టైటాన్ షేరు ధర: క్యూ3లో 40% ఆదాయ వృద్ధి.. ఆల్-టైమ్ గరిష్టానికి స్టాక్
పసిడి ధరల పెరుగుదల, పండగ సీజన్ జోరుతో టాటా గ్రూప్ సంస్థ 'టైటాన్' రికార్డు స్థాయి ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. క్యూ3 ఫలితాల అప్డేట్ తర్వాత బుధవారం ట్రేడింగ్లో ఈ షేరు రూ. 4,300 వద్ద ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయిని తాకింది.
స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నప్పటికీ, టాటా గ్రూప్కు చెందిన దిగ్గజ సంస్థ టైటాన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (Titan Co. Ltd.) ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. 2025 అక్టోబర్-డిసెంబర్ (Q3FY26) త్రైమాసికానికి సంబంధించి కంపెనీ విడుదల చేసిన బిజినెస్ అప్డేట్ ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఈ త్రైమాసికంలో టైటాన్ ఏకంగా 40 శాతం ఆదాయ వృద్ధిని అంచనా వేయడంతో, బుధవారం ట్రేడింగ్లో కంపెనీ షేరు ధర 4.52 శాతం జంప్ చేసి రూ. 4,300.00 వద్ద తన ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయిని తాకింది.
విశేషమేమిటంటే, బిఎస్ఇ సెన్సెక్స్ 0.20 శాతం నష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో కూడా టైటాన్ షేరు మాత్రం లాభాల బాటలో పయనించి మార్కెట్ లీడర్గా నిలిచింది.
మెరిసిన 'తనిష్క్'.. పెరిగిన ఆదాయం
టైటాన్ మొత్తం ఆదాయంలో దాదాపు 85 శాతం వాటా కలిగిన జ్యువెలరీ విభాగం (తనిష్క్) ఈ త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. దీనిపై కంపెనీ స్పందిస్తూ..
"అక్టోబర్-డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో మా జ్యువెలరీ విభాగం ఏడాది ప్రాతిపదికన (YoY) 41 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. పసిడి ధరలు భారీగా పెరగడం, పండగ సీజన్ డిమాండ్ మా ఆదాయానికి ప్రధాన చోదక శక్తిగా నిలిచాయి" అని కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో పేర్కొంది.
కస్టమర్లు తగ్గినా.. కాసులు కురిశాయి
ఈ వృద్ధిలో ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే, కొత్తగా వచ్చే కొనుగోలుదారుల సంఖ్య (Buyer Growth) పెద్దగా పెరగకపోయినప్పటికీ, బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల కంపెనీకి లాభం చేకూరింది. సగటు విక్రయ ధర (Average Selling Price) పెరగడం వల్ల ఆదాయంలో ఈ భారీ పెరుగుదల సాధ్యమైందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
జేఎం ఫైనాన్షియల్ (JM Financial) విశ్లేషకులు గౌరవ్ జోగానీ బృందం ఈ అప్డేట్పై స్పందిస్తూ.. "పెరిగిన బంగారం ధరల భారంతో వినియోగదారులు వెనకడుగు వేయకుండా ఉండేందుకు 'గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను' తనిష్క్ సమర్థవంతంగా అమలు చేసింది. దీనివల్ల పండగ సీజన్ ముగిసిన తర్వాత కూడా కస్టమర్లు షోరూమ్లకు వచ్చేలా చేయగలిగారు" అని వివరించారు.
పెట్టుబడిగా 'బంగారు నాణేలు'
ఈసారి వినియోగదారుల ధోరణిలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపించింది. కేవలం ఆభరణాలకే పరిమితం కాకుండా, గోల్డ్ కాయిన్స్పై ఇన్వెస్టర్లు మక్కువ చూపారు. గత ఏడాది క్యూ3తో పోలిస్తే ఈసారి బంగారు నాణేల అమ్మకాలు దాదాపు రెట్టింపు అయ్యాయని కంపెనీ తెలిపింది. ఇది పసిడిపై పెరుగుతున్న పెట్టుబడి ఆసక్తిని తెలియజేస్తోంది.
గమనిక: టైటాన్ షేరు ప్రస్తుతం తన గరిష్ట స్థాయిలో ఉంది. ఆదాయ వృద్ధి ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు, బంగారం ధరల హెచ్చుతగ్గులు ఇన్వెస్టర్లు గమనించాలి. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులను సంప్రదించడం, టెక్నికల్ చార్ట్లను పరిశీలించడం శ్రేయస్కరం. ప్రస్తుత ఫలితాలు భవిష్యత్తు ఫలితాలకు భరోసా కాదని గుర్తించాలి.