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    శని నక్షత్ర సంచారం 2026 : జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు ప్రభావం - మీ రాశిపై ఎలా ఉందో చూసుకోండి

    2026 లో శని రాశి మారకపోయినప్పటికీ నక్షత్ర సంచారం, తిరోగమన కదలికల వల్ల పెద్ద మార్పులు రానున్నాయి. జూలై నుండి డిసెంబర్ వరకు శని దేవుడు 12 రాశుల వారిని ఎలా ప్రభావితం చేయబోతున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….

    Published on: Jul 02, 2026 4:31 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం 2026 సంవత్సరంలో శని దేవుడి రాశి పరివర్తనం (రాశి మార్పు) లేనప్పటికీ, ఆయన నక్షత్ర సంచారం, కదలికలలో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఈ మార్పుల ప్రభావం మొత్తం 12 రాశులపై స్పష్టంగా పడనుంది. ముఖ్యంగా జూలై 2, 2026 న శని భగవానుడు రేవతి నక్షత్రంలోని రెండవ చరణంలో (స్థానంలో) సంచరిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 20వ తేదీన ఇదే నక్షత్రంలోని మొదటి చరణంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇక అక్టోబరు 9, 2026 న శని ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలోని నాల్గవ చరణంలోకి ప్రవేశించి, సంవత్సరాంతం వరకు అన్ని రాశులను ప్రభావితం చేస్తాడు.

    డిసెంబర్ వరకు మేషం నుండి మీన రాశి వరకు శని ప్రభావాలు (Pinterest)
    డిసెంబర్ వరకు మేషం నుండి మీన రాశి వరకు శని ప్రభావాలు (Pinterest)

    నక్షత్ర మార్పులతో పాటు జూలై నెలలో శని కదలికలోనూ పెద్ద మార్పు రాబోతోంది. జూలై 26, 2026 న శని దేవుడు తిరోగమనం (వక్రి) చెందనున్నాడు. ఆ తర్వాత 138 రోజుల పాటు ఇదే తిరోగమన స్థితిలో కొనసాగి, డిసెంబర్ 11, 2026 న మళ్లీ మార్గి (సూటి కదలిక) అవుతాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శని తిరోగమన కదలికను వక్రీభవనంగా, మార్గి కదలికను సాధారణ లేదా సూటి ప్రయాణంగా పరిగణిస్తారు. ఈ విధంగా 2026 లోని మిగిలిన ఆరు నెలలు శని యొక్క విభిన్న కదలికల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలు, మరికొన్ని రాశుల వారికి సవాళ్లు ఎదురుకానున్నాయి.

    కర్మఫల ప్రదాత అయిన శని దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికీ వారి వారి కర్మలకు అనుగుణంగానే ఫలితాలను అందిస్తాడు. జూలై నుండి డిసెంబర్ 2026 వరకు ద్వాదశ రాశులపై శని ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందో ఇక్కడ వివరంగా చూడండి…..

    మేష రాశి :

    మేష రాశి వారికి ప్రస్తుతం శని ఏల్నాటి శని (సడేసతి) ప్రభావం నడుస్తోంది. ఈ సమయంలో మీరు ఆర్థిక, శారీరక, మానసిక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావొచ్చు. చేస్తున్న పనులలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగానికి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా కొంతకాలం కొనసాగవచ్చు. దీని నివారణకు ప్రతిరోజూ శివుడిని ఆరాధించడం, నమస్కరించడం మీకు ఎంతగానో ప్రయోజనకరం.

    వృషభ రాశి :

    వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. ఉద్యోగంలో అద్భుతమైన కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఊహించని లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సమాజంలో మీ గౌరవప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కాళీమాతతో పాటు శివుడిని భక్తితో కొలవడం వల్ల మరింత శుభం చేకూరుతుంది.

    మిథున రాశి :

    మిథున రాశి వారికి రాబోయే ఆరు నెలలు మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తాయి. ఈ కాలంలో ధనాదాయం బాగుంటుంది కానీ అంతే స్థాయిలో ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. తండ్రి గారి ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత ఆందోళన చెందాల్సి రావచ్చు. కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అయితే వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభ ఫలితాల కోసం ఏదైనా ఒక ఆకుపచ్చని వస్తువును ఎప్పుడూ మీ దగ్గర ఉంచుకోండి.

