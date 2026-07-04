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    భద్ర రాజయోగం వల్ల జులై 7 నుంచి అదృష్టం చూడనున్న 7 రాశులు, ఆర్థిక లాభాలు!

    బుధుడు జులై 7 నుండి మిథునంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. బలమైన స్థితిలో ఉన్న బుధుడు ఒక శక్తివంతమైన 'భద్ర రాజయోగాన్ని' ఏర్పరుస్తున్నాడు. ఈ ముఖ్యమైన గ్రహసంయోగం వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది?

    Published on: Jul 04, 2026 1:10 PM IST
    By Anand Sai
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    జులై 7న జరిగే బుధ గ్రహ సంచారం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో బుధుడు తన సొంత రాశి అయిన మిథునంలో ఉంటాడు. దీనివల్ల భద్ర రాజయోగం అనే శుభ సమయం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బుధుడు తన సొంత రాశిలో బలంగా ఉన్నప్పుడు, అది అనేక రాశులపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ సంచారం ద్వారా కొన్ని రాశుల వారు వృత్తిలో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు, పెరిగిన సామాజిక గౌరవాన్ని పొందుతారు. ఈ గ్రహ మార్పు కారణంగా ఏ రాశుల వారి అదృష్టం మెరుగుపడుతుందో చూద్దాం..

    జులైలో అదృష్ట రాశులు
    జులైలో అదృష్ట రాశులు

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి బుధుడు మీ సొంత రాశిలో సంచరిస్తున్నందున ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ తెలివితేటలు, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం, సంభాషణ నైపుణ్యాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. పనిలో, వృత్తిలో మీ వాక్చాతుర్యం, పని శైలిని అందరూ మెచ్చుకుంటారు. మీకు ఉన్నతాధికారులు, సహోద్యోగుల నుండి మంచి మద్దతు లభించవచ్చు. ఆర్థికంగా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీడియా, రచన, మార్కెటింగ్, బ్యాంకింగ్, విద్య లేదా కమ్యూనికేషన్ రంగాలలో పనిచేసే వారికి ఈ సమయం ప్రత్యేకంగా శుభప్రదం. కొత్త అవకాశాలు, విజయం, వృత్తిపరమైన పురోగతికి అవకాశం ఉంది.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి ప్రకారం, బుధుడు ఆదాయ స్థానమైన పదకొండో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ సంచారం మీ సంపాదనలో భారీ పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు మీకు తిరిగి లభించవచ్చు. సొంత వ్యాపారాలు నడుపుతున్న వారికి ఒక ముఖ్యమైన కాంట్రాక్టు లభించవచ్చు. జీతభత్యాలు పొందే వ్యక్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు గురించి శుభవార్త అందవచ్చు. మీకు అన్నదమ్ములు, స్నేహితుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది.

    కన్యా రాశి

    కన్యారాశి వారికి బుధుడు మీ రాశికి సంబంధించి పదో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. మీ వృత్తిపరంగా ఈ సంచారం ఒక వరం అని చెప్పవచ్చు. పని ప్రదేశంలో మీ పని ప్రశంసిస్తారు. మీ పై అధికారుల నుండి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ఈ కాలంలో మీకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికలు విజయవంతమవుతాయి. సౌకర్యాలు, విలాసాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    తులా రాశి

    బుధుడు తులా రాశిలోని అదృష్ట స్థానమైన తొమ్మిదో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ సమయంలో అదృష్టం మీకు పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన పనులు వాటంతట అవే పరిష్కారం కావడం ప్రారంభిస్తాయి. ఉన్నత విద్య కోసం కృషి చేస్తున్న విద్యార్థులు విజయం సాధిస్తారు. మతపరమైన లేదా వ్యాపార సంబంధిత ప్రయాణాలకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. మీరు సంపదను కూడగట్టడంలో విజయం సాధిస్తారు. పెట్టుబడులు మంచి రాబడిని ఇవ్వవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వ్యాపార, భాగస్వామ్య విషయాలలో అనుకూల ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు లభించవచ్చు. లాభదాయకమైన ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకునే అధిక అవకాశం ఉంది. భాగస్వాములతో మంచి సమన్వయం, సహకారం ద్వారా మీరు వ్యాపారంలో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి పని ప్రదేశంలో మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. మీ చాకచక్యం, సమయస్ఫూర్తితో కూడిన నిర్ణయాలు ఉన్నతాధికారులు, సహోద్యోగుల ప్రశంసలను మీకు అందిస్తాయి. ఇది మీ కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలకు, మెరుగైన ఫలితాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.

    మీన రాశి

    మీన రాశి కుటుంబ, ఆస్తి సంబంధిత విషయాలలో శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కుటుంబ లేదా ఆస్తి సంబంధిత పనులు విజయవంతంగా పూర్తి కావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, జీతం పెంపు లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ కృషి, పనితీరు ప్రశంసించబడుతుంది. మీ కెరీర్‌లో మంచి పురోగతిని చూస్తారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/భద్ర రాజయోగం వల్ల జులై 7 నుంచి అదృష్టం చూడనున్న 7 రాశులు, ఆర్థిక లాభాలు!
    Home/Rasi Phalalu/భద్ర రాజయోగం వల్ల జులై 7 నుంచి అదృష్టం చూడనున్న 7 రాశులు, ఆర్థిక లాభాలు!
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