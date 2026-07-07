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    ఆకాశంలో అద్భుతం: నేడు చంద్రుడికి చేరువలో శని గ్రహం - ఎలా చూడాలంటే?

    రాత్రి ఆకాశాన్ని తిలకించే వారికి అరుదైన ఖగోళ దృశ్యం కనువిందు చేయనుంది. చంద్రుడికి సమీపంలో శని గ్రహం కనిపించనుండటంతో ఆకాశం మరింత ఆకర్షణీయంగా మారనుంది. ఖగోళ శాస్త్రంపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి మాత్రమే కాదు, సాధారణంగా ఆకాశాన్ని వీక్షించడం ఇష్టపడే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది మరిచిపోలేని అనుభవంగా నిలుస్తుంది.

    Published on: Jul 7, 2026, 09:30:19 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    నేడు రాత్రి ఆకాశం ఖగోళ ప్రియులకు కనువిందు చేయనుంది. చంద్రుడికి సమీపంలో శని గ్రహం దర్శనమివ్వనుండటంతో రాత్రి పూట ఆకాశం మరింత శోభాయమానంగా మారనుంది.

    ఆకాశంలో అద్భుతం: నేడు చంద్రుడికి చేరువలో శని గ్రహం - ఎలా చూడాలంటే?
    ఆకాశంలో అద్భుతం: నేడు చంద్రుడికి చేరువలో శని గ్రహం - ఎలా చూడాలంటే?

    ఆకాశ వీధిలో మరో అద్భుతమైన ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమైంది. జూలై 7న రాత్రి చంద్రుడు, శని గ్రహం ఒకదానికొకటి చాలా దగ్గరగా రానున్నాయి. ఈ ఖగోళ కలయికను కనులారా చూడటానికి ఔత్సాహికులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. రాత్రి 11:45 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు తెల్లవారుజాము వరకు ఈ అద్భుతాన్ని మనం నేరుగా వీక్షించవచ్చు. ముఖ్యంగా చంద్రుడు తన 'అంతిమ చతుర్థాంశ' (Last Quarter) దశలో ఉండటం, దానికి సమీపంలో శని గ్రహం ప్రకాశించడం ఈ రాత్రి ప్రత్యేకత.

    శని గ్రహం ఎలా కనిపిస్తుంది?

    చాలా మంది శని గ్రహం అంటే రింగులతో సహా టెలిస్కోపులో కనిపించేలా ఉంటుందని భావిస్తారు. కానీ, మన కంటికి ఇది ఒక ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రంలా కనిపిస్తుంది. పసుపు, బంగారు లేదా లేత తెలుపు రంగులో మెరిసే నక్షత్రంలా శని గ్రహం మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో చంద్రుడిని ఒక సూచికగా (Pointer) ఉపయోగించుకుని, దానికి కొంచెం కిందగా శని గ్రహాన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు.

    వీర బహదూర్ సింగ్ నక్షత్రశాల ఖగోళ శాస్త్రవేత్త అమర్ పాల్ సింగ్ అందించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ రెండు గ్రహాలు 'మీన రాశి' (Pisces constellation) పరిధిలో కనిపిస్తాయి. చంద్రుడు సుమారు 46% వెలుతురుతో, మైనస్ 10.8 మాగ్నిట్యూడ్‌తో ఆకాశంలో మెరుస్తుంటాడు.

    టెలిస్కోపు ఉంటే ఇంకెంతో బాగుంటుంది

    సాధారణ కళ్లతో శని, చంద్రులను చూడటం ఒక ఎత్తయితే, చిన్నపాటి బైనాక్యులర్ లేదా టెలిస్కోపుతో చూస్తే అద్భుతమైన దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి.

    చంద్రుడి ఉపరితలం: టెలిస్కోపు ద్వారా చూసినప్పుడు చంద్రుడిపై ఉన్న క్రేటర్లు, పర్వతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

    టెర్మినేటర్ లైన్: చంద్రుడిపై పగలు, రాత్రిని వేరు చేసే 'టెర్మినేటర్ లైన్'ను మీరు గమనించవచ్చు. ఇది చంద్రుడిపై సూర్యాస్తమయ సమయాన్ని సూచిస్తుంది.

    శని వలయాలు: నాణ్యమైన టెలిస్కోపులను ఉపయోగిస్తే, శని గ్రహం చుట్టూ ఉండే ప్రసిద్ధ వలయాలను కూడా వీక్షించే అవకాశం ఉంది.

    నగరాల్లోని కాంతి కాలుష్యం (Light Pollution) కంటే, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల నుంచి ఈ దృశ్యాన్ని మరింత స్పష్టంగా చూడవచ్చు.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆకాశంలో అద్భుతం: నేడు చంద్రుడికి చేరువలో శని గ్రహం - ఎలా చూడాలంటే?
    Home/Rasi Phalalu/ఆకాశంలో అద్భుతం: నేడు చంద్రుడికి చేరువలో శని గ్రహం - ఎలా చూడాలంటే?
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