కెరీర్‌కు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.

    ఆర్థిక స్థితి

    ధన పరంగా సోమవారం చాలా బాగుంటుంది. పొదుపు చేయడం, చిన్న పెట్టుబడులు పెట్టడం, పాత బాకీలు వసూలు చేసుకోవడం వంటి పనులకు ఈ సమయం అనుకూలిస్తుంది. కొన్నిసార్లు వివాదాలను తగ్గించుకోవడం కూడా డబ్బు ఆదా చేయడంతో సమానమని గుర్తుంచుకోండి. వారం మధ్యలో ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ కొత్త వాహనం కొనాలనే ఆలోచన ఉంటే ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయడమే శ్రేయస్కరం.

    బుధ, గురువారాల్లో మీ శ్రమకు తగ్గ ఆదాయం లభిస్తుంది. చిన్న చిన్న ఖర్చులపై నిఘా ఉంచడం మంచిది. వారం చివరిలో నిలిచిపోయిన డబ్బు, రీఫండ్‌లు లేదా కుటుంబ సభ్యుల సహాయం వల్ల పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది. భూమి లేదా ఆస్తుల కొనుగోలుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. దీర్ఘకాలిక భద్రతకు మాత్రమే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    ఆరోగ్యం

    ఈ వారం మీ ఆరోగ్య పరిస్థితి హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది. వారం మొదట్లో ఉత్సాహంతో ఎక్కువ పనులు తలకెత్తుకుంటారు, కానీ శరీరాన్ని అంతగా శ్రమ పెట్టడం మంచిది కాదు. మంగళవారం నాడు ఎసిడిటీ, తలనొప్పి, అలసట లేదా నిద్రలేమి సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు తగినంత నీరు తాగుతూ ఉండాలి, సమయానికి భోజనం చేయడం మరువకండి.

    వారం మధ్యలో నరాల బలహీనత, ఆందోళన వంటివి వేధించవచ్చు. తొందరపాటు ప్రయాణాలు, బయటి మసాలా ఆహారాలు తినడం, అజాగ్రత్తగా వాహనాలు నడపడం వంటి పనులకు దూరంగా ఉండాలి. శుక్రవారం నాడు ఇంట్లో వండిన ఆహారానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. శనివారం నాటి ప్రశాంత వాతావరణం వల్ల మనస్సు, శరీరం తిరిగి ఉత్తేజాన్ని పొందుతాయి. వారాంతంలో విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ కోల్పోకుండా చూసుకోవాలి. మీ జీవనశైలిని వీలైనంత సరళంగా ఉంచుకోండి.

    ఈ వారానికి ప్రత్యేక సూచన

    మీ మాటతీరే మీ అతిపెద్ద బలం. దాన్ని ఎవరినీ గాయపరచడానికి కాకుండా, బంధాలను కలుపుకోవడానికి ఒక ఔషధంలా ఉపయోగించండి. ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాల్లో తాత్కాలిక లాభాల కంటే దీర్ఘకాలిక భద్రతను ఎంచుకోవడం చాలా ఉత్తమం.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/వృశ్చిక రాశి వారఫలాలు: భాగస్వామితో గొడవలు? ఈ వారం జాగ్రత్తలు తప్పవు
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