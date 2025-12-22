Edit Profile
    10 వేల మార్కుపై కన్నేసిన గోల్డ్, ఎస్ అండ్ పీ.. ఇన్వెస్టర్లకు అద్భుతమైన అవకాశం

    2029 నాటికి బంగారం ధరతో పాటు అమెరికన్ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీ ఎస్ అండ్ పీ 500 రెండూ 10,000 డాలర్ల మార్కును చేరుకుంటాయని ప్రముఖ మార్కెట్ వ్యూహకర్త ఎడ్ యార్డెనీ అంచనా వేశారు. ఇది మదుపర్లకు ఒక గొప్ప అవకాశమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    Published on: Dec 22, 2025 3:57 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రపంచ మార్కెట్లలో అగ్రగామిగా ఉన్న ఎస్ అండ్ పీ 500 (S&P 500) సూచీ, పసిడి ధరలు వచ్చే ఐదేళ్లలో సరికొత్త శిఖరాలను తాకనున్నాయని ప్రముఖ మార్కెట్ వ్యూహకర్త ఎడ్ యార్డెనీ సంచలన అంచనాలు వెల్లడించారు. 2029 సంవత్సరాంతానికి ఈ రెండూ 10,000 మార్కును చేరుకుంటాయని ఆయన జోస్యం చెప్పారు.

    బంగారం ధరలో రికార్డుల వేట

    డిసెంబర్ 22, సోమవారం నాటికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకి $4,383.73 వద్ద ఆల్‌టైమ్ హైని తాకింది. ఈ ఏడాదిలోనే బంగారం ధర 67 శాతం పెరగడం విశేషం. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, కేంద్ర బ్యాంకుల భారీ కొనుగోళ్లు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలు పసిడి పరుగుకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. 2029 నాటికి ఇది ప్రస్తుత స్థాయి నుంచి రెట్టింపు అయ్యి 10,000 డాలర్లకు చేరుతుందని యార్డెనీ రీసెర్చ్ పేర్కొంది.

    ఎస్ అండ్ పీ 500.. స్వల్ప కాలంలోనే భారీ లక్ష్యం

    అమెరికన్ బెంచ్‌మార్క్ ఈక్విటీ ఇండెక్స్ అయిన ఎస్ అండ్ పీ 500 ప్రస్తుతం 6,834.50 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇది 2026 నాటికి 7,700 మార్కును, 2029 నాటికి 10,000 మార్కును చేరుకుంటుందని యార్డెనీ అంచనా వేశారు.

    స్వల్పకాలిక లక్ష్యం: 2026 నాటికి 13 శాతం వృద్ధి.

    సుదీర్ఘకాలిక లక్ష్యం: 2029 నాటికి 10,000 పాయింట్లు.

    బంగారం, స్టాక్ మార్కెట్ రెండింటినీ ఒకే చార్టులో పెట్టి చూస్తే.. స్వల్పకాలంలో ఇవి భిన్నంగా (Inversely related) కదులుతాయని, అయితే దీర్ఘకాలికంగా మాత్రం ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తాయని ఆయన వివరించారు. ఈ పోకడను అర్థం చేసుకుంటే పోర్ట్‌ఫోలియోను సమర్థంగా నిర్వహించవచ్చని ఆయన సూచించారు.

    ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మార్కెట్‌లో అలజడి

    2026లో ఏఐ మార్కెట్ తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు (Volatility) లోనవుతుందని యార్డెనీ హెచ్చరించారు. 'మాగ్నిఫిసెంట్ 7' (Magnificent 7) కంపెనీల మధ్య పెరుగుతున్న పోటీ దీనికి కారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కంపెనీల మధ్య పోటీ వల్ల మౌలిక సదుపాయాలు అందించే ఇతర టెక్నాలజీ సంస్థలకు లాభం చేకూరనుంది.

    భారత్ vs చైనా: యార్డెనీ మొగ్గు ఎటు?

    ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ల గురించి మాట్లాడుతూ.. 2025ను భారత మార్కెట్‌కు ఒక 'కన్సాలిడేషన్' (స్థిరీకరణ) సంవత్సరంగా ఆయన అభివర్ణించారు.

    2026 ఆశాజనకం: అమెరికాతో వాణిజ్య చర్చలు ఒక కొలిక్కి వస్తే 2026లో భారత మార్కెట్లు సరికొత్త గరిష్టాలను తాకుతాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    భారత్‌కే ఓటు: చైనాతో పోలిస్తే భారత్‌లోనే పెట్టుబడులకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. చైనా కంటే భారత్‌లో ఉన్న చట్టపరమైన, కార్పొరేట్ వ్యవస్థలే తనకు నచ్చాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    జపాన్ విధానంపై విశ్లేషణ

    బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఒక కాలు బ్రేక్ మీద, మరో కాలు యాక్సిలరేటర్ మీద ఉంచి కారు నడుపుతున్నట్లుగా జపాన్ ఆర్థిక విధానం ఉంది" అని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. ద్రవ్యోల్బణం వల్ల కేంద్ర బ్యాంకు కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంటే, ప్రభుత్వం ఖర్చులను భారీగా పెంచుతోందని, ఇది విరుద్ధమైన విధానమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