    కర్కాటక రాశి :

    కర్కాటక రాశి వారికి ఇది చాలా మంచి సమయం. ఈ రాశిలోని కొంతమందికి విదేశాలకు వెళ్లే సువర్ణావకాశం లభిస్తుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోరుకున్న రంగాల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలమైనది. ప్రతిరోజూ రాత్రి చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    సింహ రాశి :

    సింహ రాశి వారికి ఈ కాలం హెచ్చు తగ్గులతో కూడి ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ, మీ తెలివితేటలతో వాటిని అధిగమిస్తారు. పనిభారం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆఫీసు రాజకీయాలకు (ఆఫీస్ పాలిటిక్స్) గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల సమస్యల తీవ్రత తగ్గుతుంది.

    కన్యా రాశి :

    కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయం అంత అనుకూలంగా లేదు. వైవాహిక జీవితంలో మనస్పర్థలు, ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు, కాబట్టి కొత్త ప్రణాళికలు ఏవైనా ఉంటే ప్రస్తుతానికి వాటిని వాయిదా వేయడం మంచిది. ప్రతిరోజూ కాళీమాతను దర్శించుకోవడం లేదా నమస్కరించడం శుభకరం.

    తులా రాశి :

    తులా రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ శౌర్య పరాక్రమాలకు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. శత్రువులపై పైచేయి సాధిస్తారు, కోర్టు కేసుల్లో విజయం మీదే అవుతుంది. ధన ప్రవాహం పెరిగి భౌతిక సౌకర్యాలు సమకూరుతాయి. కెరీర్‌లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఏదైనా ఎరుపు రంగు వస్తువును పేదలకు దానం చేయడం మంచిది.

    వృశ్చిక రాశి :

    వృశ్చిక రాశి వారికి సామాజికంగా గుర్తింపు, ఔన్నత్యం పెరుగుతాయి. ఆదాయ వనరులు పెరిగే స్పష్టమైన సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు (ప్రమోషన్లు) వచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా నెరవేరని మీ కలలు ఈ సమయంలో నిజమవుతాయి. ఎల్లప్పుడూ ఒక పసుపు రంగు వస్తువును మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.

    ధనుస్సు రాశి :

    ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం కాస్త కష్టతరంగా ఉంటుంది. మీ రాశిపై శని అర్ధాష్టమ శని (ధైయా) ప్రభావం ఉంటుంది. దీని కారణంగా మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక సమస్యలు మిమ్మల్ని చుట్టుముట్టవచ్చు. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రతి సోమవారం శివునికి జలాభిషేకం చేయడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయి.

    మకర రాశి :

    మకర రాశి వారికి ఈ కాలం విశేష ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. మీకు అదృష్టం పూర్తిగా కలిసి వస్తుంది. పనుల్లో ఇన్నాళ్లుగా ఎదురవుతున్న ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడటంతో పాటు అప్పుల బాధల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. శని దేవుడిని భక్తితో పూజించడం శుభప్రదం.

    కుంభ రాశి :

    కుంభ రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి, వాటిని మీరు పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. ఆర్థిక పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. కుటుంబ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమై ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. సంతాన పరంగా లేదా కెరీర్ పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. శివుడిని ఆరాధించడం మంచిది.

    మీన రాశి :

    మీన రాశి వారికి ఈ ఆరు నెలల కాలం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీలో ఆత్మవిశ్వాసం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలను విజయవంతం చేయడానికి మునుపటి కంటే ఎక్కువ శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. కార్యాలయంలో ఎంత కష్టపడి పనిచేసినా ఆశించిన గుర్తింపు లేదా ఫలితం త్వరగా దక్కకపోవచ్చు. అయితే ఆఫీసులో కొన్ని కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని వరిస్తాయి. కాళీమాతను ప్రార్థించడం వల్ల ఉపశమనం కలుగుతుంది.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/శని నక్షత్ర సంచారం 2026 : జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు ప్రభావం - మీ రాశిపై ఎలా ఉందో చూసుకోండి
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